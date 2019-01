TEST: Samsung QLED TV 2018 Q8D

Był taki czas, kiedy ludzie zorientowali się, że w telewizji nigdy nie ma nic ciekawego i niektórzy rezygnowali z posiadania telewizorów w domu. Na szczęście w erze Smart TV i serwisów streamingowych wracają one do łask. I dobrze – jeśli dzięki temu możemy obcować z tak dobrymi telewizorami jak Samsung Q8D, niech trwa ona w najlepsze.

Osobom, które nie orientują się zbyt dobrze w oznaczeniach modeli Samsunga, wyjaśniam – Q8D to tegoroczny model o płaskim ekranie z bezpośrednim podświetleniem matrycy. Jeśli spojrzymy na telewizor z boku, zauważymy, że jest on nieco grubszy niż inne urządzenia z linii QLED, ale mimo tego zachowuje charakterystyczną dla propozycji Koreańczyków lekkość i elegancję.

Niemal bezramkowy ekran, minimalistyczna podstawka i możliwość ustawienia trybu Ambient sprawiają, że Q8D od razu staje się ozdobą wnętrza. Szkoda jedynie, że producent nie zdecydował się na zastosowanie rozwiązania One Invisible Connection – co prawda udało się uniknąć plątaniny kabli dzięki specjalnym schowkom na przewody w nóżkach telewizora, jednak „niewidzialny” przewód prezentowałby się jeszcze lepiej.

Przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli jakości obrazu. Po krótkiej konfiguracji zauważymy, że Q8D jest gotowy do oglądania filmów właściwie od razu po wyjęciu z pudełka – fabryczny balans barw był przyjemny dla oka i wymagał jedynie szybkich, subiektywnych korekt. Zmiana ustawień wyświetlania odbywa się za pomocą szczegółowych, ale łatwych w nawigacji ustawień.

Wyświetlane kolory są żywe, nasycone i soczyste, a podświetlenie ekranu mocne i jasne. Wyświetlacz podzielony został na osobno podświetlane i przyciemniane strefy, które pomagają w wydobyciu głębokich czerni i jasnych punktów. Dzięki temu otrzymujemy sceny o głębokich, acz naturalnych kontrastach, bez irytująco prześwietlonych bieli. Q8D obsługuje HDR10+, co jeszcze podkreśla dynamikę każdego filmu.

Obraz jest płynny, ostry i szczegółowy. Szczególnie wyraźnie widać to podczas oglądania transmisji sportowych i grania w gry wideo. Telewizor otrzymał dedykowany gamingowy tryb Motion Plus, który podkręca standardowe konsolowe 60 klatek na sekundę do 120 FPS-ów, upłynniając obraz i poprawiając wrażenia z rozgrywki.

Q8D ma wszystkie funkcje, które powinien mieć nowoczesny telewizor. Zastosowany w nim Smart Hub pozwala zebrać w jednym miejscu programy i serwisy streamingowe, dzięki czemu sprawdzanie „co leci w telewizji” jest teraz jeszcze wygodniejsze. Telewizor łączy się także z ekosystemem smart home SmartThings i aplikacją Steam Link.

Q8D to doskonała propozycja do każdego salonu. Szczególnie docenią go osoby, które lubią korzystać z telewizorów do różnych zastosowań – poradzi on sobie z hollywoodzkimi produkcjami, relacjami sportowymi i nowymi grami.

SPECYFIKACJA