TEST: Samsung MU7002

Seria MU7002 to duchowy spadkobierca popularnej zeszłorocznej serii KS. Ponownie mamy do czynienia z telewizorami Premium 4K z bogatym zakresem HDR i pięknym, nowoczesnym designem. Tym razem Samsung puścił jednak oczko do graczy i reklamuje swoje najnowsze propozycje jako idealne do przeżywania przygód w wirtualnych światach. Sprawdziliśmy, czy tak jest w rzeczywistości.

Zacznijmy od pierwszego wrażenia. Wszystkie telewizory z serii charakteryzują się modnym obecnie, prawie bezramkowym designem i oprawione są w sztywny, imitujący aluminium plastik. Brzmi to może niezbyt zachęcająco, ale uwierzcie – wystarczy je zobaczyć na żywo, aby przekonać się do tego rozwiązania. Uroku dodaje im stojak w postaci nóżek o kilku możliwościach rozstawienia.

Równie dobrze jest po włączeniu telewizora, który wita nas krótkim procesem konfiguracyjnym (jeszcze szybszym jeśli posiadasz smartfona od Samsunga). Po jego przeprowadzeniu zyskujemy dostęp do szeregu ustawień, w których można wybrać dostępne tryby wyświetlania obrazu.

Fabrycznie mamy zatem ustawiony tryb filmowy, który podkręca kontrast kolorów i uruchamia lokalne przyciemnianie niektórych części ekranu. Dzięki temu efekt HDR jest jeszcze bardziej podkreślony. Brawa dla Samsunga za świetny balans bieli, która nawet w momentami bardzo jasnych scenach jest jednolita i nie sprawia wrażenia zakurzonej. Odwzorowanie barw wydaje się być przekrzywione nieco na stronę błękitów, jednak można to łatwo wyregulować. Osobiste ustawienia trybu przypisuje się do danego gniazda HDMI, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem bawić się w przesuwanie suwaków opcji.

Na podobnej zasadzie działa tryb Gry – tak, te obietnice dla graczy nie okazały się sloganami bez pokrycia. MU7002 otrzymał bowiem możliwość znacznego zmniejszenia lagowania obrazu, która świetnie sprawdza się nawet w konsolach z obsługą 4K. Testowa gra, opisywane w tym numerze Gran Turismo Sport, wyglądała na PS4 Pro po prostu nieziemsko, a niezauważalny lag rzędu 19 ms uprzyjemniał niełatwą przecież rozgrywkę. Uruchomienie gry w trybie filmowym spowodowało nieco większe lagowanie, ale dało się prowadzić rozgrywkę bez większych problemów.

OK, powiedzmy jeszcze parę słów o nowej odsłonie systemu Smart TV Tizen. Jest on teraz bardzo, hmm, „zen” – prosty w obsłudze, intuicyjny, estetyczny. Obsługuje się go za pomocą minimalistycznego pilota, który może zresztą współpracować ze wszystkimi urządzeniami podłączonymi przez HDMI. Seria Samsung MU7002 to świetny telewizor dla wszystkich, ale szczególnie polecam ją graczom. Będą naprawdę zachwyceni.

SPECYFIKACJA