TEST: Bowers & Wilkins Px8

Bowers & Wilkins Px8 to szczyt oferty słuchawek nausznych B&W, a dźwięk tutaj po raz kolejny podnosi poprzeczkę w świecie bezprzewodowego słuchania. Od czego zaczniemy?

Może od najważniejszego. 40-milimetrowe przetworniki elektroakustyczne z karbonowymi membranami, które zastępują przetworniki z biocelulozy w bardziej przystępnym cenowo modelu Px7 S2. Pałąk z odlewanego ciśnieniowo aluminium i nauszniki obszyte skórą Nappa podnoszą dodatkowo „ósemki” do terytorium high-end. Jeśli w tym momencie wy z kolei podnosicie larum, że wszystko w tym segmencie, co jest droższe od AirPods Max, jest zbyt drogie – słyszę was. Ale słyszałem też Bowers & Wilkins Px8 i muszę przyznać, że niezależnie od kosztów życia w kryzysie ekonomicznym, są wyjątkowe.

Mają biznesowy szyk, regulacja pałąka jest płynna i cicha, a miękkie, obszerne nauszniki obracają się, aby leżeć płasko na szyi w rzadkich przypadkach, gdy nie są noszone na uszach. Nauszniki są dość masywne, ale wewnątrz przetworników są ustawione pod kątem, dzięki czemu są równoległe do uszu, a nie do zewnętrznej strony nauszników. Ma to na celu pomóc w synchronizacji i precyzji dźwięku.

Streamuję Born to Run Bruce Springsteena, a gitary brzmią trójwymiarowo i energicznie. Wokal Bossa jest centralny i szczegółowy dzięki zwinnej i ekspansywnej średnicy. Px8 są równie wyraziste i ważkie w dolnym zakresie. Włączam Diet_ od Denzela Curry’ego, a cały podkład ożywa, gdy rytmiczne artykuły dźwiękowe sączą się potężnie z nauszników. Poziom komfortu w trakcie słuchania jest również fantastyczny, z dużą wyściółką na spodzie pałąka i siłą docisku, która jest idealna: nie za ciasna, ale uspokajająco bezpieczna.

Faktem jest, że założenie tych słuchawek łączy się z doświadczeniem dumy z ich posiadania, co jest dość rzadko spotykane. Słuchawki wykrywają również ich założenie (czego czułość ma trzy poziomy) i przechodzą automatycznie w tryb czuwania o niskim poborze mocy po 15 minutach bezczynności, co można wyłączyć. Podejście do sterowania za pomocą nauszników jest tradycyjne, z przyciskami głośności, odtwarzania i zasilania na prawym nauszniku oraz przyciskiem „szybkiej akcji” po lewej. Ten można dostosować w zależności od tego, czy chce się przewijać profile ANC, czy uzyskać dostęp do asystenta głosowego. ANC stoi na dobrym poziomie, niwelując większość oprócz najgłośniejszych odgłosów autobusów czy samolotowych. Tryb przezroczystości jest bardziej subtelny, wręcz nieco zbyt powściągliwy.

Dwa najsilniejsze atuty Px8 to wspaniały wygląd i jakość dźwięku

B&W Px8 są wyposażone w Bluetooth 5.2 i obsługują aptX Adaptive (jeden z najlepszych dostępnych obecnie kodeków Bluetooth), a także aptX i aptX HD, a łącznie sześć mikrofonów (cztery dla ANC, dwa do obsługi połączeń) zapewnia przejrzystość rozmów telefonicznych.

Px8 gwarantują dość standardowe 30 godzin żywotności baterii. Ponadto szybkie 15-minutowe ładowanie zapewnia siedem godzin odtwarzania.

Słuchawki są dostarczane z twardym, pokrytym tkaniną etui z kablami (USB-C do USB-C do ładowania, USB-C do 3,5 mm, jeśli twoje urządzenie ma taki port). Ma także małą przegródkę z magnesowym zapięciem w przestrzeni pod łukiem pałąka.

Aplikacja Bowers & Wilkins Music łączy teraz usługi przesyłania strumieniowego w jednym miejscu (pod warunkiem, że są to Tidal, Deezer, SoundCloud lub Qobuz, chociaż B&W ma nadzieję współpracować z Apple Music w przyszłości) i ponieważ ta jedna aplikacja rządzi teraz w ekosystemie B&W, dźwięk można przenosić na inne urządzenia marki, np. te stacjonarne.

Czy zatem Px8 mają jakieś wady? Niewiele i żadne z nich nie są związane z dźwiękiem. Płacąc ponad 3 300 PLN za słuchawki chciałoby się dostać najlepszy ANC w klasie i żeby equalizer miał coś więcej niż ograniczenie do ustawienia wysokich i niskich tonów. Na tym jednak kończą się negatywy.

Dwa najsilniejsze atuty Px8 to wspaniały wygląd i wzorowa jakość dźwięku. Jeśli te dwie funkcje mają dla ciebie ogromne znaczenie, Px8 to jedne z najlepszych słuchawek z redukcją szumów, jakie możesz kupić – ale musisz zapłacić najwyższą cenę za przywilej ich posiadania.

Specyfikacja