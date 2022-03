Columbia Sportswear przedstawia wiosenną kolekcję HIKE

Produkty Columbia Sportswear już od ponad 80 lat zapewniają użytkownikom komfort i ochronę przed deszczem, chłodem i palącym słońcem. W ostatnich latach coraz więcej osób docenia aktywności na świeżym powietrzu i właśnie dla nich amerykańska marka przygotowała kolekcję HIKE, która świetnie sprawdzi się zarówno w mieście, jak i na szlaku.

Technologiczną nowością w kolekcji wiosna-lato 2022 jest OutDry Extreme Mesh – pierwsza zewnętrzna, wodoodporna, oddychająca membrana z miękką, suchą siateczką od wewnątrz. OutDry Extreme Mesh wykorzystuje elastyczną, wodoodporną i oddychającą membranę OutDry Extreme, która w połączeniu z siateczką pozwala na szybsze odprowadzanie wilgoci, wyższą oddychalność i komfort przy skórze. To połączenie sprawia, że jest to najbardziej oddychająca wersja OutDry Extreme w historii. Dodatkowo, umieszczenie wodoodpornej membrany, odpornej na ścieranie, w zewnętrznej warstwie odzieży, pozwala wyeliminować ryzyko „namakania” kurtki, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej, 3-warstwowej odzieży przeciwdeszczowej, gdy zużyje się zewnętrzna warstwa DWR.

Przegląd kluczowych produktów z kolekcji HIKE 2022

Kurtka przeciwdeszczowa OutDry Extreme Mesh doskonale wpisze się w oczekiwania miłośników górskich trekkingów. Model wykorzystuje możliwości membrany OutDry Extreme Mesh, która stanowi szczelną barierę dla rzęsistego deszczu, wilgoci oraz wiatru. Kurtka została w 100% wykonana z włókna nylonowego. Syntetyczna tkanina zapewnia wysoką odporność na przetarcia oraz uszkodzenia mechaniczne. Krój kurtki doskonale współgra odpowiednio z damską i męską sylwetką. Główny zamek błyskawiczny został pokryty wodoszczelną powłoką PU. Model posiada zintegrowany kaptur i mankiety, a także lekko przedłużony krój, dzięki czemu lepiej chroni przed zimnem. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 1 099,99 PLN.

Columbia Omni-Tech™ Ampli-Dry™ Shell, wyposażona w technologię Omni-Tech, doskonale sprawdzi się podczas wiosennych trekkingów. Materiał zewnętrzny jest elastyczny, dzięki czemu kurtka nie ogranicza swobody ruchów. Kurtka posiada zamki wentylacyjne, pozwalające na natychmiastowe odparowanie nagromadzonej wilgoci. Model wyróżnia się ergonomicznym krojem, dopasowanym do sylwetki. Posiada regulowany kaptur, zapinane na zamki kieszenie na dłonie oraz kieszeń na piersi. Kurtka jest dostępne w wersji damskiej i męskiej w cenie: 649, 99 PLN.

Kurtka przeciwdeszczowa Earth Explorer Shell posiada wodoodporną membranę Omni-Tech™. Kurtka została wykonana z poliestru, dzięki czemu szybko wysycha oraz zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się ciepła i wilgoci przy skórze. W regulacji ciepła oraz wilgoci pomocne będą także wywietrzniki pod pachami. Earth Explorer Shell posiada klejone szwy, które są w pełni wodoszczelne i eliminują ryzyko przemakania ubioru w szczególnie narażonych na to miejscach. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 559,99 PLN.

Columbia Peak To Point™ Pant to softshellowe spodnie damskie wyposażone w technologię zapewniającą odporność na wilgoć. Zaawansowana impregnacja Omni-Shield™ chroni przed wchłnianiem wody i zabrudzeń. Materiały z technologią Omni-Shield™ zostały powleczone warstwą odporną na działanie czynników zewnętrznych aż do temperatury 76 st. C. Spodnie zapewniają komfort na szlaku dzięki regulacji w talii oraz profilowanym kolanom. Posiadają średni stan oraz proste nogawki. Wyposażone są w dwie kieszenie dla rąk oraz jedną na udzie. Wszystkie kieszenie zapinane są na zamek. Cena: 349,99 PLN.

Spodnie Triple Canyon Pant gwarantują swobodę ruchów na szlaku. Spodnie można łatwo dopasować do obwodu bioder dzięki elastycznym panelom w pasie. Powłoka Omni-Shield™ zwiększa ochronę przed zabrudzeniem i wilgocią, a także przyspiesza wysychanie materiału. Charakterystyczną cechą spodni jest rozciągliwy w 4 kierunkach materiał, który „pracuje” razem z ciałem pokonującym długie dystanse i nie krępuje jego ruchów zarówno w biegu, jak i podczas pokonywania stromych fragmentów szlaku. Spodnie posiadają cztery kieszenie: dwie po bokach, jedną z tyłu oraz dodatkową na udzie. Spodnie dostępne są w wersji męskiej w cenie 349,99 PLN.

