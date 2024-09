TEST: Huawei MatePad 11.5

Niewiele jest firm w branży technologicznej, które zaliczyły tak gwałtowny wzlot, a chwilę później spektakularny upadek. Huawei pretendował nawet do zastąpienia Samsunga na czele marek spoza ekosystemu Apple. Obecnie jednak pozbawiony dostępu do ważnych technologii i łańcuchów dostaw, musi zadowolić się nadrabianiem zaległości na Zachodzie.

Matepad 11.5 to jeden z najnowszych produktów Huawei. Z aluminiową obudową wydaje się wystarczająco solidny w większości przypadków, a z minimalnymi ramkami wygląda dość nowocześnie, aby konkurować z innymi firmami – nawet jeśli nie wydaje się szczególnie wyrafinowany w żaden sposób. Obecnie dostępna jest jedna opcja kolorystyczna, Space Grey, która pomimo gwiaździstej nazwy ostatecznie okazuje się stosunkowo nudna. Mając 6,85 mm grubości i ważąc 499 g, nie jest to najbardziej smukły ani cienki tablet na rynku, ale wygodnie się go trzyma.

Na dole urządzenia znajduje się zestaw pinów do podłączenia dołączonej klawiatury, która łączy się niezależnie przez Bluetooth. Wprowadza to opcje „produktywności”, które są mocno promowane w marketingu. Zaczynając od klawiatury, nie robi ona najlepszego wrażenia. Pod względem jakości wydaje się mniej więcej podobna do kosztujących 100 PLN no-name’owych modeli, ma pewne problemy z opóźnieniami i nie jest zbyt responsywna.

Dołączona obudowa jest bardziej udana, zapewniając ważną ochronę i wbudowaną podstawkę, która znacznie ułatwia oglądanie filmów i pisanie. Jak można się spodziewać, tablet nie jest wodoodporny. Nie ma również gniazda słuchawkowego, a ładowanie odbywa się przez USB-C.

Ekran o rozdzielczości 1440×2200 px jest bardzo ostry, co jest szczególnie przydatne podczas czytania. Odświeżanie z częstotliwością 120 Hz nie jest najszybsze, ale urządzenie jest responsywne w większości przypadków. Chociaż nie ma żadnych twierdzeń dotyczących zdolności wyświetlacza do obsługi wideo HDR, odkryłem, że YouTube wyświetlał je jako opcję, a odpowiadający im film wyglądał odpowiednio jasno i kolorowo. Chociaż ekran LCD może nie mieć tak intensywnego koloru jak OLED, ani atramentowej czerni, panel nadal pokazuje ciepłe, żywe nasycenie. Na dokładkę jest wystarczająco jasny do użytku w pomieszczeniach.

MatePad 11.5 z tyłu ma pojedynczy aparat 13 Mp f/1.8, a z przodu 8 Mp f/2.2 o stałej ostrości, co jest maksymalną wartością, jakiej możemy oczekiwać od tabletu w tej cenie. Szkoda jednak, że nie ma autofokusa w aparacie do selfie, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie będzie to ten, z którego większość ludzi będzie regularnie korzystać do wideorozmów. Dwa mikrofony w MatePad 11.5 przechwytują dźwięk, który jest metaliczny i mętny, a chociaż samo wideo ma przyzwoitą jakość obrazu, czujnik selfie osiąga rozdzielczość 1080p przy 30 fps. Tylny aparat może nagrywać w 4K, ale kto będzie z niego korzystał w tablecie?

MatePad 11.5 ma procesor Snapdragon 7 Gen 1, 6/8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. Procesor jest nowoczesny, a dzięki hojnemu przydziałowi pamięci RAM obiecuje stosunkowo szybką wydajność w środku średniej półki.

Harmony OS, czyli nakładka Android firmy Huawei, którą nazywa systemem operacyjnym, wciąż niestety sprawia problemy. Sklep Play nie jest dostępny i chociaż podczas konfiguracji wszystkie istotne pliki APK z poprzedniego urządzenia są kopiowane, wiele z nich nie działa dobrze bez struktury Google.

Zaczynając od aplikacji służbowych, takich jak Teams, jeśli twoja firma ma stosunkowo luźną politykę bezpieczeństwa, będzie można używać MatePad 11.5 do wiadomości e-mail i połączeń wideo, ale jeśli potrzebujesz portalu firmowego InTune, nie będziesz mógł go używać.

Wiele aplikacji po prostu nie będzie działać

AppGallery ma inne aplikacje. Niektóre z nich są dobrze znane, ale wiele jest przeznaczonych dla odbiorców spoza Europy. Choć z gier znaleźć można PUBG, w wersję z AppGallery nie można się zalogować. Asphalt 9 początkowo odmawiał instalacji z jakiegokolwiek źródła, ale po odrobinie hackowania z MicroG i GBox, w końcu udało się go uruchomić. Kiedy działał, wyświetlał wiele postrzępionych krawędzi, opóźnionych danych wejściowych i innych problemów. Wszystko to oznacza, że jeśli jesteś graczem mobilnym lub zamierzasz używać MatePad 11.5 do pracy, spotka cię dużo problemów.

Dostępna jest także wyszukiwarka Petal Search, która może przeszukiwać sieć w celu znalezienia pliku APK dla dowolnej aplikacji, której chcesz użyć. Te często działają dobrze (zakładając, że nie trafi się na kopię z wirusami), ale wtedy pojawia się problem aktualizacji. Nie można po prostu zaktualizować żadnych aplikacji. Nowy APK musi zostać pozyskany i ponownie zainstalowany na poprzedniej wersji.

Istnieje wiele aplikacji, które po prostu nie będą działać nawet w tej formie. Znaczna część aplikacji na Androida opiera się na strukturze usług mobilnych Google, aby działać. Bez tego po prostu się nie uruchamiają lub nie działają poprawnie. Nie chodzi tylko o aplikacje Google, to aplikacje bankowe i wszystko inne, o czym pomyślisz, zwłaszcza te, które wymagają jakiegoś rodzaju uwierzytelnienia.

Istnieje kilka opcji open source na rynku, które próbują sobie z tym poradzić, przede wszystkim GBox i MicroG, ale oba mają swoje ograniczenia. W przypadku GBox możliwe było uruchomienie YouTube, ale program się zacina.

Jeśli kupisz ten tablet, lub jakikolwiek inny marki Huawei, ważne jest, aby w pełni mieć świadomość ilości pracy, jaką trzeba włożyć, aby twoje ulubione aplikacje działały i działały płynnie. Za 1 099 PLN to duże wyzwanie, aby nakłonić konsumenta do zrobienia tego, biorąc pod uwagę, że tablet o podobnej cenie od dowolnego innego producenta zrobi o wiele więcej przy zerowym wysiłku.

Wewnątrz MatePad 11.5 znajduje się bateria o pojemności 7 700 mAh, która nie jest największą baterią w tablecie, biorąc pod uwagę rozmiar ekranu, ale poprawnym wyborem. Odtwarzanie wideo HDR przy jasności 50% przez godzinę spowodowało, że bateria rozładowała się ze 100 do 85%, co sugeruje, że powinna wytrzymać około siedmiu godzin przy takim użytkowaniu. Tablet ładuje się z maksymalną mocą 18 W, co oznacza pełne naładowanie od zera do 100% w nieco ponad dwie i pół godziny. Dość długo.

Huawei MatePad 11.5 jest pod niektórymi względami atrakcyjnym urządzeniem za tę cenę. Ma solidny, choć mało inspirujący design, dobry ekran i teoretycznie mocny i nowoczesny procesor. Bez łatwego sposobu na uzyskanie ważnych aplikacji lub tych, które dobrze działają, niemożliwe jest jednak doświadczenie tego wszystkiego, co oferuje konkurencja, nie wyróżniając się zarazem niczym na plus w stosunku do niej.

Specyfikacja

CENA 1 099 PLN

1 099 PLN EKRAN 11,5” 2200×1440 px, 229 ppi, LCD

11,5” 2200×1440 px, 229 ppi, LCD CPU Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM 6/8 GB

6/8 GB ROM 128 GB

128 GB WYMIARY 261 x 177 x 7 mm

261 x 177 x 7 mm WAGA 499 g