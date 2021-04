TEST: Sony A7C

Matryce pełnoklatkowe przeszły ostatnimi czasy sporą przemianę. Niegdyś domena profesjonalistów, dzisiaj znajdziemy je także w sprzęcie przeznaczonym dla osób amatorsko zajmujących się fotografią. Uwagę tych ostatnich na pewno zwróci fakt, że A7C to jeden z najmniejszych i najlżejszych modeli full frame na rynku. Sprawdźmy, czy w tej kompaktowej obudowie na pewno kryją się wszystkie funkcje niezbędne dla adeptów fotograficznej sztuki.

A7C to cud miniaturyzacji. Sprzęt przypomina wymiarami aparaty z matrycą APS-C, która jest o 2,3x mniejsza od pełnej klatki; A7C można spokojnie zmieścić w plecaku lub niewielkiej torbie. Muszę jednak przy tym zauważyć, że mniejsza obudowa ma też swoje minusy. Wszystkie pokrętła obsługiwane są za pomocą kciuka, co przeszkadza w szybkiej korekcie ustawień i wymaga częstej zmiany uchwytu podczas fotografowania.

Nie do końca spodobał mi się także elektroniczny wizjer, umieszczony w lewym górnym rogu nad wyświetlaczem. Jego malutkie rozmiary wcale nie ułatwiają komponowania ujęć; podczas sesji fotograficznych zdecydowanie wolałem korzystać z kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 3 cali.

Na szczęście A7C nie zawodzi pod względem jakości zdjęć. Pełnoklatkowa matryca Exmor R 24 Mp charakteryzuje się dużą czułością i ostrością, pozwalając uzyskać szczegółowe zdjęcia o żywych, ciepłych barwach w najróżniejszych warunkach atmosferycznych. W trybie fotografii seryjnej sprzęt potrafi zrobić do 10 ujęć na sekundę; urządzenie przechwytuje wtedy nawet do 115 obrazów w formacie RAW. Genialnie wypada także system autofokusowania, który natychmiast skupia się na fotografowanym obiekcie i nie głupieje, gdy ten jest w ruchu. Do dyspozycji otrzymujemy także dobrze znany system śledzenia oczu ludzi i zwierząt.

Sony A7C dostępny jest jako sam korpus lub w zestawie z obiektywem 28-60 mm i zakresem przysłony f/4-5.6; za całość zapłacimy 10 500 PLN. Dzięki szerokiemu zakresowi ISO 100-51200 aparatu i stabilizacji obrazu w korpusie nadaje się on do uwieczniania scen w słabym świetle, chociaż do profesjonalnej fotografii nocnej lepiej zaopatrzyć się w obiektyw o wyższej jasności. Miłośnicy kręcenia filmów docenią natomiast możliwość nagrywania klipów 4K w 30 kl./s i 1080p w 120 kl./s; obraz jest ostry, kolorowy i pozbawiony szumów.

Jedno ładowanie A7C pozwala zrobić około 700 zdjęć – to dużo nie tylko jak na tak mały sprzęt, ale w ogóle jak na bezlusterkowca. Dodatkowo przy odpowiednim gospodarowaniu baterią, da się wyciągnąć z niego ponad 2 godziny nagrywania filmów.

Najnowsza propozycja Sony skierowana jest przede wszystkim do amatorów, którzy chcą przerzucić się z fotografii telefonem na korzystanie z aparatu. Na pewno docenią oni przenośną budowę A7C, a także bogactwo funkcji, jakie zaoferuje im ten sprytny pomocnik fotografa.

