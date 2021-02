TEST: Razer Hammerhead True Wireless Pro

Rynek bezprzewodowych słuchawek dla graczy rozwija się coraz bardziej – dzięki łączności 2,4 GHz lag pomiędzy audio i obrazem staje się właściwie niewyczuwalny, a kodeki na urządzeniach mobilnych pozwalają osiągnąć ten sam efekt przy wykorzystaniu Bluetootha. Najnowsze słuchawki true wireless od Razera obiecują płynne udźwiękowienie, ANC i niezrównane brzmienie. Sprawdźmy, jak jest naprawdę…

Hammerhead True Wireless Pro kryją się w kompaktowym etui ładującym. Ich design przywodzi na myśl słuchawki od Apple, acz stworzone w charakterystycznym stylu Razera. Lekkie wkładki pewnie trzymają się w uszach; ułożenie można dopasować za pomocą dołączonych końcówek (do wyboru: silikonowych lub piankowych). Słuchawki są do tego odporne na wodę w klasie IPX4, dzięki czemu możemy zabrać je na siłownię.

Zielone logo Razera to nie tylko ozdoba – znajduje się ono na dotykowym panelu sterowania. Jedno stuknięcie wznawia lub zatrzymuje odtwarzanie, przyciśnięcie aktywuje tryb aktywnej redukcji hałasu, a podwójne dotknięcie pozwala przeskakiwać do kolejnego utworu. Domyślnie obydwie słuchawki otrzymały ten sam zestaw komend, ale tutaj do akcji wkracza aplikacja Razer Hammerhead True Wireless, w której możemy samodzielnie przypisać gesty do konkretnych akcji. Apka zawiera także equalizer z kilkoma domyślnymi ustawieniami oraz możliwością stworzenia własnego profilu i włączenie trybu gamingowego o niskiej latencji.

Razer chwali się, że Hammerhead True Wireless Pro zostały uhonorowane oficjalną certyfikacją THX. Rzeczywiście, słuchawki brzmią imponująco – mimo kompaktowych wymiarów potrafią one wygenerować mocne, głębokie basy, które nie przesłaniają innych tonów. Już w ustawieniach domyślnych muzyka brzmi dynamicznie i naturalnie, bez nadmiernego „ściśnięcia” przestrzeni dźwiękowej. Brakowało nam jedynie wsparcia dla kodeka aptX, które mogłoby dodatkowo podkręcić muzyczne wrażenia.

Słuchawki dobrze wypadły po włączeniu trybu ANC. W tym ostatnim nie mamy co liczyć na efekt całkowitego odcięcia od świata zewnętrznego, ale system potrafi umiejętnie wytłumić najbardziej irytujące odgłosy, zaburzające spokój klasycznego home office.

Hammerhead True Wireless Pro to przede wszystkim słuchawki dla graczy, które w trybie gamingowym obiecują latencję rzędu 60 ms. W bardziej skomplikowanych tytułach był on właściwie koniecznością: po jego włączeniu efekty dźwiękowe nie rozjeżdżały się z obrazem, co sporadycznie zdarzało się podczas korzystania z samego Bluetootha.

Wszystkie te dodatki nie pozostają jednak bez wpływu na długość pracy na jednym ładowaniu – tutaj przy włączonym ANC wyciśniemy zaledwie 4 godziny, a etui pozwoli doładować słuchawki jeszcze czterokrotnie. To naprawdę niedługo, acz do grania w tytuły mobilne powinno jak najbardziej wystarczyć.

