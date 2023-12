TEST: Apple Watch Ultra 2

Dla zwykłego obserwatora fizyczna różnica między Apple Watch Ultra i Apple Watch Ultra 2 wydaje się nieistotna. Ma ten sam rozmiar koperty (49 mm), układ przycisków i prawie identyczne opcje paska.

Ale przyjrzyj się uważnie, a odkryjesz kilka dość znaczących zmian. Przede wszystkim jest to jaśniejszy ekran LTPO OLED z maksymalną jasnością 3 000 nitów. Przy tych parametrach jest niesamowicie wyraźny i widoczny oraz, jak deklaruje producent, o 50% jaśniejszy od swojego poprzednika.

Ma również lepsze ekologiczne referencje. Zakupiony z nowym paskiem Alpine lub Trail Loop Apple Watch Ultra 2 ma certyfikat neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Jest to możliwe dzięki kopercie z tytanu pochodzącego z recyklingu, która rozciąga się, otaczając i chroniąc płaskie, szafirowe szkiełko z przodu przed uderzeniami w krawędzie.

Tytanowa osłona chroni również koronkę, aby zapobiec przypadkowym obrotom. Ta jest duża i ma wyraźne żłobienia, a boczny przycisk jest podwyższony, dzięki czemu z obu można z łatwością korzystać nawet w rękawiczkach.

Jednak najbardziej wpływowa zmiana sprzętowa nie jest widoczna gołym okiem – jest to nowy układ SiP S9. Premierowy procesor zwiększa wydajność i dodaje nowe możliwości, w tym gest dwukrotnego stuknięcia czy korzystanie z Siri bezpośrednio z watcha. To ten sam procesor, który napędza Apple Watch Series 9 i najpotężniejszy układ w historii zegarka. SiP S9 ma dwurdzeniowy procesor z 5,6 miliarda tranzystorów – o 60% więcej niż seria 8, i procesor graficzny nawet o 30% szybszy.

Apple Watch Ultra 2 ma wszystkie funkcje swojego poprzednika, z których niektóre są specyficzne dla serii zegarków Ultra (np. przycisk akcji, precyzyjny start i syrena). To także pierwszy Apple Watch, który korzysta ze wszystkich nowych aktualizacji systemu WatchOS 10, w tym najnowszych funkcji związanych z turystyką pieszą i rowerową.

Nową funkcją, która interesuje większość ludzi, jest oczywiście gest dwukrotnego stuknięcia. Zapewnia to ciekawy sposób interakcji z zegarkiem Apple Watch Ultra 2, chociaż początkowo obsługa kompatybilnych aplikacji będzie nieco ograniczona.

Możliwości monitorowania stanu zdrowia i kondycji są doskonałe. Czujnik tętna Apple zawsze był dokładny. Naturalnie nowy zegarek zawiera wszystkie funkcje związane z bieganiem, jazdą na rowerze i wędrówkami. Można go również używać do freedivingu, w przeciwieństwie do oryginalnego Ultra, z którym można było „tylko” pływać.

Oficjalny czas pracy baterii Apple Watch Ultra 2 to 36 godzin standardowego użytkowania, który w trybie niskiego zużycia energii wzrasta do 72 godzin. Z naszego doświadczenia wynika, że Ultra 2 może działać nieco dłużej niż jego poprzednik, około dwóch dni, zanim wyczerpie się bateria.

Jeśli spodobała ci się pierwsza wersja Watcha Ultra, pokochasz najnowszą ofertę wytrzymałych zegarków firmy Apple. Jest ładniej, inteligentniej, szybciej i taniej niż wcześniej. Nieskomplikowana aktualizacja dla tych, którzy jeszcze nie dokonali przejścia na ten wyższy poziom.

Specyfikacja

CENA 4 499 PLN

4 499 PLN ROZMIAR KOPERTY 49 mm

49 mm WYŚWIETLACZ niegasnący Retina, do 3 000 nitów

niegasnący Retina, do 3 000 nitów WODOODPORNOŚĆ do 100 m (nurkowanie rekreacyjne do 40 m)

do 100 m (nurkowanie rekreacyjne do 40 m) WAGA 61,4 g