TEST: Nanoleaf x Fantaqi EXPO Smart LED Display Case

Od jakiegoś czasu Nanoleaf rozwija swoje inteligentne oświetlenie, aby osiągnąć więcej niż tylko rozjaśnienie pomieszczeń do gier. Podobnie jak niedawno zapowiedziane panele ścienne Blocks, gablota EXPO oferuje możliwości idealnego eksponowania przedmiotów kolekcjonerskich. Opracowane we współpracy z Fantaqi, te podświetlane pudełka można łatwo układać w stosy do 300 gablot w różnych układach.

Oczywiście wiele osób dodaje stosunkowo tanie paski LED na istniejących półkach, aby eksponować figurki czy niestandardowe kontrolery. Problem polega na tym, że większość mebli nie jest specjalnie wykonana w tym celu, co prowadzi do nierównomiernego ustawienia światła. Dzięki wysokiej jasności i dokładności kolorów gablota Nanoleaf x Fantaqi EXPO eksponuje cenne przedmioty w najlepszym, nomen omen, świetle.

Zestaw startowy gablot Nanoleaf EXPO zawiera cztery case’y, w tym jeden z kontrolerem (1 279 PLN). Kolejne można już dokupować pojedynczo (279 PLN/szt.).

Montaż pudełek ekspozycyjnych odbywa się bez użycia narzędzi, śrub ani wsporników i zajmuje kilka minut przy użyciu solidnych zatrzasków. Gabloty następnie można połączyć ze sobą przez łączniki, mające komunikować się w kwestii generowanego rodzaju światła. Aplikacja Nanoleaf zajmuje się całą resztą, łącząc skrzynki z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. EXPO Display Case’y nie obsługują Matter, ale mogą działać jako router Thread z obsługiwanymi inteligentnymi gadżetami domowymi do łączności bezprzewodowej o niskim opóźnieniu.

Gabloty można ustawić w niemal dowolny sposób na biurkach, zamontować na ścianie lub ustawić na podłodze. Podstawowo wystarczy podłączyć główny Case załączonym zasilaczem 42 W, jednak w przypadku 8-14 gablot, należy użyć zasilacza 75 W. Wprowadza to nieco problemów z zarządzaniem kablami w przypadku większych kolekcji.

Każda obudowa ma wymiary zewnętrzne 38x29x22 cm i wewnętrzne 36x25x19 cm. Oznacza to w praktyce, że zmieścisz tam kolekcjonerskie mangi, figurki Funko Pop czy trampki, ale już nie typowe statuetki skali 1:6, co jest mocno ograniczające.

Każda gablota ma grubsze przezroczyste okno z tyłu i plastikowe drzwi, które otwierają się od frontu w dół, zamykając się magnetycznie. Większość obudowy jest wykonana z białego, twardego plastiku, ale drzwi są nieco bardziej delikatne.

Właściciele mają dostęp do fizycznego panelu sterowania na górnej krawędzi obudowy głównego kontrolera. Stamtąd mogą włączać lub wyłączać cały wyświetlacz, zmieniać jasność lub przełączać się między niektórymi ustawieniami wstępnymi. Efekty świetlne sygnalizują, kiedy drzwi są otwarte lub zamknięte.

Oprogramowanie zawiera te same efekty i sceny, które są używane w inteligentnych panelach ściennych Nanoleaf i innych produktach. Możliwe jest ustalenie kolorowych scen, jak i odcieni światła białego. Aplikacja umożliwia również użytkownikom pobieranie efektów stworzonych przez użytkowników lub tworzenie niestandardowych wzorów.

Dzięki funkcji Orchestrator Display Case może reagować na muzykę, analizując ścieżki audio w czasie rzeczywistym bez dodatkowych opóźnień lub potencjalnych zakłóceń tła. Łatwo sobie wyobrazić, że DJ-e i streamerzy integrują tę technologię ze swoimi transmisjami w miarę jej dojrzewania.

Pasek świetlny LED jest ledwo widoczny na tylnej, górnej krawędzi wewnętrznej. Mimo to jest dość jasny i skutecznie rozprasza światło równomiernie w każdej obudowie. Dokładność kolorów i płynne przejścia z jednej obudowy do drugiej nigdy nie zawodzą.

Dla większości kupujących wydanie 1 300 PLN na cztery plastikowe gabloty wystawowe wywoła pewne wahania. Większe wątpliwości budzić jednak mogą wymiary, które trzeba wziąć pod uwagę, zanim dokona się zakupu.

Pragnący niedrogiego rozwiązania do przechowywania swoich dóbr powinni szukać gdzie indziej. Niemniej jednak ci, którzy zainwestują w gabloty EXPO, wybiorą sposób ekspozycji, który stanie się centrum uwagi każdego pomieszczenia.

Specyfikacja

CENA 1 279 PLN (zestaw startowy)