TEST: Roccat Vulcan 122 AIMO

Nie wszyscy dysponujemy dedykowanym komputerem do gier – u wielu osób „stacja bojowa” pełni także funkcję domowego biura. Fakt ten należy wziąć pod uwagę podczas zakupu akcesoriów. Jak jednak pogodzić gamingowy rodowód z ergonomią pracy? Sprawdźmy, czy Vulcanowi 122 AIMO uda się ta trudna sztuka.

Produkty dla graczy najczęściej utrzymane są w czarno-czerwono-zielonej kolorystyce, dlatego pierwszy kontakt z klawiaturą może być szokiem. Biało-srebrny, elegancki sprzęt prezentuje się obłędnie, w szczególności, gdy podłączymy go do komputera, a subtelne podświetlenie rozjaśni powierzchnię aluminiowej podstawki.

Oprócz pełnego układu klawiszy, klawiatura otrzymała także wygodne przyciski sterowania głośnością systemu oraz podświetleniem klawiszy. Mimo jasnej kolorystyki urządzenie nie brudzi się i nie palcuje, wyglądając nienagannie nawet po kilkunastu godzinach ciągłego użytkowania.

Podczas długich sesji w Battlefieldzie V i No Man’s Sky zachwyciła nas wygoda, jaką zapewniały matowe, wyraźnie wyprofilowane klawisze. Przełączniki Titan „zaskakiwały” już po lekkim dotknięciu i bez opóźnień wracały do pozycji wyjściowej, a dzięki dużej powierzchni przycisków i ich intuicyjnemu rozmieszczeniu nigdy nie mieliśmy problemów z trafieniem w ten właściwy.

Klawisze wzorowo sprawdzały się także podczas pisania. Vulcan 122 AIMO to stosunkowo głośna konstrukcja (taki już urok przełączników mechanicznych), ale po założeniu słuchawek miarowy stukot przycisków nie rozprasza uwagi. Do klawiatury dołączona jest także magnetyczna podkładka pod nadgarstki. To akurat średnio trafiony dodatek: rzeczywiście, pozwala on ułożyć ręce pod naturalnym kątem, ale jego powierzchnia jest na tyle twarda, że długie korzystanie powoduje ból nadgarstków. Nie musimy jednak z niej korzystać – gadżet możemy w każdej chwili odłączyć.

Warto uzupełnić wrażenia z rozgrywki o odpowiednią oprawę świetlną i dźwiękową. Do jej programowania służy aplikacja Roccat Swarm. Do wyboru mamy kilka trybów pracy, w tym inteligentne podświetlenie AIMO i dodatkowe dźwięki klawiszy. Tutaj otrzymujemy cztery różne odgłosy – klasyczne kliknięcie, maszynę do pisania, promień lasera i „sci-fi”. O ile miło jest się nimi pobawić, o tyle w praktyce warto pozostać przy tym pierwszym; dokończenie niniejszego akapitu w akompaniamencie dźwięków lasera okazało się zadaniem ponad nasze siły i musieliśmy zmienić je na domyślny odgłos. Oprogramowanie Roccat Swarm jest intuicyjne i łatwe w obsłudze, a na dodatek dostępne w języku polskim.

Vulcan 122 AIMO to wyjątkowa klawiatura dla graczy. Dzięki połączeniu eleganckiej stylistyki i precyzji obsługi stanie się ona nie tylko ozdobą biurka, ale także potężnym narzędziem ułatwiającym nam pokonanie przeciwników w każdej grze.

Specyfikacja