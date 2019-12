TEST: JBL Reflect Flow

JBL wie, jak robić słuchawki sportowe, także te prawdziwie bezprzewodowe. Ostatnio do naszej redakcji trafił ciekawy model Reflect Flow, który oferuje długi czas pracy na baterii i potężny dźwięk w całkiem korzystnej cenie, doceniony zresztą przez kapitułę nagród EISA. Oby zmotywował mnie on do regularnych ćwiczeń…

Na początku miałem pewne obawy co do konstrukcji modelu: wkładki Reflect Flow są dość duże, przez co odrobinę wystają z uszu. Na szczęście okazały się one lekkie i stabilne, nie przesuwały się podczas ćwiczeń i ani razu nie wypadły w trakcie słuchania muzyki. Dołączone do zestawu haczyki FreeBit z elastycznego tworzywa (do wyboru: duże, średnie i małe) oraz trzy rozmiary dousznych końcówek pozwalają dopasować słuchawki do każdych uszu i uzyskać wzorową izolację od dźwięków otoczenia. Reflect Flow są oczywiście wodoodporne w klasie IPX7.

Brzmieniu słuchawek daleko jest do neutralności. Na pierwszym planie znajdują się niskie tony, energetyczne, czyste i rytmiczne, stanowiące wręcz idealne tło do kolejnych powtórzeń ćwiczenia lub wyregulowania tempa podczas biegu. Wcale nie oznacza to, że reprodukcja średnicy i sopranów jest zła; wszystkie grupy tonów są oddane z klarownością, dokładnością i mocą, ale to basy odgrywają najważniejszą rolę w miksie.

Oczywiście charakterystyka ta najlepiej pasuje do gatunków muzycznych opartych na niskich tonach: utwory R’n’B czy elektronika brzmią porywająco, niemal hipnotycznie, podobnie jak heavy metal czy hip-hop. Gatunków z mniejszym „kopem” również słucha się z przyjemnością, ale momentami w oczy (uszy?) rzucała mi się nieco węższa scena dźwiękowa. Szkoda, że Reflect Flow nie mają opcji dostosowywania brzmienia poprzez aplikację.

Podczas treningu wypróbowałem także technologię Ambient Aware i funkcję TalkThru. Pierwsza z nich pozwala ustawić „przezroczystość” dźwięku, dzięki czemu do moich uszu docierały odgłosy otoczenia; jeśli chcemy wyciszyć muzykę tylko na chwilę, warto włączyć TalkThru.

Sterowanie słuchawkami odbywa się za pomocą paneli dotykowych, umieszczonych na obydwu wkładkach, a jego opanowanie to kwestia jednej lub dwóch sesji odsłuchowych. Reflect Flow pozwalają także na prowadzenie rozmów telefonicznych – wbudowany mikrofon bardzo dobrze odfiltrowuje szum tła od głosu, dzięki czemu nie miałem problemów z porozumieniem się z moimi rozmówcami nawet w głośnym otoczeniu.

Jednym z najbardziej kuszących aspektów słuchawek od JBL jest ich potężna bateria, starczająca na aż 10 godzin odsłuchu – to wartość rzadko spotykana w modelach true wireless. Etui pozwala wydłużyć ten czas do aż 30 godzin.

JBL Reflect Flow to niezwykle udane słuchawki sportowe, które sprawdzą się także w codziennych zastosowaniach.

Specyfikacja