TEST: Porsche Taycan 4S Sport Turismo

Porsche Taycan to jeden z bardziej oryginalnych, luksusowych pojazdów elektrycznych, którego oferta obejmuje modele wycenione na od około 490 tysięcy złotych do 1,1 miliona w standardzie, dochodząc do nawet 1,5 miliona po dobraniu opcji. W ramach testu zasiadłem za kierownicą Taycana 4S Sport Turismo, dostępnego od 563 tysięcy złotych.

Cztery lata temu, kiedy Porsche po raz pierwszy wprowadziło na rynek model Taycan, wiele osób nie było przygotowanych, aby go polubić. W jaki sposób marka mogłaby odtworzyć emocje związane z prowadzeniem swoich sportowych samochodów benzynowych za pomocą pojazdu elektrycznego? Okazuje się, że Porsche mogło to zrobić i zrobiło za pomocą spektakularnie wyglądającego, czterodrzwiowego samochodu, który był jednym z najbardziej innowacyjnych pojazdów elektrycznych na rynku.

Teraz Taycan to nie tylko samochód elektryczny, to cała gama samochodów, z wyborem napędu na tylne lub wszystkie koła, różnorodnej mocy, a nawet trzema stylami nadwozia: sedan, Cross Turismo i Sport Turismo. Te dwa ostatnie, które można zasadniczo nazwać kombi, mają tylko napęd na wszystkie koła.

Sport Turismo wygląda jak samochód koncepcyjny – elegancki i futurystyczny, o niemal niewiarygodnych proporcjach. Jak wszystkie modele Taycan, jest bardzo szeroki i bardzo długi – tak bardzo, że w mieście i na parkingach podziemnych zawsze jesteś świadomy jego rozmiaru. Z drugiej strony duży rozstaw kół samochodu zapewnia mu przestronne wnętrze, a nadwozie kombi sprawia również, że przestrzeń ładunkowa jest bardziej praktyczna. Miejsce na tylnych siedzeniach pozostało niezmienione w porównaniu z sedanem Taycan, co oznacza, że jest przyzwoita przestrzeń do wyciągnięcia się, a „garaż na stopy” wyrzeźbiony w dużym akumulatorze w podłodze zapewnia wygodniejsze siedzenia.

Sport Turismo ma kwadratowy tył z mniej zawadiacką linią dachu, co zwiększa przestrzeń nad głową o 9 mm z przodu i aż 45 mm z tyłu. To świetna wiadomość dla wysokich pasażerów tylnego siedzenia, chociaż nadal uznają przestrzeń na nogi za wystarczającą, a nie zbyt dużą, ponieważ Sport Turismo nie jest dłuższy niż zwykły Taycan.

Na papierze przestrzeń bagażnika zwiększa się o dość skromną ilość, z 407 litrów w Taycan Coupe do 446 litrów w Sport Turismo. Jednak Sport Turismo ma użyteczny hatchback zamiast mniej praktycznej pokrywy bagażnika czterodrzwiowego modelu i znacznie większy otwór załadunkowy.

Chociaż w rzeczywistości nie ma tam dużo więcej miejsca niż w sedanie, dostęp do przestrzeni ładunkowej jest znacznie łatwiejszy – do bagażnika zwykłego Taycana można dostać się przez wąski otwór, który utrudnia ładowanie dużych przedmiotów, podczas gdy klapa Sport Turismo otwiera się szeroko i przyjemnie, co znacznie ułatwia ładowanie. Podłoga jest ładna i płaska, choć nieco wyższa, niż można by się spodziewać, a klapa jest elektrycznie otwierana. Jest też drugi bagażnik z przodu samochodu na mniejsze bagaże.

Wewnątrz kabiny możesz cieszyć się połączeniem typowych zalet Porsche z futurystyczną technologią. Łatwo jest obniżyć 18-kierunkowy fotel kierowcy, tak jak w 911, a sam fotel jest niezwykle wygodny, bezpośrednio w linii z pedałami i kierownicą. Widoczność z przodu i z boku jest niesamowita i choć we wnętrzu nie ma zbyt wiele przepychu – nie znajdziesz tu chromu, drewna ani innych wymyślnych wykończeń – jakość materiałów jest wysokiej klasy, a wykonania – solidna.

Porsche Taycan Sport Turismo wygląda jak samochód koncepcyjny – elegancki i futurystyczny, o niemal niewiarygodnych proporcjach

W poprzednim roku modelowym Porsche wprowadziło dużą aktualizację swojego całkowicie dotykowego systemu informacyjno-rozrywkowego, znacznie poprawiając jego szybkość i łatwość obsługi. Główne funkcje są teraz oznaczone kolorami, aby prościej znaleźć potrzebne elementy sterujące, a interfejs znacznie bardziej przypomina smartfon i jest dużo łatwiejszy w użyciu w podróży. Bezprzewodowy CarPlay i Android Auto są dostępne na pokładzie.

Jedną z opcjonalnych funkcji jest zmienny dach ze szkła elektrochromowego. Olbrzymi, szklany panel z wbudowanym okablowaniem może być przezroczysty lub nieprzezroczysty na żądanie, a nawet można aktywować artystyczne wzory na dachu, aby zmieniać ilość światła wpadającego do kabiny. Przypomina to, że jedziesz czymś, co jest emitowane z przyszłości, o ile dopłacisz za ten dodatek 22 000 PLN.

544-konny 4S Sport Turismo w rzeczywistości łączy przedni silnik elektryczny i mocniejszy tylny, aby uzyskać czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h wynoszący zaledwie 3,7 sekundy. Chwilowe zwiększenie mocy z Launch Control zapewnia wzrost mocy do 598 KM na 10 sekund. Dostępny jest również ulepszony „dźwięk sportowego samochodu elektrycznego”, który można włączyć, aby dodać trochę emocji do wrażeń z jazdy.

Podobnie jak wszystkie Porsche, benzynowe lub elektryczne, a zwłaszcza wersje takie jak 4S Sport Turismo, zapewnia wyjątkową responsywność i kontrolę nadwozia bez poświęcania jakości jazdy. Dzięki standardowemu zawieszeniu pneumatycznemu na cztery koła możesz wybierać między ustawieniami miękkimi i supersztywnymi, ale nawet najbardziej sportowe ustawienie jest wystarczająco wygodne do codziennego użytku. Jest też doskonałe wyczucie układu kierowniczego i prawdziwe poczucie pewności na zakrętach.

Szacowany zasięg tej wersji wynosi 565 km. Powiedzieć, że w praktyce jest to nieosiągalne, to jak nie powiedzieć nic. Spokojnie uzyskać można 300 km, a będziesz szczęśliwy, jeśli uda ci się przejechać 400 km. Nie da się ukryć, że inne wysokowydajne modele, np. BMW, oferują pod tym względem więcej. Plusem jest to, że mozolnie, ale konsekwentnie rozwijająca się architektura powoduje, że w przypadku ładowania poza domem może to być jeden z najszybciej ładujących się pojazdów elektrycznych na rynku.

Taycan, który ma już cztery lata, nadal jest jednym z najlepiej wyglądających, najlepiej jeżdżących i najbardziej atrakcyjnych pojazdów elektrycznych. Ale chociaż jego osiągi i wrażenia z jazdy są wyjątkowe, jego ogólny zasięg i wydajność nie są już wiodące w swojej klasie – co wskazuje, jak daleko technologia EV rozwinęła się w bardzo krótkim czasie. Podobnie jak wszystkie modele Porsche, nie jest również tani, a drogie, ale pożądane opcje mogą jeszcze bardziej podnieść jego wysoką cenę bazową. Ale jeśli możesz sobie pozwolić na koszt wejścia, niewiele jest opcji na rynku, które oferują takie połączenie stylu, wydajności i technologii.

W przyszłym roku Porsche wprowadzi w pełni elektryczną wersję Macana, swojego najlepiej sprzedającego się modelu, a także elektryczny samochód sportowy 718. Wykorzystując najnowszą generację technologii akumulatorowej i w cenie znacznie niższej niż Taycan, sprawią, że wrażenia z jazdy elektrycznym Porsche staną się dostępne dla wielu entuzjastów jazdy – również tych, którzy mają rodziny. Na podstawie moich doświadczeń z Taycanem 4S Sport Turismo, nowe Porsche EV będą niesamowite.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 984 096 PLN

984 096 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 250 km/h

250 km/h 0-100 KM/H 3,7 sekundy

3,7 sekundy SILNIK elektryczny

elektryczny MOC 598 KM

598 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 710 Nm