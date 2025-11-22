Ad image
TEST: SwitchBot Smart Video Doorbell

Inteligentny dzwonek do drzwi to urządzenie, którego zakup powinien rozważyć niemal każdy. W odróżnieniu od nawet najbardziej zaawansowanego wideodomofonu, daje on możliwość bardzo precyzyjnego monitorowania sytuacji przed naszymi drzwiami. Nagrywanie osób pojawiających się w kadrze, interakcja na żywo z kurierami i możliwość podglądu z dowolnego miejsca na świecie to tylko kilka z wielu zalet takiego rozwiązania. Najnowsza propozycja w tym segmencie od firmy SwitchBot łączy nowoczesną formułę z odrobiną klasyki. Czy to przepis na sukces?

SwitchBot Smart Video Doorbell to tak naprawdę dwa urządzenia w cenie jednego. Mamy tu oczywiście sam dzwonek, który montujemy przed drzwiami domu lub mieszkania, a także stację monitorującą z ekranem 4,3 cala, instalowaną w przedpokoju lub korytarzu. Dzwonek wykonano z dobrej jakości materiałów, które gwarantują wodoodporność w klasie IP65. Design nie zachwyca, ale jest funkcjonalny – żaden gość nie będzie miał wątpliwości, gdzie znajduje się przycisk. Nieco mniej przekonuje mnie stacja, która choć dobrze wykonana, jest dość duża i trudno znaleźć dla niej odpowiednie miejsce. Nie pomaga też konieczność zasilania jej z sieci przewodem o długości zaledwie 1,5 m, zamocowanym na stałe.

Sam dzwonek rejestruje obraz w rozdzielczości 2K i pod tym względem trudno mieć większe zastrzeżenia. Nie jest to technologiczny szczyt możliwości, ale pozwala uchwycić szczegóły nawet po zmroku (dzięki funkcji Color Night Vision), oferuje kąt widzenia 165°, a także wykorzystuje czujniki ruchu wykrywające osoby, pojazdy i zwierzęta zbliżające się do drzwi. Każde zdarzenie jest nagrywane i przesyłane bezpośrednio do naszego smartfona za pośrednictwem aplikacji SwitchBot, a także do stacji monitorującej. Zarejestrowane materiały można przechowywać lokalnie – na karcie microSD (do 512 GB, w zestawie karta 4 GB) – lub w chmurze (Cloud Storage, subskrypcja od 19,99 PLN miesięcznie). Z poziomu aplikacji lub stacji można też porozmawiać np. z kurierem stojącym przed drzwiami lub skorzystać z szybkich odpowiedzi, które sami wcześniej nagramy i ustawimy do automatycznego odtwarzania w określonych sytuacjach. Dzwonek wyposażono również w diodę doświetlającą, ułatwiającą identyfikację gościa w nocy, oraz alarm dźwiękowy mający na celu odstraszenie potencjalnego intruza.

Stacja monitorująca poza rolą mostka i głośnika pełni także funkcję podglądu. To rozwiązanie, które mnie osobiście nie przekonuje – głównie ze względu na gabaryty i ograniczoną funkcjonalność – ale z pewnością znajdzie grono użytkowników ceniących klasyczne podejście znane z wideodomofonów. Stacja umożliwia prowadzenie rozmowy na żywo z gościem, korzystanie z szybkich odpowiedzi, a jeśli mamy inteligentny zamek SwitchBot Lock Ultra, także otwarcie drzwi. Trzeba jednak pamiętać, że aby system działał poprawnie, dzwonek i stacja nie mogą być od siebie oddalone o więcej niż 10 metrów, co może stanowić problem, jeśli planujemy montaż przy furtce.

Pewne rozczarowanie budzą możliwości integracyjne – co jest zaskakujące w przypadku marki SwitchBot. Dzwonek świetnie sprawdza się w obrębie własnego ekosystemu, ale funkcja Matter pełni jedynie rolę mostka dla zamka Lock Ultra. Brakuje integracji z Apple HomeKit, a w Home Assistant możemy jedynie dodać strumień z aktywnej kamery przez RTSP lub ONVIF, bez opcji jego wywołania czy monitorowania stanu i ruchu. Na otarcie łez pozostaje możliwość przesyłania obrazu na urządzenia Amazon Echo Show.

Jeśli szukasz dobrze wycenionego dzwonka z bogatym zestawem funkcji i opcją wideodomofonu, SwitchBot Smart Video Doorbell może okazać się strzałem w dziesiątkę. Z czystym sumieniem nie mogę jednak polecić go każdemu entuzjaście smart home – szybko można napotkać ograniczenia, których obecnie nie da się obejść.

Specyfikacja

  • CENA 160 EUR
  • ROZDZIELCZOŚĆ MATRYCY 2K
  • ZASILANIE DZWONKA akumulator (5000 mAh)
  • PAMIĘĆ microSD (do 512 GB)
  • WODOODPORNOŚĆ DZWONKA IP65
Werdykt
69

NASZYM ZDANIEM

Smart Video Doorbell nie spełnia jeszcze wszystkich oczekiwań, jakie stawia nowoczesny inteligentny dom. Dopóki jednak poruszamy się w obrębie ekosystemu SwitchBot, to dodatek, który można wziąć pod uwagę.

Plusy

Rozdzielczość 2K. Zasilanie akumulatorowe z możliwością podłączenia panelu solarnego. Funkcja wideodomofonu.

Minusy

Zasięg pomiędzy stacją a dzwonkiem ograniczony do 10 metrów. Stacja monitorująca nie każdemu przypadnie do gustu.

