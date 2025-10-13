TEST: Roborock Qrevo 5AE

Roborock ma w swojej ofercie wiele robotycznych pomocników, a nowością jest model Qrevo 5AE, który celuje w wyższą klasę średnią. Nie brakuje mu udogodnień takich jak ruchome ramię FlexiArm czy podwójna szczotka DuoDivide. W zestawie jest także wielofunkcyjna stacja dokująca. Relatywnie niewysoka cena za sprzęt, który oferuje więcej niż typowy przedstawiciel tego segmentu każe postawić jednak pytanie czy producent musiał na czymś oszczędzić. I temu właśnie przyjrzymy się szczegółowo w dzisiejszej recenzji.

Kupując robota ze stacją dokującą typu „all-in-one”, trzeba się liczyć z większym pudełkiem i wagą – Roborock Qrevo 5AE nie jest tu wyjątkiem. Na szczęście, dzięki kompaktowej stacji, nie trzeba szukać pomocy przy rozpakowywaniu. W środku znajdziemy stację z zamontowanym workiem na kurz, samego robota, dwa pady mopujące z mikrofibry i kabel zasilający. Złożenie całości zajmuje dosłownie kilka minut.

Choć Roborock Qrevo 5AE nie należy do „elity” marki, wygląda znakomicie – zarówno w czarnej, jak i białej wersji kolorystycznej. To idealny kompromis między technicznym a eleganckim wyglądem – nie przytłacza, ale też nie jest przesadnie minimalistyczny.

Wymiary urządzenia to 35,3 x 35,3 x 9,65 cm (łącznie z modułem LiDAR), a waga ok. 3,6 kg, czyli nieco poniżej średniej – duży plus. Nie jest to najniższy robot na rynku, ale o ile nie masz mebli wyjątkowo niskich, z łatwością poradzi sobie w większości przestrzeni.

Na górze znajdziemy LiDAR, dwa podświetlane przyciski (zasilanie i powrót do bazy) oraz pokrywę z kodem QR do parowania i pojemnikiem na kurz o pojemności 325 ml. Z przodu umieszczono system unikania przeszkód Reactive Tech. Nie jest to kamera AI, lecz połączenie czujników IR i Structured-light. Robot rzuca na podłogę zakodowany wzór światła, dzięki czemu rozpoznaje przeszkody w czasie rzeczywistym – zwłaszcza te niskie i niestandardowe. Choć nie jest to system tak precyzyjny jak w topowych modelach, skutecznie unika większości obiektów.

Od spodu znajdziemy zestaw czujników zapobiegających spadaniu ze schodów, dwa pady mopujące, z których jeden wykorzystuje system FlexiArm – elastyczne ramię, które dociera do narożników. Jest też asymetryczna szczotka boczna, która nie wplątuje włosów, oraz główna szczotka DuoDivide składająca się z dwóch części – dla lepszej efektywności i redukcji zaplątań.

W zestawie znajduje się wielofunkcyjna stacja dokująca o wymiarach 51,9 x 48,7 x 34 cm. W czarnej wersji wygląda wyjątkowo elegancko. Odpowiada ona za ładowanie robota, uzupełnianie i odprowadzanie wody, czyszczenie i suszenie mopów (45° C).

Qrevo 5AE udowadnia, że segment wyższej klasy średniej może być naprawdę premium – bez konieczności płacenia jak za flagowca

Zbiornik na czystą wodę ma 4 litry, a na brudną 3,5 litra, co pozwala na około tydzień pracy bez ingerencji właściciela. Worek na kurz ma 2,7 litra, co według producenta wystarcza nawet na 7 tygodni sprzątania.

Qrevo 5AE korzysta z LiDAR-a oraz systemu Reactive Tech. W praktyce radzi sobie bardzo dobrze z rozpoznawaniem przedmiotów – unika większości obiektów, ma problem jedynie z cienkimi kablami czy drobnymi zabawkami. W pomieszczeniach z małą ilością przeszkód działa wręcz wzorowo.

System FlexiArm dokładnie czyści narożniki, a pady mopujące można unieść do 1 cm – dzięki temu nie moczy dywanów. Nie ma funkcji podnoszenia całego korpusu ani magnetycznego rozłączania, co jest zrozumiałe przy tej cenie. Robot pokona progi do 2 cm – wyższe mogą stanowić problem.

Suszenie mopów odbywa się w temperaturze 45° C, więc trwa dłużej niż w droższych modelach. Raz na jakiś czas warto wyprać ściereczki, bo bakterie giną dopiero przy ok. 60° C. Mimo to – podczas długich testów nie pojawił się żaden nieprzyjemny zapach.

Intensywność nawilżania można ustawić w zakresie 0-30, lub zostawić automatowi. Zwiększając ilość wody, robot częściej wraca do bazy – jego wewnętrzny zbiornik ma tylko 80 ml. To wystarczające, ale większa pojemność byłaby mile widziana.

Robotem można sterować głosowo przez Amazon Alexa / Google / Siri, ale nie obsługuje on asystenta Rocky, działającego offline – ten pozostaje zarezerwowany dla droższych modeli.

Czas pracy wynosi do 3 godzin, co wystarcza na duży dom. Gdy bateria się wyczerpie, robot wraca do bazy, doładowuje się i kontynuuje sprzątanie w tym samym miejscu. Pełne ładowanie trwa ok. 4 godziny. Wydajność energetyczna i czas pracy stoją zatem na wysokim poziomie.

Aplikacja Roborock jest przejrzysta i bogata w opcje. Parowanie przebiega szybko – wystarczy połączyć się przez Wi-Fi 2,4 GHz i postępować zgodnie z instrukcjami. Na ekranie głównym widzimy mapę i tryby sprzątania. Z poziomu aplikacji można też opróżnić pojemnik, uruchomić mycie lub suszenie mopów, ustawić częstotliwość powrotów do bazy, czas suszenia i interwały automatycznego opróżniania kurzu. Aplikacja informuje również o konieczności dolania wody lub wymiany worka. Pod ikoną koła zębatego znajdziemy harmonogramy, stan zużycia akcesoriów oraz szczegółowe ustawienia stref zakazanych (No-Go) dla odkurzania i mopowania.

Roborock Qrevo 5AE aspiruje do klasy premium – i faktycznie oferuje jakość z wyższej półki. System FlexiArm sprawdza się znakomicie, docierając do rogów i krawędzi mebli. Mopujące pady obracają się z prędkością 200 obr./min, co bardzo dobrze imituje ręczne mycie podłóg. Robot radzi sobie także z zaschniętymi plamami – po sprzątaniu nie było potrzeby poprawiania mopem ręcznym.

Siła ssania 12 000 Pa pozwala skutecznie odkurzać również dywany z krótkim włosiem. Brakuje funkcji unoszenia całego korpusu (jak w Curv czy Saros 10R), ale dla większości mieszkań to żaden problem – można w aplikacji wyznaczyć strefy bez dywanów.

Roborock Qrevo 5AE to idealny wybór do większych mieszkań z twardymi podłogami i dla właścicieli zwierząt. Podwójna szczotka DuoDivide eliminuje wplątywanie się włosów, a wysoka moc ssania gwarantuje dokładność sprzątania. Docenić należy też pojemną, nowoczesną stację dokującą i niemal w pełni autonomiczną pracę.

Cena w okolicach 2 000 PLN jest bardzo rozsądna – szczególnie biorąc pod uwagę, że robot przejął wiele rozwiązań z flagowych modeli, które kosztują nawet dwa razy więcej (jak Saros 10R). Jeśli szukasz solidnego robota 2-w-1 z dopracowaną aplikacją, precyzyjnym mopowaniem i dużą funkcjonalnością, Roborock Qrevo 5AE to wybór, którego nie pożałujesz.

Specyfikacja

CENA 1 999 PLN

1 999 PLN CZAS PRACY 180 min.

180 min. CZAS ŁADOWANIA 240 min.

240 min. POJEMNOŚC ZBIORNIKA NA KURZ 270 ml

270 ml POZIOM HAŁASU 64 dB

64 dB WYMIARY 35,3 x 35,3 x 9,65 cm

35,3 x 35,3 x 9,65 cm WAGA 11,7 kg