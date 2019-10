TEST: FiiO FH7

Każdy gatunek muzyki rządzi się swoimi prawami. Niskie tony w utworach elektronicznych mają zupełnie inną dynamikę, wyraz i wymiar niż w metalowych kawałkach, a pod względem miksu zupełnie różnią się od utworów popowych i R&B. Aby w pełni docenić kunszt muzyków reprezentujących wiele gatunków, potrzebne byłoby wiele specjalnie zestrojonych par słuchawek… lub jedne FiiO FH7, wyposażone w zestaw specjalnych filtrów i wkładek dousznych, modyfikujących ich brzmienie.

FH7 to zbalansowane monitory z przewodami zakładanymi na uszy. Ich korpusy są wykonane ze stopu aluminium i magnezu, dzięki czemu są lekkie, ale sztywne i wytrzymałe. Zdobi je subtelny motyw fali znany z modelu FH5 oraz wysoko umieszczone gniazda MMCX, do których podłączany jest pleciony kabel. Dzięki lekkiemu wyniesieniu złączy, przewód układa się wokół ucha naturalnie i komfortowo, a wkładki leżą w małżowinach swobodnie i stabilnie. Każdy element dostarczony w komplecie ze słuchawkami został precyzyjnie i starannie wykonany z wysokiej jakości materiałów.

Niewielkie korpusy FH7 kryją w sobie komplet pięciu przetworników każdy: jeden niskotonowy dynamiczny, dwie armatury dla średnicy i dwie dla tonów wysokich. „Z pudełka” brzmią tak, jak moglibyśmy spodziewać się tego po monitorach: mają one neutralny, ale przyjazny dla ucha profil o wyrazistym odwzorowaniu tonów i wspaniałej, głębokiej scenie dźwiękowej. Doskonale podkreślają i wydobywają detale w słuchanych utworach, jednocześnie nie przytłaczając w żaden sposób słuchacza.

Oczywiście fabryczny profil to dopiero początek zabawy z FH7, słuchawki otrzymały bowiem kilka akcesoriów, które pozwalają zmienić ich brzmienie w sposób, którego nie spodziewaliśmy się po monitorach. Na pierwszy ogień poszły dwie pary malutkich, nakręcanych filtrów akustycznych: te oznaczone czerwonym kolorem podkręcają niskie tony, a zielone skupiają się na wydobyciu sopranów (domyślnie zamontowane są czarne, neutralne). Czerwone wyraźnie ocieplają dźwięk, przez co rytmy R&B i reggae brzmią niezwykle wesoło i energetycznie. Wrażenie to można dodatkowo podkreślić poprzez zastosowanie specjalnych końcówek dousznych Bass.

Po nakręceniu zielonych filtrów, natychmiast dało się odczuć rozjaśnienie i wyostrzenie dźwięku, na szczęście nie do stopnia, w którym wysokie tony stawałyby się nieznośne. Ich dźwięk najbardziej przypadł nam do gustu w połączeniu z piankowymi wkładkami, które delikatnie łagodziły brzmienie, zachowując jednak jego charakterystykę.

FiiO FH7 to niezwykle udane flagowe monitory. Dodatkowe filtry i końcówki douszne dają nieskończone wręcz możliwości eksperymentowania z dźwiękiem, co spodoba się nie tylko zapalonym audiofilom.

Specyfikacja