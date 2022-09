TEST: Samsung Excellence Line QN900B

Excellence Line QN900B to najwyższy model z najbardziej prestiżowej linii telewizorów Samsung przygotowanych na 2022 rok. Najwyższa jakość obrazu jest w dużej mierze zasługą super jasnego podświetlenia Mini LED i najnowocześniejszego przetwarzania obrazu, które wykorzystuje ulepszenia sztucznej inteligencji, aby w pełni wykorzystać 33 miliony pikseli, które składają się na panel 8K.

Samsung Excellence Line wykorzystuje Absolutnie Bezgraniczny Design z nowoczesnym wykończeniem i elegancką stylistyką, która ma tylko 15 mm głębokości. Ekran jest pozbawiony ramki, a podstawa zapewnia solidne podparcie, wymagając jedynie wąskiej powierzchni. Telewizor robi szczególne wrażenie, gdy jest zamontowany na ścianie za pomocą wspornika Samsung Slim Fit, a telewizor jest podłączony tylko jednym kablem, dzięki modułowi One Connect Pro. Obejmuje on cztery wejścia HDMI 2.1 i można go umieścić zgodnie z preferencjami np. z tyłu podstawy.

To bezsprzecznie jeden z najlepszych obrazów o wysokim zakresie dynamiki, który zobaczysz na ekranie telewizora

Telewizor Excellence Line (7680×4320 pikseli) wykorzystuje w pełni 33 miliony pikseli niezależnie od natywnej rozdzielczości treści, a najnowszy Neuronowy Procesor AI Quantum 8K stosuje przetwarzanie sieci neuronowej wspomagane sztuczną inteligencją, aby zapewnić niezrównane skalowanie. Chociaż w tej chwili zawartość natywna 8K może być minimalna, najnowocześniejsze przetwarzanie obrazu naprawdę przydaje się przy ekranach o przekątnej 75 cali i większej. Powstałe z upscalingu materiały są precyzyjne i szczegółowe. Telewizor gwarantuje pokrycie 96% przestrzeni barw DCI-P3.

Prezentacja HDR jest również wiodąca w swojej klasie. Telewizor obsługuje HDR10, HDR10+ i HLG, ale niestety nadal nie ma Dolby Vision. Telewizor zapewnia głęboką czerń nawet podczas oglądania bardzo jasnych treści HDR. QN900B ma prawie 2 000 lokalnych stref podświetlenia, ale liczy się nie tylko liczba, tylko to, co z nimi robi, i na szczęście algorytm Samsunga jest wiodący w swojej klasie. Sprawność kontrastu jest wzmocniona przez 14-bitową skalę luminacji, która wydobywa wszystkie drobne szczegóły w cieniach tuż nad czernią, zachowując jednocześnie przyjemną głębię. Przetwarzanie doskonale radzi sobie również z zawartością mieszaną, zapewniając doskonałe renderowanie jasnych i ciemnych części obrazu. To bezsprzecznie jeden z najlepszych obrazów o wysokim zakresie dynamiki, który zobaczysz na ekranie telewizora.

Z dobrych wieści Samsung w końcu dodał Dolby Atmos, a system Dźwięk Podążający za Obiektem Pro wykorzystuje 6.2.2-kanałowy układ głośników ze sterownikami skierowanymi w górę. Dźwięki wyraźnie poruszają się wokół telewizora i nad nim, dopasowując się do określonych obiektów na ekranie, a dedykowany kanał centralny zapewnia skupiony i zrozumiały dialog. Dostępna jest również funkcja Q Symphony do bezproblemowej integracji z soundbarami marki.

Najnowsza wersja systemu smart TV firmy Samsung, Tizen, przeszła w tym roku metamorfozę i teraz wykorzystuje ekran główny zamiast paska uruchamiania. Poza tym pozostaje wszechstronny jak zawsze, ze wszystkimi głównymi aplikacjami VOD, takimi jak HBO Max, Prime Video, Apple TV, Netflix, Disney+ etc.

Samsung Excellence Line QN900B jest także idealny dla graczy nowej generacji. Obsługuje częstotliwość do 144 Hz, VRR i ALLM, który automatycznie przełącza się w tryb gry o niskim opóźnieniu (9 ms) po wykryciu konsoli. Pilot One Remote jest zarówno ergonomiczny, jak i przyjazny dla środowiska dzięki ogniwu słonecznemu z tyłu, które ładuje baterie, a także mikrofonowi do interakcji głosowej.

Samsung Excellence Line QN900B zapewnia naprawdę oszałamiającą jakość obrazu i jest na dziś zenitem paneli 8K, odnosząc druzgocące zwycięstwo nad LG QNED99 i mając za konkurencję w zasadzie tylko Sony Z9K.

Samsung Excellence Line QN900B jest jednym z najlepszych telewizorów, jakie można kupić. Chociaż jego cena jest tą z kategorii premium, QN900B jest najlepszym z gamy Samsung 8K i zapewnia to, co najlepsze, jeśli chodzi o przetwarzanie obrazu i funkcje. Ci, którzy wolą 8K bez wygórowanej ceny, powinni sprawdzić jednak modele QN800B i QN700B.

Specyfikacja