BMW M2 CS powraca w nowym, jeszcze ostrzejszym wydaniu. Kompaktowy sportowiec, który nie uznaje kompromisów, został zaprezentowany 23 maja nad malowniczym jeziorem Como i już teraz wiadomo jedno: to auto, które chce się prowadzić. Limitowany model specjalny od BMW M GmbH nie tylko oferuje fenomenalne osiągi i charakter rodem z toru wyścigowego, ale też zaskakuje lekkością i wyrazistym stylem.

Nowe BMW M2 CS bazuje na drugiej generacji M2, ale wyraźnie podnosi poprzeczkę. Pod maską pracuje rzędowa, sześciocylindrowa jednostka o pojemności 3 litrów z technologią M TwinPower Turbo, która generuje aż 530 KM (390 kW) i 650 Nm momentu obrotowego – o 50 KM i 50 Nm więcej niż standardowe M2. Wyniki? Sprint do „setki” w zaledwie 3,8 sekundy, a przyspieszenie 0–200 km/h zajmuje jedynie 11,7 s.

Cała moc trafia na tylne koła za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni M Steptronic z Drivelogic, a nowa, sztywniejsza konstrukcja i zoptymalizowana aerodynamika zapewniają jeszcze lepszy kontakt z nawierzchnią. Maksymalna prędkość została ograniczona elektronicznie do 302 km/h, a opcjonalny układ wydechowy M Performance z tytanu i karbonu oferuje rasowe brzmienie godne torowej maszyny.

Lekkość, która ma znaczenie

BMW zredukowało masę auta o około 30 kg w porównaniu do modelu podstawowego, sięgając po elementy wykonane z karbonu (CFRP) – w tym dach, tylna klapa z „ducktailowym” spojlerem, dyfuzor, splitter oraz panele wnętrza. Efekt? To najlżejszy wariant M2 w historii obecnej generacji.

Na drodze i torze pomaga również zoptymalizowane zawieszenie adaptacyjne M, zmodyfikowane ustawienia DSC i trybu M Dynamic oraz hamulce M z czerwonymi zaciskami (opcjonalnie – karbonowo-ceramiczne).

Wygląd? Czarna agresja i detale CS

Design nowego M2 CS to mieszanka muskularnej sylwetki i wyrafinowanych detali. W oczy rzucają się matowe felgi (19 cali przód, 20 tył) w kolorze Gold Bronze, karbonowe lusterka, dyfuzor i dach oraz specjalne oznaczenia „M2 CS” z czerwonym konturem. W ofercie dostępne są cztery kolory lakieru: Sapphire Black, Brooklyn Grey, Portimao Blue oraz efektowny Velvet Blue z palety BMW Individual.

Z przodu uwagę zwraca czarna osłona chłodnicy M z większymi wlotami powietrza oraz matowy splitter. Adaptacyjne reflektory LED w wersji M Shadow Line dopełniają całości.

Kabina: karbon, alcantara i sportowy klimat

We wnętrzu rządzi sportowy minimalizm. Kierowca i pasażer zasiadają w lekkich, karbonowych fotelach kubełkowych M, wykończonych alcantarą. Panele wykonano z CFRP, a kierownica i detale wnętrza podkreślają motorsportowy rodowód auta. Dodatkowo BMW zadbało o autentyczne brzmienie jednostki dzięki systemowi Active Sound Design, szczególnie wyrazistemu w trybach SPORT i SPORT PLUS.

Produkcja, dostępność i cena

Nowe M2 CS będzie produkowane w zakładach BMW w San Luis Potosí w Meksyku, równolegle z wersją torową M2 Racing. Jak przystało na edycję specjalną, produkcja będzie limitowana, a kluczowe rynki to Stany Zjednoczone, Niemcy i Chiny. W Polsce premiera rynkowa zaplanowana jest na koniec lata 2025, a cena startuje od 520 000 złotych.

Nowe BMW M2 CS to nie tylko hołd dla legend takich jak BMW 2002 Turbo czy M2 CS z 2019 roku, ale też manifest nowoczesnej inżynierii BMW M GmbH. Gotowe na tor, ale nieobce codziennym trasom – to samochód, który prowokuje do jazdy i dostarcza prawdziwych emocji.