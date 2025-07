TEST: Sony BRAVIA Theatre Bar 6

Dolby Atmos, subwoofer i przestrzenny dźwięk 3D za niewiele ponad 2 000 PLN? To nie musi być marzenie. BRAVIA Theatre Bar 6 pozytywnie zaskakuje – zarówno brzmieniem, jak i podejściem do designu.

Już na pierwszy rzut oka widać, że to sprzęt zaprojektowany z wyczuciem. BRAVIA Theatre Bar 6 nie szuka uwagi – wkomponowuje się we wnętrze dzięki stonowanej stylistyce. Matowe wykończenie, subtelna maskownica i zaokrąglone narożniki sprawiają, że soundbar prezentuje się elegancko, niemal jak element skandynawskich mebli.

Listwa mierzy 95 cm szerokości i waży niespełna 3 kg – idealnie pasuje do średnich i większych telewizorów. Subwoofer to już nieco masywniejszy element: 210 x 388 x 388 mm przy wadze 7,7 kg, z charakterystycznymi szczelinami z przodu obudowy.

Warto zwrócić uwagę na głośniki skierowane ku górze, odpowiedzialne za Dolby Atmos. Estetycznie wkomponowane w bryłę soundbara, zdradzają, że mamy do czynienia z konstrukcją klasy wyższej, niż sugeruje cena. Sony postawiło na solidną specyfikację – 3.1.2-kanałowy układ z sześcioma jednostkami głośnikowymi, łączna moc 350 W, obsługa formatów Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD. Łączność? HDMI eARC, wejście optyczne, Bluetooth 5.3 (AAC i SBC), USB (do aktualizacji) – i pełne wsparcie dla technologii Vertical Surround Engine oraz DSEE.

W praktyce BRAVIA Theatre Bar 6 brzmi zaskakująco przestrzennie. W średniej wielkości pomieszczeniu potrafi zbudować scenę dźwiękową wykraczającą poza oczekiwania. Szczególnie wyróżnia się pionowy wymiar dźwięku – dzięki głośnikom Atmos skierowanym w górę oraz wspomnianej technologii Virtual Surround. Po jej aktywacji (pilotem lub przez aplikację BRAVIA Connect) dźwięk zyskuje nie tylko szerokość, ale i wyraźne wrażenie unoszenia się – jakby rozchodził się nie z jednego punktu, a z całej ściany.

Różnica jest wyraźna – po wyłączeniu górnych kanałów dźwięk staje się bardziej płaski, skupiony wokół telewizora. Z aktywnym trybem surround – wrażenia są zdecydowanie bardziej filmowe.

To o tyle imponujące, że mówimy o zestawie bez tylnego zestawu kolumn czy głośników sufitowych. Wszystko opiera się na głównej listwie i bezprzewodowym subwooferze – a mimo to efekty są przekonujące.

W porównaniu do np. Sonosa Beam Gen 2, który także obsługuje Dolby Atmos, Sony wypada bardziej przestrzennie i dynamicznie, dając czystsze soprany i lepszą separację dialogów, nawet bez dodatkowego wzmocnienia. Mimo zbliżonej ceny, Theatre Bar 6 dorzuca coś ekstra – osobny subwoofer, głośniki Atmos oraz wsparcie dla DTS:X, którego Beam nie obsługuje.

W codziennym użytkowaniu wystarczy około 50% głośności, by uzyskać wrażenie prawdziwego seansu kinowego. Sony deklaruje moc 350 W – i choć liczby nie zawsze przekładają się na jakość, w tym przypadku pokazują potencjał zestawu.

Producenci lubią mówić o dźwięku 3D i „zanurzeniu” w scenie bez tylnych głośników. I choć część tego efektu to kwestia odpowiednich algorytmów i odbić akustycznych, Theatre Bar 6 robi to naprawdę dobrze. Oczywiście, żaden soundbar nie zastąpi fizycznie obecnych głośników za plecami – ale Sony zbliża się do tej iluzji na tyle, że w większości mieszkań nie będzie potrzeby inwestowania w rozbudowany zestaw.

Warto jedynie pamiętać, że efektywność technologii takich jak Vertical Surround Engine zależy od konkretnego wnętrza – wysokości sufitu, ustawienia mebli czy materiałów wykończeniowych.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6 nie sprawia wrażenia kompromisu. To świadomie zaprojektowany, dobrze brzmiący zestaw, który łączy efektowność z funkcjonalnością. Może nie jest to zestaw dla audiofila, ale dla większości użytkowników szukających dźwięku klasy premium bez konieczności wydawania fortuny – będzie to bardzo atrakcyjna opcja.

Specyfikacja

CENA 2 199 PLN

2 199 PLN KANAŁY 3.1.2

3.1.2 MOC WYJŚCIOWA 350 W