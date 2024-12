TEST: Samsung QN92D

Samsung QN92D to jeden z flagowych modeli 4K w ofercie Samsung Neo QLED (mini-LED). Jest dostępny w rozmiarach ekranu od 43 do 75 cali i to doskonały mini-telewizor LED, który zapewnia lepszą jasność i szczegółowość w porównaniu ze swoim poprzednikiem, Samsungiem QN90C. Dzięki swojej wydajności, szczególnie jeśli chodzi o oglądanie sportu, plasuje się jako jeden z najlepszych telewizorów 2024 roku.

QN92D wykorzystuje panel QLED z podświetleniem mini-LED i jest wyposażony w procesor NQ4 AI Gen2. Umożliwia on funkcje takie jak Wzmocnienie Głębi Obrazu PRO, poprawiające tekstury i szczegóły, oraz Automatyczny remastering HDR, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do stosowania efektów HDR do treści o standardowym zakresie dynamiki. Jak wszystkie telewizory Samsung, QN92D obsługuje HDR10+, ale nie format Dolby Vision HDR.

Szczytowa jasność QN92D nie jest najwyższa w swojej klasie, ale więcej niż wystarczająca, aby umożliwić oglądanie w jasnych warunkach pomieszczenia. Jest to bez wątpienia idealny telewizor do oglądania sportu w ciągu dnia. Innym czynnikiem, który temu sprzyja są minimalne odbicia ekranu, nawet przy ostrym oświetleniu górnym.

Jakość obrazu w Samsung QN92D jest w większości doskonała. Jasny wyświetlacz nadaje kolorom dodatkową żywość, jednocześnie zachowując naturalny wygląd, a kontrast i poziomy czerni są stale bogate. Szczegóły i tekstury są cudownie wyrafinowane i realistyczne dzięki inteligentnemu przetwarzaniu i funkcjom Wzmocnienie Głębi Obrazu PRO, ale to ruch jest tym, w czym QN92D błyszczy, z łatwością radząc sobie z szybko zmieniającymi się obrazami, zwłaszcza sportowymi. Ostatecznie nie ma takiego samego efektu wow jak Sony Bravia 9, który rywalizuje z najlepszymi telewizorami OLED, ale obraz QN92D jest nadal genialny. Nie wspominając o tym, że jest o 2/3 tańszy niż propozycja Sony.

Jeśli chodzi o dźwięk, QN92D jest wyposażony w 4.2.2-kanałowy układ głośników, który obsługuje Dolby Atmos (ale nie DTS:X) i ma szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym Funkcję Adaptacji Dźwięku PRO, która analizuje środowisko oglądania i odpowiednio dostosowuje dźwięk, oraz Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro, który analizuje dialogi w scenie i dynamicznie je wzmacnia. Jakość dźwięku w QN92D jest również całkiem dobra. Funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem+ oznacza, że dźwięk dokładnie podąża za akcją na ekranie, bas jest mocny, a mowa wyraźna. Efekty Dolby Atmos wykraczają poza ekran, ale dźwięk QN92D nadal wydaje się powściągliwy w niektórych obszarach w porównaniu z najlepszymi telewizorami pod względem dźwięku. Zalecany jest soundbar, chociaż niektórzy uznają wbudowany dźwięk QN92D za więcej niż wystarczająco dobry.

Elegancki, nowoczesny design QN92D i solidna podstawa nadają mu wygląd premium. Jest ona wykonana z metalu i uspokajająco stabilna. Telewizor ma smukły profil z minimalną głębokością 2,69 cm i wyświetlacz bez ramki. Interfejs inteligentnego telewizora Tizen firmy Samsung to natomiast niezawodna platforma.

QN92D oferuje wiele funkcji, których szukają gracze, w tym 4K 144 Hz, VRR z AMD FreeSync Premium Pro i wiele więcej przez cztery porty HDMI 2.1. Wydajność gier jest najwyższej klasy. Dzięki niezwykle niskiemu opóźnieniu wejściowemu 9,9 ms, intensywna graficznie zabawa jest płynna i bez drgań.

Pomimo bycia w sektorze premium, wartość to największy sukces QN92D. Jest droższy od konkurencji z TCL i Hisense, ale też wielokrotnie od niej lepszy. Nie kosztuje też tak dużo jak propozycja Sony. Jednym obszarem, w którym QN92D przewyższa wszystkie telewizory, jest obsługa szybkiego ruchu. QN92D bowiem doskonale nadaje się dla zapalonych fanów sportu.

Specyfikacja

CENA Od 4 139 PLN

Od 4 139 PLN CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA 144 Hz

144 Hz ROZDZIELCZOŚĆ 4K

4K WYMIARY 43”: 960 x 620 x 220 mm (z podstawą), 960 x 560 x 30 mm (bez podstawy)