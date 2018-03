Boring Company będzie sprzedawało skały

Po czapkach i miotaczach ognia przyszła kolej na zupełnie nowy gadżet z logo Boring Company. Tym razem będą to jakże lifestyle’owe cegły, które wyrzeźbione zostaną ze skał wydobytych podczas drążenia tuneli Hyperloop. Będzie je można kupić w specjalnych zestawach.

Dziwne gadżety reklamowe to znak rozpoznawczy Boring Company. Na Twitterze Elon Musk zapowiedział, że następnym będą cegły udające gigantyczne klocki Lego. Do ich wykonania posłuży materiał skalny pochodzący z drążonych pod Hyperloop tuneli. Każda cegła ma być zeszlifowana i wyposażona w system łączenia z resztą elementów, zupełnie, jak Lego. Początkowo Boring Company będzie je sprzedawać w zestawach pozwalających na zbudowanie modeli najsłynniejszych budowli starożytnego Egiptu: Sfinksa, piramid czy świątyni Horusa, ale niewykluczone, że oprócz artystycznych zastosowań znajdą one również te praktyczne. Cegły mają być bowiem odporne na aktywność sejsmiczną, ale wydrążone w środku, co czyni z nich idealny materiał do budowy domów i elementów infrastruktury.

Brzmi niewiarygodnie? Owszem, ale wydaje się prawdopodobne. Boring Company już od długiego czasu zapowiada, że planuje dokonać recyklingu wydobytych skał, najchętniej w postaci cegieł i innych materiałów budowlanych. Odpowiedzialne wykorzystanie materiału skalnego jest również częstym punktem spotkań przedstawicieli firmy z radami miejskimi. Ponadto należy pamiętać, że miotacz ognia też miał być tylko żartem…