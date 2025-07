COS powraca na New York Fashion Week

Londyńska marka modowa COS ponownie zagości w kalendarzu jednej z najważniejszych imprez branży fashion – New York Fashion Week. We wrześniu 2025 roku, już po raz czwarty, zaprezentuje swoją kolekcję Jesień/Zima właśnie w Nowym Jorku – mieście, które niezmiennie inspiruje twórców marki.

Oficjalny pokaz odbędzie się w niedzielę 14 września o godzinie 13:00 czasu lokalnego (EDT). Wydarzenie będzie można śledzić na żywo na stronie cos.com, a także w mediach społecznościowych COS – na YouTube i Instagramie.

Obecność marki w Nowym Jorku to nie tylko pokaz mody, ale również element szerszego dialogu z przedstawicielami świata sztuki, designu i współczesnej kultury. COS od lat stawia na rzemiosło, innowacyjność i szacunek do materiału – wartości, które doskonale wpisują się w charakter miasta uznawanego za globalne centrum kreatywności.

– Na przestrzeni lat COS wniósł unikalną perspektywę do New York Fashion Week. Wybór Nowego Jorku na miejsce prezentacji kolekcji Jesień/Zima to dowód na siłę i atrakcyjność naszego miasta jako globalnej sceny kreatywności – komentuje Steven Kolb, dyrektor generalny CFDA (Council of Fashion Designers of America).

Karin Gustafsson, dyrektor kreatywna COS, podkreśla wyjątkowe znaczenie miasta dla procesu twórczego marki: – To niezwykle dynamiczne miejsce, które inspiruje nas na wielu poziomach – od sztuki po muzykę. Z radością powracamy tu kolejny raz, by pokazać naszą nową kolekcję właśnie w tym kontekście.

Więcej informacji o pokazie i kolekcji Jesień/Zima 2025 – już wkrótce.