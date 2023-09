TEST: realme C51

realme C51 to smartfon z systemem Android z segmentu przystępnych cenowo propozycji, którego koszt to 699 PLN. realme dodało w tym roku do swojej serii C kilka opcji, w tym najnowszy realme C53 z mocnymi możliwościami zoomu aparatu (108 Mp z 3-krotnym zoomem w czujniku). Teraz marka ma jeszcze tańszy wariant – realme C51 ze smukłą konstrukcją o grubości 7,99 mm, ekranem 90 Hz, aparatem AI 50 Mp i baterią 5 000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Jeśli chodzi o design, między realme C51 i realme C53 nie ma prawie żadnej różnicy. Jednakowa jest nie tylko ich grubość, ale i waga 186 gramów. Płaskie krawędzie ułatwiają trzymanie i przenoszenie. Tylna część ma stylowy, brokatowy design i dwukolorowe odblaskowo-matowe wykończenie. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – miętowej zieleni i karbonowej czerni.

Odwracając telefon, otrzymujemy 6,74-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 px) i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Inne funkcje wyświetlacza obejmują częstotliwość próbkowania dotyku 180 Hz, stosunek ekranu do obudowy na poziomie 90,3% i szczytową jasność 560 nitów.

Z tyłu znajdują się trzy duże moduły: jeden dla aparatu AI 50 Mp, dodatkowy czujnik głębi i lampa błyskowa LED. Konstrukcja aparatu do selfie z otworem w górnej części ekranu ma funkcję Mini Capsule, niechybnie przypominającą Dynamic Island w smartfonach Apple.

Czujnik odcisku palca znajduje się po prawej stronie obudowy, na przycisku zasilania obok klawiszy głośności. Natomiast po lewej stronie umieszczono tackę na dwie karty SIM. Na dole znajduje się złącze USB-C, głośnik, mikrofon i gniazdo jack 3,5 mm.

Dzięki wyświetlaczowi o niższej rozdzielczości 720p i nieskomplikowanemu interfejsowi, taka bateria może zapewnić nawet do dwóch dni lekkiego używania

Podobnie jak jego rodzeństwo, realme C51 działa na systemie operacyjnym Android 13 i ma sporo fabrycznie zainstalowanych aplikacji firm trzecich, ale wszystkie można łatwo usunąć. Smartfon korzysta z innego interfejsu użytkownika w porównaniu np. do realme 11 5G z wyższej półki, bazującym na realme UI 4.0. Chociaż jest podobny, w zaimplementowanym T Edition dokonano optymalizacji wydajności, by zapewnić płynniejszą obsługę w urządzeniu o niskiej specyfikacji. W początkowym użytkowaniu jest ona zadowalająca, ale nie należy oczekiwać wiele od podstawowego procesora realme C53. Możesz nie być w stanie płynnie wykonywać zadań, jeśli wymagają one dużych zasobów sprzętowych. Tyczy się to np. aplikacji graficznych i video czy gier z grafiką 3D.

realme C51 jest napędzany ośmiordzeniowym SoC Unisoc Tiger T612, taktowanym do 1,8 GHz w połączeniu z procesorem graficznym ARM Mali-G57 MP1. Jest to podstawowa specyfikacja, na której przede wszystkim nie będziesz mieć problemów z przeglądaniem mediów społecznościowych czy obsługą internetu i poczty e-mail. Dostępny jest tylko jeden wariant pamięci: 4 GB RAM i 128 GB na dane (eMMC 5.1). Pamięć można rozszerzyć za pomocą karty microSD w dedykowanym gnieździe do 2 TB, a RAM wirtualnie o 4 GB. W codziennym użytkowaniu wydajność chipsetu jest porównywalna do Qualcomm Snapdragona 662, dostępnym w niektórych smartfonach z tej półki cenowej.

Do dyspozycji mamy aparat 50 Mp, bez opcji fotografii szerokokątnej i makro. Jakość obrazu jest absolutnie typowa i akceptowalna za tę cenę, a funkcjonalność wideo ograniczona do rozdzielczości 1080p przy 30 kl./s (filmy w zwolnionym tempie 720p przy 120 kl./s).

realme C51 oferuje baterię o pojemności 5 000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W. To jedna z dużych zalet, jako że większość smartfonów w tym przedziale cenowym nie oferuje nawet ładowania 18 W. Oznacza to naładowanie baterii do 50% w 28 minut. Dzięki wyświetlaczowi o niższej rozdzielczości 720p i nieskomplikowanemu interfejsowi, taka bateria może zapewnić nawet do dwóch dni lekkiego używania.

realme C51 to dobry wybór dla użytkowników z napiętym budżetem. Choć w żadnej kategorii nie błyszczy na tle konkurencji ze średniej i wysokiej półki, nie zawstydzi posiadacza odbieganiem od jakiegokolwiek standardu swojego segmentu.

