TEST: Sony HT-S2000

Sony dostarcza w swoich produktach wysokiej klasy dźwięk. Najnowszym na to dowodem jest soundbar HT-S2000, 3.1-kanałowe rozwiązanie, które łączy w sobie wydajność z imponującą technologią dźwięku wirtualnego oraz możliwością dodania subwoofera i głośników surround. To intrygujące wejście w przestrzeń soundbarów typu „wszystko w jednym”.

Przed uwzględnieniem wszystkich ciekawostek, które firma Sony umieściła w HT-S2000, ważne jest, aby przyjrzeć się przedstawionemu profilowi dźwiękowemu soundbara. Charakterystyka jest tu dobrze zrównoważona, podkreślona wyraźnymi dialogami i dynamicznymi, szczegółowymi częstotliwościami środkowymi. Nawet bas mieści się w zakresie „odpowiedniego”, co jest wyczynem, biorąc pod uwagę, że Sony w jakiś sposób zmieściło parę małych głośników niskotonowych w obudowie listwy dźwiękowej. Brzmienie nie wypełni dużych przestrzeni podczas scen pełnych akcji i nie wkopie się wystarczająco głęboko dla miłośników muzyki z mocnym basem, ale jak na rozwiązanie all-in-one, naprawdę daje radę.

Coraz więcej uniwersalnych soundbarów wykorzystuje technologię wirtualną, aby zrekompensować brak głośników odpowiadających za prawdziwie przestrzenny dźwięk. Nie inaczej jest w przypadku modelu HT-S2000, który wykorzystuje technologie wirtualne Sony Vertical Surround Engine i S-Force Pro Front Surround. Tak, ja też nie cierpię tego żargonu, ale nie musisz go znać. Wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że HT-S2000 umożliwia wirtualne rozmieszczenie dźwięku w całym salonie i w większości przypadków robi to całkiem dobrze. Jakość dźwięku przestrzennego jest bardzo przekonująca.

Naciśnięcie przycisku Sound Field na pilocie soundbara buduje wrażenie, jakby po obu stronach przestrzeni odsłuchowej faktycznie znajdowały się przetworniki wytwarzające dźwięk. Tracisz trochę dynamiki, ale w żadnym wypadku nie jest to ogólnie niekorzystne dla odsłuchu. Dolby Atmos jest nieco mniej imponujący, ale wciąż znacznie bardziej obecny niż się spodziewałem bez obecności kanałów o rzeczywistej wysokości.

Jeśli technologie wirtualne nie są na odpowiednim poziomie, możesz uzupełnić HT-S2000 o bezprzewodowe głośniki tylne SA-RS3S firmy Sony, a także subwoofery: SA-SW5 o mocy 300 W lub SA-SW3 o mocy 200 W. Te dodatki nie są tanie, ale w zależności od tego, który subwoofer wybierzesz i z jakiej promocji skorzystasz, możesz zbudować kompletny system surround za mniej niż pełną konfigurację firmy Sonos.

HT-S2000 można sterować za pomocą aplikacji Sony Home Entertainment Connect, która łączy standardowe elementy sterujące za pomocą pilota listwy dźwiękowej z dodatkowymi ustawieniami i opcjami dźwięku. Jest to bardzo prosty interfejs, dzięki któremu czynności takie jak regulacja głośności lub włączenie funkcji Voice Enhancer są intuicyjne. Niestety, choć brzmienie soundbara od razu po wyjęciu z pudełka jest satysfakcjonujące, warto zauważyć brak dodatkowych funkcji konfiguracyjnych, jak indywidualnej regulacji kanałów, wielopasmowego korektora, a nawet opcji, aby zmniejszyć lub zwiększyć tony wysokie. Idąc dalej, HT-S2000 z opcji bezprzewodowych oferuje jedynie połączenie Bluetooth. Brak w tym przypadku Wi-Fi dla wielu będzie poważnym minusem, znacznie ograniczającym możliwości urządzenia.

Nowy soundbar Sony będzie przez różnych użytkowników bardzo skrajnie oceniany. Miłośnicy świetnego dźwięku muszą wiedzieć, że przede wszystkim pozostaje wierny reputacji Sony i brzmi całkiem nieźle w porównaniu do swoich odpowiedników w tym przedziale cenowym. Poza tym HT-S2000 wykorzystuje różne technologie, aby dodać wirtualny dźwięk, który znacznie poprawia wrażenia odsłuchowe. Dostępne modyfikacje brzmienia są jednak nieliczne, a ograniczone opcje łączności sprawiają, że nie jest to rozwiązanie uniwersalne.

Specyfikacja

CENA 1 495 PLN

1 495 PLN LICZBA KANAŁÓW 3.1

3.1 MOC ZESTAWU 250 W

250 W WYMIARY 64 x 800 x 124 mm

64 x 800 x 124 mm WAGA 3,7 kg