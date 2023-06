Niezwykłe inżynierki w SEAT

23 czerwca przypadało szczególne święto zapoczątkowane w 2014 roku w Wielkiej Brytanii – Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Branża ta niezmiennie zdominowana jest przez mężczyzn, a mimo to w ostatnich latach coraz więcej kobiet decyduje się na karierę w sektorze high-tech. Z raportu „Kobiety na politechnikach” przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, wynika, że w 2022 roku kobiety stanowiły 35% wszystkich studentów na publicznych uczelniach technicznych. Pomimo że zmiany zachodzące zarówno w inżynierii, jak i na uczelniach są powolne, to pracodawcy nie pozostają im obojętni i coraz chętniej zatrudniają w swoich organizacjach specjalistki.

SEAT S.A. od lat jest mocno zaangażowany w budowanie różnorodności oraz wyrównywanie szans wśród pracowników. Hiszpańska spółka stawia na wspieranie kobiecych talentów, zatrudniając ponad 3 tys. specjalistek w różnych działach, co stanowi około 21% całej kadry (dane z 2021 roku). Dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Inżynierii SEAT przybliża sylwetki oraz dokonania inżynierek, które szczególnie przyczyniły się w budowaniu globalnego sukcesu marki.

Kobieta przyszłości

Obecnie SEAT jest jedną z firm w branży motoryzacyjnej, która zatrudnia największą liczbę kobiet. Jedną z nich jest Sara Riera – szefowa działu ds. transformacji elektrycznej, która ukończyła studia z zakresu matematyki stosowanej oraz inżynierii przemysłowej. Riera od ponad 12 lat związana jest z hiszpańskim producentem, a do jej głównych zadań należy rozwijanie innowacji pod względem elektryfikacji gamy modelowej.

– W SEAT S.A. moim głównym zadaniem jest urzeczywistnianie zrównoważonej mobilności dla wszystkich naszych klientów. To ogromne wyzwanie, które ma szeroki zakres oddziaływania – od krótkoterminowych rozwiązań, takich jak zapewnienie wallboxa lub usługi ładowania w podróży, po bardziej strategiczne projekty, które mają na celu uczynienie samochodu kluczowym elementem w zakresie energii i mobilności – mówi Sara Riera, szefowa działu ds. transformacji elektrycznej w SEAT S.A.

Poza tworzeniem elektrycznej przyszłości Riera jest również zaangażowana w zachęcanie młodych kobiet do wybierania inżynieryjnej ścieżki kariery. W 2022 roku przeprowadziła godzinną lekcję w jednej z barcelońskich szkół podstawowych, gdzie opowiadała o swoim doświadczeniu w świecie nauki. Z raportu UNESCO „Science Report: Towards 2030” z 2021 roku wynika, że tylko 28% absolwentów studiów inżynierskich i 33,3% naukowców na całym świecie to kobiety[ii]. Dlatego poprzez działania realizowane w szkołach, SEAT S.A. przyczynia się do budowania wzorców kobiecych w obszarze STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

Pierwsza kobieta w 70-letniej historii SEAT-a

Kolejną ważną przedstawicielką płci żeńskiej, która miała znaczący wpływ na sukces hiszpańskiego producenta, jest Laura Carnicero – pierwsza kobieta w 70-letniej historii SEAT-a, która pełni funkcję wiceprezeski ds. ludzi i organizacji w SEAT i CUPRA. Jej zadaniem jest napędzanie zmian kulturowych, którym musi stawić czoła branża zdominowana do tej pory przez mężczyzn. Carnicero zdobyła również tytuł doktorski z dziedziny inżynierii przemysłowej oraz automatyki. Zanim jednak na stałe osiadła w biurze, z którego odbywa się większość rozmów kwalifikacyjnych, zaczynała w dziale produkcji. Następnie przez rok pracowała w Niemczech, gdzie odbyła liczne szkolenia i praktyki oraz zaproponowano jej stanowisko kierowniczki produkcji. Po kilku kolejnych latach przeszła do działu kadr, stając się jedną z niemal historycznych postaci w świecie SEAT-a.

– W mojej pracy kładę ogromny nacisk na wspieranie różnorodności, która jest kluczowym elementem trwałego sukcesu firmy. Liczne badania wykazują, że przynosi ona znacznie lepsze rezultaty dla całej organizacji. Szczególnie ważne jest zaangażowanie kobiet w tradycyjnie męskich sektorach. Według raportu EPA (Badanie Siły Roboczej), jedynie 20% przedstawicielek płci żeńskiej zatrudnionych jest w branży motoryzacyjnej w Hiszpanii. Na szczęście czasy się zmieniają i jestem przekonana, że przyszłość będzie znacznie bardziej kobieca. W SEAT S.A. podpisaliśmy kolejny plan równości, który obecnie wdrażamy. Koncentrujemy się na promowaniu równości szans, zmniejszaniu różnic w wynagrodzeniach oraz dostosowywaniu jednakowych godzin pracy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – wyjaśnia Laura Carnicero, wiceprezeska ds. ludzi i organizacji w SEAT i CUPRA.