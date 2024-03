Volkswagen rozpoczął przedsprzedaż modelu ID.7 Tourer 

Volkswagen przyspiesza swoją ofensywę produktową w klasie średniej i uruchomił przedsprzedaż modelu ID.7 Tourer. Po wprowadzonych w ostatnim czasie takich auta jak ID.7, nowy Passat i nowy Tiguan, pierwsze elektryczne kombi Volkswagena jest już czwartym modelem klasy średniej, który debiutuje w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Wszechstronny samochód marki z Wolfsburga można już konfigurować i zamawiać – ceny zaczynają się od 271 690 PLN. Jako jeden z zaledwie kilku producentów, Volkswagen ma w ofercie na rynku europejskim aż trzy modele kombi w klasie wyższej średniej: sportowy Arteon Shooting Brake, nowy Passat i ID.7 Tourer.

Zasięg do 607 km

Na początku auto będzie oferowane w wersji Pro z silnikiem o mocy 286 KM i akumulatorem o pojemności netto 77 kWh. Zasięg wg WLTP wynosi do 607 km. ID.7 Tourer Pro rozwija prędkość maksymalną do 180 km/h i może być ładowany na stacjach szybkiego ładowania mocą do 175 kW. Uzupełnianie energii od 10 do 80 procent trwa ok. 28 minut.

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni

Dzięki pojemności bagażnika sięgającej 1 714 litrów, nowy ID.7 Tourer jest jednym z najbardziej przestronnych samochodów elektrycznych na rynku. Nawet przy pięciu osobach na pokładzie dostępna jest przestrzeń bagażowa o pojemności do 605 litrów (przy oparciu tylnej kanapy w pozycji cargo). Auto ma imponujący rozstaw osi (2 971 mm), co z połączeniu z długością (4 961 mm) gwarantuje ponadprzeciętną przestrzeń na nogi pasażerów siedzących z tyłu.

Bogate wyposażenie standardowe

Auto w podstawowej wersji Pro ma w standardzie m.in. dwustrefową automatyczną klimatyzację z inteligentnymi nawiewami, system infotainment z ekranem dotykowym o przekątnej 15 cali, bezprzewodową łączność ze smartfonami Apple CarPlay i Android Auto, wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, asystenta głosowego IDA, cztery gniazda USB-C, oświetlenie ambientowe w 10 kolorach, alarm, podgrzewane fotele z przodu, siatkę odgradzającą bagażnik, reflektory i tylne światła LED, składane lusterka zewnętrzne, oświetlenie otoczenia z projektorami w lusterkach zewnętrznych, podświetlane wnęki klamek drzwi, system bezkluczykowego zamykania i uruchamiania Keyless Access, czujnik deszczu, czarne relingi dachowe (dopuszczalne obciążenie dachu 75 kg) i 19-calowe aluminiowe felgi.

Systemy wspomagające kierowcę w standardzie

Wszystkie wersje ID.7 Tourer będą wyposażone w takie systemy wspomagające jak tempomat adaptacyjny (ACC), Lane Assist (system utrzymania pasa ruchu), Side Assist (system zmiany pasa ruchu), system ostrzegania o niebezpieczeństwie Car2X, system odczytywania znaków drogowych, Rear View (system kamer cofania) i Light Assist (asystent świateł drogowych).

W bardzo prosty sposób będzie można dostosować auto do upodobań wybierając pakiety wyposażenia dodatkowego. Jednym z nich jest pakiet Comfort, który łączy w sobie takie funkcje, jak trójstrefowa automatyczna klimatyzacja (Air Care Climatronic), nawigacja, indukcyjne ładowanie smartfonów i podgrzewana przednia szyba. W pakiecie Assist System są ponadto Connected Travel Assist (wspomaganie jazdy) oraz innowacyjne systemy wspomagania parkowania. Pakiet Interior Plus obejmuje m.in. 30-kolorowe oświetlenie ambientowe, elektrycznie regulowane komfortowe fotele ergoActive z przodu (z programami masażu i aktywną klimatyzacją), wstawki w fotelach z tkaniny ArtVelours Eco, a także system audio Harman Kardon o łącznej mocy 700 W.

Nowa aplikacja Wellness

Całkowicie nowa jest aplikacja Wellness. Umożliwia ona zsynchronizowaną regulację różnych funkcji pojazdu za pomocą trzech wstępnie skonfigurowanych programów (Fresh Up, Calm Down i Power Break) w celu poprawy samopoczucia pasażerów. W zależności od wyposażenia pojazdu, aplikacja zapewnia dostęp do oświetlenia ambientowego, systemu audio, klimatyzacji, funkcji Smart Glass, ogrzewania foteli, automatycznej klimatyzacji foteli i funkcji masażu foteli.

ID.7 Tourer Special Edition

Podobnie jak inne Volkswageny, także ID.7 Tourer będzie dostępny w wyjątkowej wersji Special Edition. Ta odmiana jest droższa od bazowej o 9 200 PLN, a korzyść dla klienta wynikająca z bogatszego wyposażenia to 38 230 PLN. Wyposażenie dodatkowe wersji Special Edition zawiera pakiety Komfort, Assistance, Wnętrze Style oraz Design. Pakiet Komfort składa się z podgrzewanych przednich siedzeń, kierownicy i przedniej szyby, 3-strefowej klimatyzacji z panelem sterowania z tyłu, nawigacji i instalacji telefoniczną z ładowarką indukcyjną. Pakiet Assistance zawiera systemy Park Assist Plus z funkcją pamięci, system Area View z kamerami 360 stopni oraz systemy Travel Assist i Emergency Assist. Pakiet Wnętrze Style to komfortowe przednie fotele ergoActive z elektryczną regulacją, funkcją pamięci masażu oraz regulacją wzdłużną siedziska, panele dekoracyjne na desce rozdzielczej, pneumatycznie regulowane podparcia lędźwi w fotelach przednich, oświetlenie ambientowe w 30 kolorach oraz tapicerka z mikrofibry ArtVelours. W pakiecie Design znajdują się reflektory matrycowe LED z łączącą je podświetlaną listwą, system Advanced Dynamic Light Assist, dodatkowo przyciemniane szyby: tylna oraz boczne tylne, tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami, dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów, światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, podświetlone klamki oraz system Easy Open/Easy Close. Ostatnim elementem, który jest standardem w wersji Special Edition jest lakier metalizowany.