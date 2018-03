TEST: Seagate Backup Plus Slim

Mówią, że ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe, i tych, którzy dopiero się tego nauczą. Warto wyrobić w sobie ten nawyk na przykład z pomocą Seagate Backup Plus Slim – przenośnego dysku twardego HDD charakteryzującego się prostotą użytkowania i mnóstwem funkcji internetowych.

Dysk zamknięty jest w wytrzymałej metalowej obudowie o eleganckim, matowym wykończeniu. Niewielkie wymiary (113,5 x 76 x 12,1 mm) i piórkowa waga 159 g pozwalają na schowanie go nawet do kieszeni. Backup Plus Slim łączy się z komputerem za pomocą interfejsu USB 3.0. W tym standardzie pozwala na bardzo szybki przesył. Na naszym zestawie testowym udało się uzyskać maksymalnie 150 MB/s, co jest doskonałym wynikiem dla dysku talerzowego.

Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest jednak oprogramowanie dodatkowe. Dzięki aplikacji Seagate Dashboard proces wykonywania kopii zapasowych dokumentów, zdjęć lub nawet zawartości z portali społecznościowych, jest zautomatyzowany. Dodatkowo program wyposażony jest w możliwość zapisywania kopii zapasowych plików bezpośrednio w chmurze danych. Świetnym rozwiązaniem jest również możliwość bezpośredniego backupowania zawartości urządzeń mobilnych na dysk za pomocą apki Seagate Mobile Backup.

Seagate Backup Plus Slim to dysk, który pomoże ci zarządzać swoimi dokumentami w racjonalny i bezpieczny sposób.

Cena 240 PLN