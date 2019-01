CES 2019: Nośnik flash o pojemności 4 TB, czyli nowości do WD

Należące do grupy Western Digital marki WD i SanDisk zaprezentowały na targach CES bogatą ofertę nowych produktów. Wśród nich znajdziemy najbardziej pojemny dysk flash na świecie – ma on aż 4 TB miejsca na nasze pliki.

W przeciwieństwie do większości podobnych urządzeń, nośnik wyposażony został w złącze USB-C. Jego obudowa przypomina klasyczne pendrive’y – jest kompaktowa i bez problemu zmieści się w kieszeni. Jego najważniejsza cecha to bez wątpienia pojemność 4 TB, po raz pierwszy zastosowana w dyskach flash. Na targach zaprezentowany został jedynie prototyp, a nie końcowa, gotowa do sprzedaży wersja urządzenia, dlatego nie znamy ani jego ceny, ani możliwej daty premiery.

Całkiem niedługo, bo już na wiosnę, do sklepów trafi SanDisk Extreme Pro Portable SSD w trzech pojemnościach – 500 GB, 1 TB i 2 TB. Urządzenie zaprojektowane jest po to, aby znosić skrajnie niekorzystne warunki, o czym świadczy klasa odporności na pył i wodę IP55. Ich dodatkową zaletą będzie wysoka maksymalna prędkość transferu danych rzędu 1 GB/s. Nowy dysk zaprezentowała także marka WD. Należy on do serii My Passport Go i posiada zintegrowany kabel USB oraz gumowaną obudowę i może przesyłać dane z prędkością do 400 MB/s. Będzie on dostępny w wersji 500 GB i 1 TB w jeszcze nieznanej cenie.

Oprócz nowych produktów SanDisk zapowiedział także uruchomienie usługi Flashback umożliwiającej automatyczną synchronizację plików z nośnika z chmurą. Dokumenty będą dostępne dla użytkownika nawet wtedy, gdy zapomni on fizycznego dysku lub go zgubi. Usługa przeznaczona jest dla posiadaczy dwóch modeli pamięci flash: SanDisk Ultra Flash Drive oraz SanDisk Ultra Fit Flash Drive.