TEST: SwitchBot Smart Video Doorbell

Inteligentny dzwonek do drzwi to urządzenie, którego zakup powinien rozważyć niemal każdy. W odróżnieniu od nawet najbardziej zaawansowanego wideodomofonu, daje on możliwość bardzo precyzyjnego monitorowania sytuacji przed naszymi drzwiami. Nagrywanie osób pojawiających się w kadrze, interakcja na żywo z kurierami i możliwość podglądu z dowolnego miejsca na świecie to tylko kilka z wielu zalet takiego rozwiązania. Najnowsza propozycja w tym segmencie od firmy SwitchBot łączy nowoczesną formułę z odrobiną klasyki. Czy to przepis na sukces?

SwitchBot Smart Video Doorbell to tak naprawdę dwa urządzenia w cenie jednego. Mamy tu oczywiście sam dzwonek, który montujemy przed drzwiami domu lub mieszkania, a także stację monitorującą z ekranem 4,3 cala, instalowaną w przedpokoju lub korytarzu. Dzwonek wykonano z dobrej jakości materiałów, które gwarantują wodoodporność w klasie IP65. Design nie zachwyca, ale jest funkcjonalny – żaden gość nie będzie miał wątpliwości, gdzie znajduje się przycisk. Nieco mniej przekonuje mnie stacja, która choć dobrze wykonana, jest dość duża i trudno znaleźć dla niej odpowiednie miejsce. Nie pomaga też konieczność zasilania jej z sieci przewodem o długości zaledwie 1,5 m, zamocowanym na stałe.

Sam dzwonek rejestruje obraz w rozdzielczości 2K i pod tym względem trudno mieć większe zastrzeżenia. Nie jest to technologiczny szczyt możliwości, ale pozwala uchwycić szczegóły nawet po zmroku (dzięki funkcji Color Night Vision), oferuje kąt widzenia 165°, a także wykorzystuje czujniki ruchu wykrywające osoby, pojazdy i zwierzęta zbliżające się do drzwi. Każde zdarzenie jest nagrywane i przesyłane bezpośrednio do naszego smartfona za pośrednictwem aplikacji SwitchBot, a także do stacji monitorującej. Zarejestrowane materiały można przechowywać lokalnie – na karcie microSD (do 512 GB, w zestawie karta 4 GB) – lub w chmurze (Cloud Storage, subskrypcja od 19,99 PLN miesięcznie). Z poziomu aplikacji lub stacji można też porozmawiać np. z kurierem stojącym przed drzwiami lub skorzystać z szybkich odpowiedzi, które sami wcześniej nagramy i ustawimy do automatycznego odtwarzania w określonych sytuacjach. Dzwonek wyposażono również w diodę doświetlającą, ułatwiającą identyfikację gościa w nocy, oraz alarm dźwiękowy mający na celu odstraszenie potencjalnego intruza.

Stacja monitorująca poza rolą mostka i głośnika pełni także funkcję podglądu. To rozwiązanie, które mnie osobiście nie przekonuje – głównie ze względu na gabaryty i ograniczoną funkcjonalność – ale z pewnością znajdzie grono użytkowników ceniących klasyczne podejście znane z wideodomofonów. Stacja umożliwia prowadzenie rozmowy na żywo z gościem, korzystanie z szybkich odpowiedzi, a jeśli mamy inteligentny zamek SwitchBot Lock Ultra, także otwarcie drzwi. Trzeba jednak pamiętać, że aby system działał poprawnie, dzwonek i stacja nie mogą być od siebie oddalone o więcej niż 10 metrów, co może stanowić problem, jeśli planujemy montaż przy furtce.

Pewne rozczarowanie budzą możliwości integracyjne – co jest zaskakujące w przypadku marki SwitchBot. Dzwonek świetnie sprawdza się w obrębie własnego ekosystemu, ale funkcja Matter pełni jedynie rolę mostka dla zamka Lock Ultra. Brakuje integracji z Apple HomeKit, a w Home Assistant możemy jedynie dodać strumień z aktywnej kamery przez RTSP lub ONVIF, bez opcji jego wywołania czy monitorowania stanu i ruchu. Na otarcie łez pozostaje możliwość przesyłania obrazu na urządzenia Amazon Echo Show.

Jeśli szukasz dobrze wycenionego dzwonka z bogatym zestawem funkcji i opcją wideodomofonu, SwitchBot Smart Video Doorbell może okazać się strzałem w dziesiątkę. Z czystym sumieniem nie mogę jednak polecić go każdemu entuzjaście smart home – szybko można napotkać ograniczenia, których obecnie nie da się obejść.

Specyfikacja

CENA 160 EUR

160 EUR ROZDZIELCZOŚĆ MATRYCY 2K

2K ZASILANIE DZWONKA akumulator (5000 mAh)

akumulator (5000 mAh) PAMIĘĆ microSD (do 512 GB)

microSD (do 512 GB) WODOODPORNOŚĆ DZWONKA IP65