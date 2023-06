TEST: Sony MDR-MV1

MDR-MV1 to referencyjna para słuchawek Sony z otwartym tyłem, która zyskała sporo uwagi, jeszcze zanim została publicznie udostępniona. W końcu teoretycznie producent nie ma zbyt wiele do pokazania w tego typu portfolio, a MDR-MV1 zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w miksowaniu i masteringu dźwięku przestrzennego. Jak producent odnalazł się w tej roli?

Słuchawki są zapakowane bardzo oszczędnie i od razu zdradzają główne ich przeznaczenie. Nie znajdzie się tu etui czy dodatkowego, krótszego kabla. Z założenia nie jest to bowiem produkt lifestylowy. Taki odbiorca może zresztą szybko błędnie ocenić same nauszniki. MDR-MV1 są nieprawdopodobnie wręcz lekkie, ważąc jedynie 223 gramy. Można je przez to uznać za plastikowe. Nic bardziej mylnego, zostały bowiem po prostu wykonane z cienkiego i bardzo lekkiego aluminium. To imponująca konstrukcja, którą dopełniają zamszowe, oddychające nauszniki o idealnej gęstości, wygodnie przylegające do głowy. Nacisk jest wyraźnie dostrojony, utrzymując słuchawki bezpiecznie na głowie bez miażdżącego napięcia, które często występuje w opaskach na głowę puszek referencyjnych. Bez problemu można je nosić godzinami bez śladu zmęczenia na skroniach lub wokół uszu.

Rozczarowywać może natomiast kabel o przeciętnej jakości wykonania i nie sprawiający wrażenia wytrzymałego. Nieomal mówi podczas podłączania, że profesjonalista i tak go wymieni.

Sony MDR-MV1 są mniej zainteresowane tworzeniem rozległej i dramatycznej sceny, niż wykonywaniem szybkiego, dokładnego i płynnego obrazowania. To odpowiednie dla słuchawek przeznaczonych do użytku profesjonalnego i studyjnego, sprawiając wrażenie możliwości wyciągnięcia ręki i uchwycenia pojedynczej części miksu.

Dynamiczne panoramy, które szybko przesuwają się od prawej do lewej strony, mają wysoką płynność. Jak każde referencyjne słuchawki warte swojej ceny, MDR-MV1 wykorzystują swoją scenę jako narzędzie do dopracowywania części i wyznaczania precyzyjnych lokalizacji oraz tworzenia separacji przestrzennej.

Wydaje się zarazem, że ostatnio pojawił się trend, polegający na tym, że słuchawki referencyjne wprowadzają mocniejszy bas. Dla twórcy mojego pokroju – to dobry tor. Czy takie (nieprzesadne) podbicie basu może przeszkadzać osobie profesjonalnie zajmującej się produkcją muzyki – to już kwestia dyskusyjna i nie można tego wykluczyć.

Z drugiej strony wysokie – a nawet środkowe – tony zaczynają wcześnie wchodzić w wyższe częstotliwości. Daje to nieco intensywny i porywający charakter ogólnej sygnaturze dźwiękowej; zamiast znajdować swój referencyjny charakter w byciu naprawdę neutralnym, upatruję go w tych słuchawkach w byciu, wybaczcie uproszczenie, „wyrazistym”. Sygnatura jest więc wysoce zrozumiała, nawet jeśli nie odpowiednio obojętna.

Podobnie jak wiele słuchawek stworzonych do miksowania i masteringu, MDR-MV1 ma kilka dość intensywnych momentów w swoich wysokich tonach. Mogę bezpiecznie doradzić słuchaczom wrażliwym na nie, którzy preferują ciemne sygnatury, aby unikali MDR-MV1.

Chociaż nie sądzę, aby Sony MDR-MV1 były prawdziwie neutralnymi słuchawkami, to jednak uważam, że jest to doskonały wybór dla osób poszukujących niedrogich słuchawek do miksowania. Oferują wyraźną równowagę z solidnym i realistycznym odtwarzaniem szczegółów, dokładnym obrazowaniem i odpowiednio szybką wydajnością. Nawet poza ich profesjonalnym zastosowaniem, ich wyjątkowy komfort i równowaga energetyczna mają wiele do zaoferowania zarówno przypadkowym słuchaczom, jak i domowym producentom. Ogólnie rzecz biorąc, jestem pod wrażeniem tego, co usłyszałem z MDR-MV1 i myślę, że jest to godny rywal w gorąco kwestionowanych słuchawkach referencyjnych ze średniej półki cenowej.

Specyfikacja