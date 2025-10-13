Samsung łączy siły z Microsoftem

Samsung Electronics ogłosił, że jego tegoroczna linia telewizorów i monitorów smart zostanie zintegrowana z systemem Microsoft Copilot. To kolejny krok w realizacji wizji „Samsung Vision AI”, której celem jest tworzenie coraz bardziej inteligentnych i spersonalizowanych doświadczeń.

Dzięki tej integracji użytkownicy będą mogli korzystać z asystenta AI Microsoftu bezpośrednio na ekranie – wystarczy komenda głosowa lub naciśnięcie przycisku mikrofonu na pilocie. Copilot pomoże w wyszukiwaniu informacji, nauce, rozrywce czy codziennych zadaniach, czyniąc korzystanie z telewizora jeszcze bardziej intuicyjnym.

– Nawiązując współpracę z partnerami z obszaru sztucznej inteligencji, wyznaczamy nowe standardy dla ekranów opartych na AI – mówi Kevin Lee, Executive Vice President of Customer Experience Team w dziale Visual Display Samsung Electronics. – Copilot pozwala w szybki, przyjazny sposób uzyskać pożądane efekty, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, uczy się, czy po prostu relaksuje.

Integracja obejmuje również odświeżone funkcje „Kliknij i wyszukaj” oraz Bixby, które w połączeniu z Copilotem pozwalają na bardziej kontekstowe, konwersacyjne interakcje. Asystent AI pojawi się w hubie Samsung Daily+ – centrum usług lifestyle’owych obejmujących rozrywkę, kulinaria, dobrostan i wiele innych obszarów.

Copilot dostępny będzie z poziomu strony głównej systemu Tizen, w Samsung Daily+, a także poprzez funkcję Click to Search. System potrafi odpowiadać na pytania o oglądany film, przytaczać ciekawostki o aktorach, streszczać fabułę, tłumaczyć trudne pojęcia, pomagać w nauce języków obcych czy planowaniu dnia – wszystko w ramach naturalnej rozmowy z domowego ekranu.

– Dzięki partnerstwu z Samsungiem możemy zaoferować użytkownikom wyjątkowe doświadczenia: od filmowych rekomendacji po wspólne planowanie – komentuje David Washington, Partner General Manager w Microsoft AI. – To nowy wymiar asystenta AI, który zamieszka w salonie i współdziała z największym ekranem w domu.

Samsung, od 19 lat lider światowego rynku telewizorów, po raz kolejny wykorzystuje swoją pozycję, by łączyć nowoczesne wyświetlacze z najnowszymi osiągnięciami sztucznej inteligencji.

