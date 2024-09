TEST: Škoda Scala Selection 1.0 TSI 115 KM

Škoda Scala została zaprojektowana tak, aby podbijać serca ceną w swojej kategorii. Gdy popatrzy się na alternatywne rozwiązania – choćby tanie SUV-y – to nie jest oczywisty wybór dla oszczędnych. Jednak spójrzmy na tę konkretną klasę. W porównaniu z bardziej znanymi konkurentami, takimi jak Volkswagen Golf i Ford Focus, oferuje znaczne oszczędności, a ponieważ Opel Astra stał się bardziej ekskluzywny, tylko Kia Ceed może się do niej zbliżyć pod względem przystępności cenowej.

Cena Scali zaczyna się od 82 700 PLN w wariancie 1.0 TSI 95 KM (5-biegowy manual). Pomiędzy nią a najmocniejszą opcją silnikową 1.5 TSI 150 KM znajduje się testowana, rozsądna opcja pośrednia – 1.0 TSI 115 KM z 6-biegową skrzynią manualną. Przemyślanie dobrane dodatki sprawiły, że w konfiguratorze pojawiła się ostatecznie kwota 128 400 PLN. To wciąż mniej niż większość konkurencji, należy jednak pamiętać, że Scala nie trzyma się swojej wartości tak dobrze jak rywale, więc otrzymasz mniejszy kawałek swojego wydatku, gdy nadejdzie czas sprzedaży samochodu. Różnica nie jest jednak ogromna.

Jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne, Škoda Scala ma przeciętne wartości dla klasy rodzinnych hatchbacków. Nikt nie będzie miał problemów z przestrzenią na przednich siedzeniach Škody Scali, a z tyłu jest też więcej miejsca niż w większości konkurentów, z dużą przestrzenią nad głową i na nogi, która pozwala pasażerom o większych gabarytach wygodnie się rozsiąść. Para dużych fotelików dziecięcych również nie będzie problemem, ponieważ standardowo montowane są dwa tylne punkty Isofix.

Kabina jest węższa niż w niektórych samochodach rywali, przez co przewożenie trzech osób na tylnej kanapie jest nieco trudniejsze, ale nie ma samochodu w tej klasie, który mógłby wykonać to zadanie, nie zmuszając pasażerów do zbytniego oswojenia się ze sobą.

Bagażnik jest również znacznie większy niż w większości samochodów konkurencji. Octavia i Honda Civic mają więcej miejsca (ta druga tylko o ułamek), ale Scala ma pod tym względem prawie wszystkich rywali w tyle dzięki pojemności wynoszącej 467 litrów. Aby uzyskać więcej miejsca za te pieniądze, albo będziesz potrzebować faworyzowanej ostatnio przeze mnie w wielu kategoriach Dacii Duster, albo będziesz szukać używanych samochodów.

Przestrzeń ma również ładny, kwadratowy kształt, a tylne siedzenia składają się w proporcji 60/40, co pozwala zwiększyć ładowność. Jednak siedzenia te są ustawione pod niewielkim kątem, a między nimi a podłogą bagażnika jest spory stopień, nie wspominając o niemałym progu załadunkowym przy samym otworze bagażnika.

Na desce rozdzielczej znajduje się trochę miękkiego plastiku, ale prawie wszystko inne wewnątrz Škody Scali jest zbudowane z czegoś, co jest twardsze, bardziej szorstkie i mniej przyjemne w dotyku lub wyglądzie.

Co więcej, chciałbym, aby Škoda wydała trochę pieniędzy i poświęciła nieco wysiłku na rozjaśnienie kabiny, ponieważ wszystko, od deski rozdzielczej, drzwi i tapicerki, jest raczej szare i monotonne. Większość rywali ma bardziej atrakcyjne wnętrze niż Scala, i tak jest niezależnie od tego, jak wysoko w strukturze wykończenia Scali sięgniesz.

8,25-calowy ekran infotainment spisuje się poprawnie, obsługując Apple CarPlay i Android Auto. Podstawowy interfejs użytkownika jest intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Škoda Scala ma miękkie, wyrozumiałe zawieszenie, które zapewnia imponująco komfortowe prowadzenie, niezależnie od tego, czy pełzniesz po wyboistych miejskich ulicach, czy jedziesz drogami szybkiego ruchu. Okej, nie jest to najlepiej prowadzący się hatchback, jakim kiedykolwiek będziesz jeździć — Ford Focus zapewni o wiele więcej emocji dla zapalonych kierowców — ale jego połączenie kultury i bezpieczeństwa (pięć gwiazdek w teście Euro NCAP) będzie zapewne dla wielu ważniejsze. Powiedziawszy to, jedną rzeczą, której brakuje Scali, jest wyrafinowanie. Auto nie jest głośne przy niższych prędkościach, jednak przy tych autostradowych hałas z nawierzchni drogi i wiatru oznacza, że będziesz musiał zwiększyć głośność radia.

Choć znam osoby, którym udało się osiągnąć wynik 5,5 l/100 km testowaną Scalą, ja przy codziennym użytkowaniu bliżej byłem wyniku 6,0-6,1 l, w ramach którego nie próbowałem usilnie zmniejszyć spalania.

Zestaw bezpieczeństwa, który otrzymujesz w standardzie, obejmuje bardzo podstawowe sześć poduszek powietrznych, automatyczne hamowanie awaryjne, asystenta pasa ruchu i automatyczne połączenie alarmowe. Niewiele. Sporo innych rzeczy, które konkurenci mogą oferować w standardzie, kosztuje dodatkowo w Scali, na przykład poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy i przednie czujniki parkowania. A im więcej dodatków dobierzemy, tym zdecydowanie się na Scalę będzie bardziej wymagające.

Škoda jest już bardzo dobrze reprezentowana na rynku rodzinnych hatchbacków przez Octavię, podczas gdy nabywcy rodzinnych SUV-ów są również obsługiwani przez Karoq. Scala nie jest jednak samochodem, który próbuje bezpośrednio ukraść sprzedaż swoim sprawdzonym braciom. Ma swój własny urok i została zaprojektowana tak, aby oferować nieco powrotu do podstaw. Podczas gdy Octavia jest popularna ze względu na przestrzeń limuzyny za cenę hatchbacka, wraz z mnóstwem wyższej klasy wyposażenia i (stosunkowo) eleganckim wnętrzem, Scala zaspokaja potrzeby innych nabywców.

Nie każdy potrzebuje tyle miejsca, ile zapewnia Octavia, i nie każdy tak bardzo dba o jakość i wyposażenie jak o cenę. Mając to na uwadze, Scala jest mniejszą, bardziej budżetową ofertą, która zadowoli osoby, które w przeciwnym razie mogłyby zostać przyciągnięte do rywali, takich jak Kia Ceed, Opel Astra i Citroën C4.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 128 400 PLN

128 400 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 202 km/h

202 km/h 0-100 KM/H 9,5 sekundy

9,5 sekundy SILNIK 1.0 TSI

1.0 TSI MOC 115 KM

115 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 200 Nm