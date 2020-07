TEST: realme X50 Pro 5G

Pojawienie się pierwszych „budżetowych” marek na polskim rynku smartfonów zachęciło wielu użytkowników do wyboru tańszych, acz wydajnych i funkcjonalnych urządzeń. Niektórzy spośród tych producentów, w tym Xiaomi i OnePlus, nabrali jednak ochoty na wejście na wyższą półkę i stworzenie droższych konstrukcji, co spotkało się z dość mieszanym przyjęciem przez ich wiernych fanów. Rynek rządzi się swoimi prawami, więc nie trzeba było długo czekać na pojawienie się kolejnego „pogromcy flagowców”. Oto realme X50 Pro 5G, wyposażony w mocne podzespoły i zachęcająco przystępną cenę – czy warto dać mu się skusić?

Designersko telefon od realme to klasyka: ma on zaokrąglone krawędzie, szklany tył z wysepką na aparat, niemal bezramkowy ekran. Sprzęt prezentuje się estetycznie i daje poczucie solidności; jak na flagowca jest dość gruby i masywny, acz ciężar ten został przyjemnie wyważony. Tył zdobi logo realme i poczwórny układ fotograficzny, zaś z przodu króluje 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tym ostatnim – ekran to mocna strona X50 Pro 5G. Panel o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 90 Hz ma szerokie kąty widzenia, może pochwalić się niezłą jasnością maksymalną i w 100% pokrywa paletę barw DCI-P3. W praktyce okazał się on ostry i responsywny, zwracający uwagę mocnymi kontrastami i soczystymi barwami. Do wyboru mamy zresztą dwa tryby wyświetlania kolorów: żywy i delikatny. Osobiście bardziej przypadł mi do gustu ten pierwszy; po prostu lepiej sprawdza się on podczas oglądania filmów i grania.

Wyświetlacz został pokryty warstwą szkła Gorilla Glass 5, a zintegrowany czytnik linii papilarnych znajduje się w wygodnym miejscu. W rogu ekranu mieści się natomiast podłużne wycięcie na podwójną kamerkę do selfie, dość duże i rozpraszające uwagę podczas korzystania z aplikacji działających na pełnym ekranie.

Specyfikacja smartfona od realme nie wymaga zbyt szerokiego komentarza. Snapdragon 865, 12 GB RAM-u i układ Adreno 650 działają tak jak zawsze – bezbłędnie. Telefon nie muli nawet, gdy w tle działa wiele aplikacji, a Android 10 z nakładką realme UI pozwalają w pełni cieszyć się płynnością, jakiej dostarcza nam ekran 90 Hz. Smartfon został także wyposażony w moduł 5G; w momencie testu był on już kompatybilny z polską siecią, gdzie oferował wysokie prędkości pobierania danych sięgające nawet 400 Mb/s i minimalne pingi.

W oku kamery

Układ fotograficzny X50 Pro 5G składa się z czterech aparatów: głównego 64 Mpix, teleobiektywu 12 Mpix, obiektywu szerokokątnego 8 Mpix oraz aparatu z czujnikiem głębi 2 Mpix. To wszechstronna konfiguracja, pozwalająca na robienie ładnych, ostrych zdjęć w różnych warunkach świetlnych, także w nocy.

W słabych warunkach świetlnych szczególnie przydatny jest tryb Ultra Night, który nie przebarwia i nie prześwietla fotek, chociaż przybliżanie w nim ujęć skutkuje rozmyciem krawędzi obiektów. Kolory na zdjęciach są wyraziste i nasycone, ale naturalne, dlatego nie do końca rozumiem ideę trybu Olśniewający kolor AI, który przesyca i spłaszcza barwy – fotki bez niego prezentują się zdecydowanie lepiej.

Z ciekawostek dostępny jest także tryb makro, przy odrobinie wyczucia pozwalający zrobić przepiękne ujęcia natury, oraz tryb 64 Mpix (domyślnie aparat zapisuje je w rozdzielczości 16 megapikseli). Miłośnicy kręcenia vlogów znajdą w X50 Pro 5G możliwość nagrywania wideo w jakości 4K 30 kl./s, slow-mo i wykonywania filmów poklatkowych oraz klipów z efektem rozmycia tła dodawanym na żywo. Przednia kamerka 32 Mpix oferuje natomiast wsparcie dla trybu portretowego z kontrolą efektu bokeh i funkcją upiększania, a towarzyszący jej obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix ułatwi zrobienie grupowego selfie.

Na jednym ładowaniu X50 Pro 5G działał średnio cały dzień, przy szczególnie rzadkim korzystaniu sięgając nawet dwóch. Naprzemienne granie i przeglądanie stron internetowych w trybie 90 Hz wyładowało akumulator w 9 godzin, co jest dobrym wynikiem. Urządzenie nie zostało wyposażone w obsługę standardu Qi, ale na pocieszenie otrzymaliśmy superszybkie ładowanie USB-C 65 W, które pozwala skrócić czas uzupełniania baterii „do pełna” do około 45 minut.

Pod względem wydajności realme X50 Pro 5G może spokojnie konkurować z tegorocznymi flagowcami. Chociaż jego wariant 12 GB/256 GB nie należy do najtańszych, za 3 500 złotych otrzymujemy szybki i piękny telefon, który będzie służył nam przez lata.

Specyfikacja