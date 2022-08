Nagroda EISA 2022-2023 dla głośnika JBL Flip 6

JBL Flip 6 to tegoroczny laureat nagrody EISA 2022-2023 w kategorii „Głośnik przenośny EISA 2022-2023”.

W uzasadnieniu przyznanej nagrody możemy przeczytać: „W szóstej generacji Flipa – urządzenia rekordowo popularnego – pojawiło się wiele udoskonaleń. Wyglądający podobnie jak Flip 5, ale lepiej zbudowany, ma zaskakująco rozbudowany układ akustyczny – dwudrożny, z owalnym nisko-średniotonowym i nowym wysokotonowym, z dodatkiem pary membran biernych. Deklarowana moc wzmacniaczy to 30 W, akumulator 4800 mAh zapewnia 12 godzin pracy, a certyfikat IP67 oznacza zabezpieczenie przed wodą i kurzem. Bluetooth został zaktualizowany do wersji v5.1, zaś sterowanie dźwiękiem zapewnia firmowa aplikacja. Czego można więcej oczekiwać od niedrogiego, przenośnego głośnika Bluetooth?”

JBL Flip 6 to przenośny wodoodporny głośnik Bluetooth. Wyrazistość dźwięku osiągnięta została dzięki dwudrożnemu systemowi przetworników. Głośnik niskotonowy w kształcie toru wyścigowego zapewnia wyjątkowe niskie częstotliwości i średnie tony, a osobny przetwornik wysokotonowy odpowiada za krystalicznie czyste dźwięki o wysokiej częstotliwości. JBL Flip 6 ma również zoptymalizowane dwa pasywne radiatory, zapewniające głęboki bas, precyzyjnie dostrojone z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu firmy Harman. Ten przenośny głośnik o dużej mocy jest wodoodporny i pyłoszczelny (IP67), dzięki czemu można zabrać go ze sobą w każdą pogodę. Dzięki akumulatorowi wystarczającemu nawet na 12 godzin odtwarzania, można imprezować do zachodu, a nawet wschodu słońca. Funkcja PartyBoost pozwala łączyć wiele głośników zgodnych z tym standardem. JBL Flip 6 dostępny jest w wielu modnych kolorach.

Sugerowana cena detaliczna JBL Flip 6 to 669 PLN.