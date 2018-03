Nowe standardy bezpieczeństwa w sieci

Przeglądanie stron internetowych wymaga zaangażowania szeregu algorytmów, w tym tych odpowiedzialnych za szyfrowanie informacji. Im są one trudniejsze do obejścia, tym bezpieczniejsi jesteśmy w internecie. Przyjęte właśnie standardy TLS 1.3 mają być szybsze od dotychczasowych i odporniejsze na ataki z zewnątrz.

Najnowsza wersja standardów Transport Layer Security oznaczona jest numerem 1.3. Będą one stosowane podczas połączeń szyfrowanych (np. podczas korzystania ze strony internetowej banku), a ich celem jest przyspieszenie i dodatkowe zabezpieczenie bezpiecznej sesji. Nowe standardy będą rozpoczynały szyfrowanie wcześniej, niż w przypadku wersji 1.2, minimalizując ilość możliwych do odczytania informacji. Klucze szyfrowania staną się jednorazowe, co uniemożliwi wykorzystanie przechwyconych danych do rozszyfrowania innych bezpiecznych sesji. TLS 1.3 usunie także wsparcie dla starszych algorytmów uwierzytelniania, do których haker może mieć dostęp. Dodatkowo standardy przyspieszą wymianę informacji ze stronami, które były już odwiedzane.

Według organizacji IETF, odpowiedzialnej za ustalanie protokołów internetowych, nowe standardy są niemożliwe do złamania za pomocą dostępnych obecnie narzędzi. TLS 1.3 jest kontynuacją i rozszerzeniem protokołów SSL. Nowa wersja standardów powstawała przez cztery lata i przed przyjęciem przeszła 28 rewizji. Raczej nie zauważymy momentu, w którym TLS 1.3 wejdzie w życie, ale warto wiedzieć, że z chwilą jego wejścia w życie nasze dane będą jeszcze bezpieczniejsze.