Razer ogłosił dwie nowe, ultraduże podkładki pod mysz dla graczy: Razer Strider Chroma i Razer Goliathus Chroma 3XL.

Razer Strider Chroma to hybrydowa miękko-twarda podkładka zapewniająca płynny i równomierny poślizg po twardej powierzchni, z ruchem, który jest równie precyzyjny, jak i szybki. Powiększona podkładka pod mysz o wymiarach 900 x 370 mm i grubości 4 mm zapewnia wystarczająco dużo miejsca na klawiaturę i mysz. Aby zapewnić idealnie stabilne przyleganie do biurka, antypoślizgowy spód jest wzmocniony rowkowanym wzorem. Strider Chroma jest również odporna na odkształcenia i wodę, co zapewnia większą trwałość. Dzięki temu podkładka zawsze pozostaje płaska, dając pełną kontrolę nad myszką. Razer Strider Chroma to pierwsza na świecie hybrydowa gamingowa podkładka pod mysz z 19 konfigurowalnymi strefami oświetlenia do pełnej personalizacji. Zasilana przez technologię Razer Chroma RGB, podkładka pozwala na pełne podświetlenie RGB z ponad 16,8 milionami kolorów i niezliczonymi efektami świetlnymi do wyboru oraz z możliwością dynamicznej reakcji z ponad 200 grami zintegrowanymi z Chroma.

Dla graczy, którzy chcą mieć jeszcze większą podkładkę czeka Razer Goliathus Chroma 3XL, która ma wymiary 1200 x 550 mm i grubość 3,5 mm. Najlepiej sprzedająca się linia miękkich podkładek gamingowych pod myszki Razera jest teraz dostępna w bardzo dużym rozmiarze, dzięki czemu Goliathus Chroma 3XL może dosłownie pokryć całą powierzchnię biurka, co czyni ją idealnym wyborem dla osób korzystających z niższego DPI lub po prostu lubią mieć większą powierzchnię do manewrowania myszką. Dzięki powierzchni z mikrotekstury zapewniającej maksymalną dokładność każdy ruch myszy jest odwzorowany jako precyzyjny ruch kursora, co pozwala graczom osiągnąć śmiertelną równowagę szybkości i kontroli. Zoptymalizowana pod kątem wszystkich ustawień czułości i czujników, Goliathus Chroma 3XL zapewnia pełną dokładność śledzenia i niezawodną kontrolę w grze, niezależnie od tego, czy używasz czujnika laserowego czy optycznego. Podkładka pod mysz z antypoślizgowym gumowym podkładem pozostaje na swoim miejscu nawet podczas najbardziej intensywnych gier. Dzięki 16,8 milionom kolorów, niezliczonym wzorom i dynamicznemu oświetleniu w grach, zasilanemu przez technologię Razer Chroma RGB, gracze mogą doświadczyć pełnej personalizacji RGB i głębszego zanurzenia się w największym na świecie ekosystemie oświetlenia do gier.

Sugerowane ceny detaliczne podkładek to 160 EUR za Strider Chroma i 120 EUR za Goliathus Chroma 3XL.