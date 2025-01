Lamine Yamal dołącza do drużyny OPPO

OPPO ogłosiło swojego globalnego ambasadora, którym został piłkarski fenomen – Lamine Yamal. Młody, bo dopiero 17-letni piłkarz utożsamia zmianę wizerunkową marki. OPPO wdraża nową strategię komunikacji, koncentrując się na młodych ludziach, ich pasjach i kreatywności, w myśl hasła: „Make Your Moment”.

Zaangażowanie OPPO w piłkę nożną, w szczególności partnerstwo z Ligą Mistrzów UEFA, pozwoliło marce połączyć zaawansowaną technologię z pasją do futbolu, co w efekcie stworzyło nowe możliwości rozwoju i przyciągnęło fanów z całego świata. Wdrożenie nowego hasła: „Make Your Moment” oraz współpraca z Lamine Yamalem jeszcze bardziej zacieśnia więzi OPPO ze światem sportu, czyniąc markę bardziej atrakcyjną i dostępną dla młodego pokolenia.

Dla OPPO Yamal symbolizuje autentyczność i indywidualność. Wracając po niedawnej kontuzji, hiszpański piłkarz postawił na dyscyplinę i ciężką pracę, aby wrócić do gry w najlepszej formie. Jego zaangażowanie w odpowiedzialne i świadome podejście do życia idealnie oddają ducha nowej filozofii OPPO: „Make Your Moment”, co czyni go naturalnym wyborem na globalnego ambasadora marki. Firma, od lat współpracująca z kluczowymi graczami w świecie sportu, w tym z Ligą Mistrzów UEFA, stawia na połączenie zaawansowanej technologii z pasją do sportu. Partnerstwo z Yamalem nie tylko umacnia tę synergię, ale także podkreśla zaangażowanie marki w inspirowanie młodszych pokoleń.

Jako globalny ambasador marki OPPO, Yamal będzie twarzą licznych inicjatyw, które mają na celu promocję piłki nożnej, jak również tworzenie przestrzeni do łączenia nowoczesnych technologii i filantropii sportowej. Działania, realizowane w myśli idei „Make Your Moment”, będą wspierać rozwój piłki nożnej na poziomie lokalnym oraz zachęcać młodych ludzi do przesyłania kreatywnych pomysłów w ramach projektów charytatywnych związanych z piłką nożną. Dodatkowo, w aplikacji OPPO AI Studio zostaną dodane zdjęcia Yamala, a użytkownicy będą mogli wirtualnie stać się jego kolegą lub koleżanką z drużyny.

Od momentu swojego debiutu na międzynarodowej arenie w 2023 roku, Lamine Yamal nie tylko podbił serca fanów piłki nożnej swoimi oszałamiającymi występami, ale także zaskarbił sobie ich szacunek dzięki swojej pokorze i dojrzałości. Pomimo napiętego terminarza i ogromnej presji związanej z byciem jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, mając niespełna 17 lat, Yamal podchodzi do życia na własnych zasadach – skupia się na obecnych zadaniach i wartościach, które się dla niego liczą.

Yamal po strzeleniu bramki wykonuje „cieszynkę” przedstawiającą liczbę 304. Dedykuje tym samym gola dla jednej z najbiedniejszych dzielnic Katalonii – Rocafonda, w której dorastał. 304 to kod pocztowy jego rodzinnej dzielnicy. Ten prosty, ale znaczący gest odzwierciedla głęboki związek Yamala z jego korzeniami oraz służy jako przykład dumy i inspiracji dla aspirujących młodych piłkarzy.