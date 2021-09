TEST: Sony A80J

Oprócz flagowych telewizorów, co roku na rynek trafiają także te nieco niższe, ale wciąż high-endowe. Nie znajdziemy w nich wszystkich przełomowych technologii marki – te zostały zarezerwowane dla najdroższych modeli – ale pod względem jakości obrazu i dźwięku są one zbliżone do tego, co prezentują flagowce. Sony A80J to właśnie tego typu sprzęt: bardziej zachowawczy od pełnego nowości A90J, ale porządnie doposażony i imponujący pod względem audiowizualnym.

Design telewizora prezentuje się zresztą niczym flagowiec: urządzenie jest smukłe i eleganckie, ozdobione wąskimi ramkami dookoła ekranu i osadzone na regulowanej podstawie. Metalowe nóżki pozwalają ustawić ekran przy powierzchni na jeden z dwóch sposobów (przystosowanym do węższych lub szerszych stolików) lub delikatnie go podnieść, tworząc przestrzeń na soundbara; tradycyjnie do dyspozycji mamy także otwory mocujące na ścianę. Do szczęścia zabrakło nam jedynie systemu maskowania przewodów – zważywszy na to, że A80J został wyposażony w bogatą kolekcję portów, z tyłu dość szybko utworzyła się nieestetyczna plątanina kabli.

Skoro już przy złączach jesteśmy: telewizor otrzymał cztery porty HDMI, w tym dwa kompatybilne ze standardem 2.1 i jedno z ARC, trzy USB, złącze Ethernetu, pojedyncze optyczne wyjście audio oraz minijacka do podłączenia słuchawek. Do obsługi łączności bezprzewodowej posłuży natomiast moduł Bluetooth 4.2 oraz Wi-fi.

Urządzenie działa na systemie operacyjnym Google TV, zapewniającym dostęp do najważniejszych aplikacji streamingowych. Jego interfejs uległ wyraźnej poprawie w stosunku do Android TV, w szczególności w kwestii wybierania interesującej nas zawartości – teraz jest ona zgromadzona w centralnym hubie, co do minimum skraca czas spędzony w menu. Dołączony do telewizora pilot wygląda tak samo jak ten z A90J i zapewnia podobnie wysoki komfort poruszania się po menu, zmiany ustawień telewizora oraz wyboru interesującej nas zawartości.

W A80J nie zabrakło jednak najważniejszej tegorocznej nowości Sony, czyli procesora obrazu Cognitive Processor XR. Zastosowana w nim sztuczna inteligencja na bieżąco analizuje obraz w taki sposób, jak robi to ludzki mózg, skupiając się na wyostrzeniu i wydobyciu najbardziej istotnych elementów kadru. Dzięki temu telewizor już „z pudełka” robi fantastyczne wrażenie: chociaż panel OLED okazał się odrobinę ciemniejszy od tego zastosowanego w wyższym modelu, i tak zachwycił nas głębią kontrastów oraz realizmem wyświetlanych kolorów.

Co prawda A80J nie do końca nadaje się do oglądania zawartości w mocno oświetlonym pomieszczeniu (taki już urok większości OLED-ów), w odpowiednich warunkach wygląda jednak po prostu oszałamiająco. Barwy są żywe, nasycone, precyzyjne; szczególnie dobrze widać to na zbliżeniach, w których odcienie skóry aktorów prezentują się świetliście i naturalnie. Telewizor nie ma również problemów z odwzorowywaniem dynamicznych scen: tutaj błyszczy technologia XR Motion Clarity, wyostrzająca obiekty bez ich widocznego przyciemniania.

Graczy ucieszy fakt, że A80J otrzymał specjalny tryb gamingowy, ograniczający lag do poniżej 20 ms. Dwa porty HDMI 2.1 umożliwiają podłączenie obydwu konsol nowej generacji, acz z pewnym zastrzeżeniem: telewizor nie otrzymał jeszcze aktualizacji, która pozwalałaby korzystać z funkcji zmiennej częstotliwości odświeżania. Szkoda – Sony obiecuje wsparcie dla VRR już od długiego czasu, ale póki co musimy na nie trochę poczekać.

Ogromnym zaskoczeniem okazały się natomiast możliwości dźwiękowe telewizora. Z uwagi na smukłą konstrukcję OLED-y bardzo często nie mają miejsca na mocne głośniki. A80J rozwiązuje to za pomocą technologii Acoustic Surface Audio+, wykorzystującej panel jako gigantyczną membranę. Dźwięk dochodzi z miejsca na ekranie, w którym znajduje się jego źródło, co daje niespotykany efekt realizmu, pogłębiony przez wirtualne kanały wysokości oraz automatyczną kalibrację brzmienia. Odgłosy są mocne, dialogi klarowne, a ścieżka dźwiękowa w tle brzmi dynamicznie i sugestywnie.

A80J to kusząca propozycja z jeszcze jednego względu – cenowego. 65-calowy ekran kosztuje mniej niż A90J w rozmiarze 55 cali, a został on wyposażony we wszystkie najważniejsze technologie, które znajdziemy we flagowcu. Jeśli marzysz o dużym i pięknym telewizorze, cieszącym twoje oczy przez długie lata, być może właśnie go znalazłeś.

SPECYFIKACJA