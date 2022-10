iFi przedstawia sieciowy odtwarzacz strumieniowy NEO Stream￼￼

Na polski rynek trafia NEO Stream – streamer muzyczny/DAC od iFi, który zapewnia wiodącą w swojej klasie wszechstronność i wydajność. Łączy najnowszą wersję wyjątkowego silnika streamingu sieciowego iFi z precyzyjną sekcją DAC.

NEO Stream wyraźnie różni się od innych streamerów muzycznych dostępnych na rynku, dzięki czystej konstrukcji i bogactwu opatentowanych technologii. Większość producentów „kupuje” oprogramowanie i sprzęt do przesyłania strumieniowego, aby zaimplementować je w swoich streamerach muzycznych; oznacza to, że nie ma między nimi wyboru pod względem funkcjonalności i wydajności. NEO Stream całkowicie usuwa te ograniczenia, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i dźwięku.

iFi opracowało własny silnik strumieniowania, zaprojektowany w celu zapewnienia elastyczności i wydajności. Jego charakter open source, zbudowany na potężnym czterordzeniowym procesorze ARM Cortex i systemie operacyjnym opartym na oprogramowaniu Linux, umożliwia ewolucję w czasie, zapewniając jednocześnie, że użytkownicy nie są zobligowani do korzystania z określonej platformy. Wybierasz sposób, w jaki chcesz przesyłać strumieniowo, wybierasz ulubioną aplikację lub platformę streamingową i możesz mieć pewność, że muzyka będzie odtwarzana z najwyższą możliwą jakością dźwięku, niezależnie od konfiguracji systemu.

Oto niektóre z opcji dostępnych przy uruchomieniu: Roon Ready, DLNA/UPnP, Tidal Connect, Spotify Connect, Apple AirPlay, tryb NAA, HQPlayer, streaming z pamięci lokalnej.

NEO Stream może być używany na dwa sposoby: podłącz go do wzmacniacza i głośników za pośrednictwem wbudowanej sekcji DAC i wyjść analogowych lub podłącz jedno z dostępnych wyjść cyfrowych do zewnętrznego przetwornika DAC. W drugim trybie NEO Stream działa jako „transport strumieniowy” lub „most sieciowy”, podobnie jak ZEN Stream, ale z wyższym poziomem wydajności.

Urządzenie obsłuduje dane PCM do 32 bit/768 kHz, wszystkie formaty DSD do DSD512 oraz DXD pojedynczej i podwójnej prędkości. Co ciekawe, ta jakość dźwięku o wysokiej rozdzielczości jest dostępna nie tylko przez wejścia kablowe LAN i USB, ale także przez Wi-Fi.

Dwucalowy kolorowy wyświetlacz retina TFT może wydawać mniejszy niż wyświetlacze niektórych innych streamerów, ale iFi uważa, że zalety bardziej kompaktowego urządzenia, które łatwiej zmieścić na biurku lub półce, przeważają nad zaletami większego wyświetlacza. Większość ludzi spędza znacznie więcej czasu patrząc na ekran swojego urządzenia sterującego – na przykład smartfona, tabletu lub laptopa – niż wyświetlacz na streamerze. Mimo to wyświetlacz NEO Stream pokazuje użyteczny zestaw tekstu i grafiki, w tym okładkę albumu.

NEO Stream jest dostępny w sprzedaży u wybranych dealerów w sugerowanej cenie detalicznej 6 499 PLN.