Zen Hybrid Gen2 – nowe słuchawki od Creative

Creative Technology tym razem może pochwalić się zupełnie nową konstrukcją, która łączy design, jakość dźwięku i technologie. Powyższą serię słuchawek wyposażono w takie technologie jak hybrydowa aktywna redukcja szumów (ANC) i funkcję trybu otoczenia. Dzięki hybrydowej aktywnej redukcji szumów (ANC) oraz trybowi Ambient, użytkownik może dopasować doznania dźwiękowe do swoich potrzeb. ANC eliminuje hałas otoczenia do 35 dB, pozwalając skupić się na ulubionej muzyce, pracy czy relaksie, podczas gdy tryb Ambient umożliwia słyszenie dźwięków z otoczenia bez zdejmowania słuchawek. Zestawy wyposażono w 40-milimetrowe przetworniki neodymowe, technologię niskiego opóźnienia i baterię, która umożliwia pracę słuchawek nawet do 70 godzin na jednym ładowaniu.

Słuchawki wyposażone są w 40-milimetrowe, pełnozakresowe przetworniki neodymowe zapewniające dźwięk wysokiej jakości, od dokładnego basu z ciepłą sygnaturą dźwiękową po wyraźne, czyste wysokie tony. W połączeniu z trybem niskiego opóźnienia sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do oglądania filmów, grania czy strumieniowania muzyki. Dzięki dwóm wbudowanym mikrofonom z technologią Enhanced Environmental Noise Cancelling (ENC) każda rozmowa jest wyraźna i wolna od zakłóceń. Twój głos brzmi głośno i wyraźnie, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Zen Hybrid Gen2 oferuje imponującą żywotność baterii – do 70 godzin pracy z wyłączonym ANC i 45 godzin z włączonym ANC. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy zaledwie 5 minut ładowania, aby cieszyć się kolejnymi 5 godzinami użytkowania. Komfort noszenia przez cały dzień zapewniają pluszowe nauszniki i luksusowe skórzane wykończenie. Dzięki konstrukcji z potrójnym składaniem słuchawki są łatwe w transporcie i mieszczą się w każdym plecaku czy torbie. Konstrukcja Zen Hybrid Gen 2 została zaprojektowana z myślą o estetyce i funkcjonalności. Okrągłe muszle wspierają naturalne rozchodzenie się dźwięku, co wzmacnia dynamikę i szczegółowość brzmienia.

Stwórz swoją strefę otoczenia gdziekolwiek jesteś dzięki technologii Hybrid ANC. Dzięki mikrofonom ze sprzężeniem do przodu i sprzężeniem zwrotnym zintegrowanym w każdej muszli, Creative Zen Hybrid jest w stanie wytłumić do 95% hałasu otoczenia. Mikrofon ze sprzężeniem do przodu w celu wykrywania otoczenia umieszczony jest na zewnątrz każdej muszli. Zewnętrzny mikrofon ma za zadanie wykrywanie niechcianego hałasu w otoczeniu, następnie technologia ANC wysyła sygnał zwrotny do słuchawek eliminując zewnętrzne zakłócenia. Mikrofon ze sprzężeniem zwrotnym umieszczony po wewnętrznej stronie każdego nausznika, ma za zadanie monitorowanie tego, co już dociera do słuchu użytkownika, dzięki czemu ANC może dodatkowo reagować i korygować niechciane sygnały.

Jeżeli chcemy czuć się komfortowo w każdej sytuacji i wszystko słyszeć dookoła nas, to wystarczy, że dwukrotnie naciśniemy przycisk ANC, który aktywuje Tryb Ambient, dzięki czemu będziemy dobrze słyszeć otoczenie, na przykład podczas nasłuchiwania komunikatów na dworcu, zamawiania w kawiarni lub po prostu dbania o bezpieczeństwo użytkowników na ruchliwych ulicach. W przypadku rozmowy i włączonego trybu otoczenia wbudowany piąty mikrofon z redukcją szumów priorytetowo będzie traktował głos rozmówcy podczas połączeń.

Design łączy minimalistyczny styl z ergonomią, a łączność Bluetooth 5.4 zapewnia stabilne połączenie na odległość do 15 metrów, gwarantując niskie opóźnienia i wysoką jakość transmisji. Słuchawki są kompatybilne z aplikacją Creative, która umożliwia personalizację ustawień dźwięku za pomocą korektora EQ. Technologia SXFI Ready oferuje przestrzenny dźwięk holograficzny, który dodaje głębi lokalnym plikom audio, tworząc realistyczne wrażenia słuchowe. Creative Zen Hybrid Gen 2 to wyjątkowe połączenie zaawansowanych funkcji, nowoczesnego designu i wysokiej jakości dźwięku. Idealne dla wymagających użytkowników, którzy oczekują innowacji, stylu i niezawodności w codziennym użytkowaniu.

Creative Zen Hybrid Gen 2 kosztuje 199 PLN i są dostępne na euro.com.pl/ZenHybridGen2