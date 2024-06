RECENZJA: Paper Trail

Papierowa estetyka w grach okazała się w ostatnich latach dość popularna. Gris z akwarelą eksplodującą na białym płótnie czy Night in the Woods z niemal tekstylnym podejściem do tworzenia życia z kolorowych kartek, to tylko parę przykładów. Paper Trail idzie o krok dalej, nie będąc jedynie ożywionym obrazem, ale raczej plastyczną, składaną kartką papieru na ekranie, osadzoną w podstawowej mechanice gry.

Zrobiłem w życiu jeden czy dwa papierowe samoloty, ale sposób, w jaki ten tytuł obrazuje ten temat, wprawia mnie jednocześnie w zakłopotanie i oczarowanie. Zobaczmy zatem, jak deweloper rozwinął temat.

Paper Trail opowiada historię Paige podczas jej podróży na uniwersytet. Paige nie jest jednak typową uczennicą, ponieważ ma zdolność manipulowania przestrzenią i czasem. W jednym rozdziale możesz przechodzić przez gęstą, porośniętą dżunglę i wilgotny las deszczowy, innym przemierzasz zaśnieżone dachy tętniącego życiem miasta. Paper Trail oferuje sporo wspaniałych środowisk dla swoich zagadek, nawet jeśli historia nie jest tak porywająca, jak się spodziewałem i zdecydowanie nie dorównuje pomysłowości rozgrywki.

Każdy obszar jest zasadniczo nowym rozdziałem. Istnieje tylko jedna wyznaczona ścieżka, ale wyzwaniem w całej grze jest to, jak dokładnie ją wytyczyć. Paige może składać poziomy jak kartkę papieru. Za pomocą prawego drążka analogowego (lub touchpada) możesz przesuwać kursor, aby podświetlić część papieru, którą chcesz złożyć, a następnie odpowiednio przesuwać Paige lewym drążkiem analogowym. Na przedniej i tylnej stronie znajdują się obszary, po których można chodzić, takie jak ścieżki, drabiny itp., co zmusza do zastanowienia się, jak złożyć następny element, przekształcając w ten sposób nową drogę dla Paige. Jeśli nadal nie ma to sensu, zachęcam do obejrzenia zwiastuna.

W miarę przechodzenia kolejnych poziomów, pojawiają się nowe elementy układanki. Na początek będziesz mieć ruchomą platformę, którą możesz przesuwać w zależności od jej kierunku. Paige może również na niej stanąć, więc znowu zastanawiasz się, jak złożyć papier na różne sposoby, aby ułatwić sobie poruszanie się. W najtrudniejszych momentach można skorzystać z podglądu pełnej drugiej strony lub nawet podpowiedzi, jak poradzić sobie z wyzwaniem.

Paper Trail z pewnością wystawił moją cierpliwość na próbę, ale nigdy nie wynikało to z bycia nieuczciwym lub problemów z projektem gry. Ta ma wiele genialnych momentów, a kolejne mechaniki na następujących po sobie poziomach, w intrygujący sposób ewoluują pierwotny pomysł. Skromna, ale wyraźna pętla rozgrywki rozwija się w niesamowicie wykonaną serię łamigłówek. Grając w swoim tempie Paper Trail to zabawa na około 10 godzin, ale za ukończenie jej w cztery czeka oddzielne trofeum.

Trudno powiedzieć, czy się spieszyć, bo miło podziwiać jest ozdobny styl graficzny, a wyraźny trzask składania papieru, niemal pergaminowe ziarno papieru migoczące wraz z otoczeniem – to wszystko tylko dodaje przytulnej atmosfery warsztatu. Dopełnieniem tego jest także ścieżka dźwiękowa. Minimalistyczne podejście polegające na harmonijnych wokalach z kilkoma instrumentami dętymi tworzy przyjemnie fantazyjny klimat. Łatwo dać się wciągnąć w kojący urok podkładu dźwiękowego.

Wymowne w swoim projekcie, który nigdy nie traci swojej zagadkowej magii, Paper Trail to świetny wstęp do gatunku puzzli. Dzięki doskonałej implementacji stale rozwijającego się świata i wspaniałej grafice, w której możesz się rozkoszować, nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli historia będzie oparta na banałach, ponieważ wszystko inne sprawi, że przykleisz się do tych stron na kilka przyjemnych godzin.