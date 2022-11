TEST: Sony X90K

Sony X90K to najnowszy z długiej linii popularnych telewizorów LCD 4K firmy Sony. Podobnie jak zeszłoroczny X90J, X90K wyposażony jest w układ Cognitive Processor XR i nową wersje Google TV. Nadal ma rozdzielczość 4K, obsługuje HDR i, z ograniczeniami, HDMI 2.1.

Sony sprzedaje zarówno telewizory OLED, jak i LCD, ale niekoniecznie uważa te pierwsze za lepsze. Pomaga to wyjaśnić podejście marki do X90K jako telewizora LCD klasy średniej z niemal obsesyjnym pragnieniem tego, co mają modele premium: wysokiej jasności.

Telewizor wygląda jak większość modeli LCD Sony dzięki smukłym czarnym ramkom o grubości 1 cm, dwunożnej podstawie i modułowemu panelowi tylnemu. Konserwatywny język projektowania japońskiej firmy zapewnia, że X90K będzie pasował do większości typowych salonów.

Ponieważ seria X90K ma pełne podświetlenie bezpośrednie, telewizor nie jest smukły, ale jego grubość nie przekracza 7,2 cm. Podstawa z dwoma nogami można montować zarówno w pozycji szerokiej, jak i wąskiej. Nogi zajmują trochę miejsca za ekranem, więc upewnij się, że meble są wystarczająco głębokie. Istnieje możliwość zamontowania podstawy w ustawieniu „podwyższonym”. 4 cm uzyskanej w ten sposób przestrzeni zapewni możliwość zainstalowania soundbara.

Porty telewizora X90K są skierowane na boki, co przyczynia się do umieszczenia obudowy najbliżej ściany po zamontowaniu na wsporniku VESA.

Wspomniany układ Cognitive Processor XR to technologia, którą firma reklamuje jako będącą w stanie zrozumieć, jak ludzie widzą i słyszą, co pozwala zoptymalizować kontrast, jasność i kolory treści w zależności od tego, co się dzieje na ekranie. W połączeniu z tą technologią działa nowy wzmacniacz kontrastu, który uzupełnia uznaną już jakość przetwarzania firmy Sony. W rezultacie skalowanie do 4K jest fantastyczne. Słaba gradacja podświetleń spowodowana niską szybkością transmisji bitów jest doskonale korygowana i wygładzana.

Chociaż zastosowany panel VA ma tradycyjnie wąskie kąty widzenia w porównaniu z IPS, nadal uzyskujesz dobry kontrast i kolory, gdy znajdujesz się w pozycji innej niż centralna przed telewizorem. X90K wciąż nie jest wybitnie jasny (szczytowa jasność w SDR wynosi około 500 nitów, a w HDR nie przekracza 800 nitów), ale jego zdolność do sprowadzenia czerni na taką głębię sprawia, że może generować wybitne wizualizacje HDR, w tym Dolby Vision.

Sony nie publikuje liczby lokalnych stref wygaszania. Tajemniczość można zrozumieć, bo Sony wydaje się robić dużo więcej z nimi niż jakikolwiek inny producent, ale wciąż ma ograniczenia. W czystym środowisku testowym wyraźnie widać, że jasne obiekty na czarnym tle tworzą zauważalną aureolę.

Ponadto treści odtwarzane na Sony X90K z niższą liczbą klatek na sekundę (takie jak programy telewizyjne) mogą się zacinać podczas panoramowania. W takich grach działających z prędkością 60 klatek na sekundę, nie jest to widoczne.

Wejścia HDMI 3 i 4 obsługują 4K 120 Hz, a wejścia HDMI 1 i 2: HDMI 2.0B. Tegoroczna BRAVIA obsługuje Auto Low Latency (ALLM) i zmienną częstotliwość odświeżania (VRR). Tryb gry automatycznie wyłącza wiele procesów poprawiających obraz w zamian za niskie opóźnienie wyjściowe (tylko na konsolach PlayStation). Nawet bez aktywnego przetwarzania 4K gry na tym telewizorze wyglądają fantastycznie.

X90K działa na 10. wersji Google TV. System kładzie większy nacisk na zawartość niestandardową niż aplikacje. Działa bardzo płynnie i jest również dobry w śledzeniu treści, które lubisz. Pilot telewizora został przeprojektowany. Nie ma przycisków numerycznych, co umożliwiło zmniejszenie jego rozmiaru.

Sony zastosowało w telewizorze X90K bardzo efektownie brzmiący system audio, który wykorzystuje nie tylko głosniki umieszczone pod ekranem, ale także za samym wyświetlaczem. Sony twierdzi, ze dzięki temu słuchacz ma wrażenie iż dźwięk dochodzi z miejsca gdzie dzieje się akcja. Pozycja dźwięku rzeczywiście jest uniesiona, ale w praktyce daleko mu do doskonałości. Jest lepszy niż u konkurentów, ale i tak będziesz potrzebować soundbara albo głośników.

Telewizory z serii Sony X90K obsługują technologię eARC, która umożliwia przesyłanie wysokiej jakości formatów audio do zewnętrznego amplitunera lub listwy dźwiękowej przez HDMI. Nie zabrakło cyfrowego optycznego wyjścia audio, wejścia antenowego, wyjścia słuchawkowego oraz portu LAN. Telewizor ma dwa porty USB, z których jeden to USB 3.0. Połączenia bezprzewodowe obejmują Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz) i Bluetooth 4.2.

Postawmy sprawy wprost: tym, czym X90K może naprawdę się pochwalić w swojej klasie, jest jakość obrazu. Odwzorowanie kolorów jest wyjątkowe od razu po wyjęciu z pudełka, a przetwarzanie Sony nie ma sobie równych. Ale wiele z tego, co czyni ten telewizor wspaniałym, można znaleźć również w X90J, który jest bardziej przystępny cenowo. Podsumowując, jako wszechstronny telewizor do treści SDR i HDR, Sony X90K jest absolutnie godny polecenia.

