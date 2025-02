Sony rozszerza ofertę obiektywów o jasny superszerokokątny model FE 16 mm F1.8 G

Sony zapowiedziało premierę zaawansowanego obiektywu FE 16 mm F1.8 G (SEL16F18G), który łączy wysoką rozdzielczość z kompaktową konstrukcją. To idealne narzędzie dla fotografów i filmowców poszukujących szerokokątnej perspektywy o wyjątkowej jakości obrazu. Obiektyw, przeznaczony do pełnoklatkowych aparatów z mocowaniem typu E, doskonale sprawdzi się w fotografii krajobrazowej, architektonicznej i nocnej.

Nowy model Sony został wyposażony w zaawansowane soczewki AA (asferyczne) oraz szkło Super ED, które minimalizują aberracje chromatyczne i zapewniają wysoką ostrość w całym kadrze. Dzięki dużej maksymalnej przysłonie F1.8 użytkownicy mogą uzyskać wyjątkowy efekt bokeh, nadający zdjęciom artystyczny charakter.

Obiektyw FE 16 mm F1.8 G cechuje się kompaktowymi wymiarami (73,8 × 75 mm) i niską wagą (304 g), co czyni go doskonałym wyborem do pracy w terenie. Dzięki minimalnej odległości ostrzenia wynoszącej 0,13 m w trybie manualnym i 0,15 m w trybie AF, użytkownicy mogą wykonywać imponujące zdjęcia zbliżeniowe z szerokokątną perspektywą.

Dwa silniki liniowe XD zapewniają szybkie, dokładne i ciche ustawianie ostrości, co jest szczególnie przydatne podczas fotografowania dynamicznych scen oraz nagrywania filmów. Nowoczesny algorytm sterujący poprawia reakcję i minimalizuje drgania, gwarantując płynne i precyzyjne śledzenie obiektów.

Obiektyw został zoptymalizowany pod kątem nagrywania filmów – zmniejsza zmiany kąta widzenia podczas regulacji ostrości oraz wspiera funkcję kompensacji tego efektu w kompatybilnych aparatach Sony Alpha. W połączeniu z systemem aktywnej stabilizacji użytkownicy mogą rejestrować płynne ujęcia nawet podczas ruchu.

FE 16 mm F1.8 G oferuje intuicyjną kontrolę nad ustawieniami dzięki obecności pierścienia regulacji ostrości, przycisku blokady ostrości i przełącznika trybu ostrości. Przysłona może być regulowana płynnie lub skokowo, a konstrukcja odporna na kurz i wilgoć zapewnia niezawodność w trudnych warunkach.

Obiektyw FE 16 mm F1.8 G trafi do sprzedaży w kwietniu 2025 roku.