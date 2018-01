ChaiOS – bug, który zawiesza urządzenia na iOS

W kodzie iOS wykryto lukę, której wykorzystanie powoduje niezamierzone przez użytkownika zatrzymanie i restart urządzenia. Wywołuje ją specjalny link przesłany w wiadomości tekstowej. Apple planuje wyeliminować buga w przyszłym tygodniu.

ChaiOS wykorzystuje fakt, że w przypadku przesłania linka przez aplikację Wiadomości, automatycznie przygotowuje ona podgląd docelowej strony internetowej. Jeśli link będzie prowadził do strony, której metadane będą zawierały mnóstwo niepotrzebnych, zaśmiecających znaków, aplikacja nie będzie potrafiła wyświetlić miniaturki i się zawiesi, często pociągając za sobą resztę systemu operacyjnego. Błąd ma dotyczyć wielu wersji iOS: od 10.0 do bety 11.2.5, jak również aplikacji na macOS.

ChaiOS w działaniu podobny jest to znanego z poprzednich edycji iOS Effective Power. Bug zostanie wyeliminowany w przyszłym tygodniu, ale jeśli otrzymasz wywołującego go linka w weekend, nie panikuj. Najprostszym sposobem na jego rozwiązanie jest czasowe zablokowanie strony GitHub.io, na której postawiony jest link. Możesz również usunąć wątek, w którym otrzymałeś szkodliwą wiadomość (i przeprowadzić poważną rozmowę z osobą, która ci go wysłała).