TEST: Epson EcoTank L3280

Firma Epson oferuje wiele wariantów w serii urządzeń EcoTank. W których można realizować drukowanie, kopiowanie i skanowanie. Jednym z takich modeli all-in-one jest nowy EcoTank L3280.

Urządzenie charakteryzują dość kompaktowe wymiary 375 x 347 x 179 mm, pozwalające na komfortowe używanie jej nie tylko w biurze, ale i w domowym gabinecie. Jego waga wynosi około 4,1 kg. Jest więc lekkie, gdy chcesz je podnieść lub przenieść z rogu pokoju do innej jego części. Czarny kolor pokrywający całą obudowę nie sprawia wrażenia błyszczącego, dzięki czemu nie brudzi się szybko, ani nie pozostawia odcisków palców podczas trzymania. Cały korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego. Jednak w środku znajduje się solidna drukarka z inteligentnym systemem działania.

Front L3280 wyposażono w mini ekran LCD o przekątnej 1,44 cala. Na nim można łatwiej wykonywać wszystkie funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i konfigurowania ustawień. Użytkownicy muszą po prostu podążać za bardzo intuicyjnym kreatorem.

Przycisk zasilania znajduje się obok ekranu LCD, towarzyszy mu przycisk Home. Ten pierwszy otoczony jest niebieską diodą podświetlającą, która sygnalizuje, że drukarka jest aktywna. Lampka będzie migać w niektórych trybach, np. gdy drukarka ma problemy z drukowaniem lub gdy pojawi się powiadomienie dotyczące ustawień. Po prawej stronie wyświetlacza LCD znajduje się 10 przycisków funkcyjnych do nawigacji, w tym poruszania się po menu i anulowania zadania.

Osobiście jednak byłem zachwycony obsługą sieci Wi-Fi. Za pomocą smartfona wszystkie potrzeby związane z drukowaniem można realizować bezprzewodowo. Dotyczy to również arcyintuicyjnej konfiguracji przez aplikację Epson Smart Panel, która przewiduje nawet błędy, które użytkownik może popełnić w czasie pierwszego uruchomienia urządzenia. Drukowanie ze smartfona czy chmury jest tak samo proste i bezproblemowe jak z laptopa i komputera stacjonarnego. Możliwe jest także udostępnienie drukarki gościom. Pomimo że istnieje mnóstwo programów do przygotowywania zdjęć do druku, fajnym akcentem jest dodanie przez Epsona szablonów wydruku zdjęć, by móc to robić naprawdę szybko. Konfiguracja jest także możliwa w obszarach, w których nie ma dostępu do internetu, za pośrednictwem płyty.

Pod wyświetlaczem LCD znajduje się tacka do wyprowadzania zadrukowanych kartek. Nad nią z kolei znajduje się obszar do skanowania zawartości kartek A4 i kopiowania. Jedna strona w czerni skanuje się około 11 sekund, a w kolorze niecałych 30 sekund.

Sekcja atramentu znajduje się po prawej stronie. Ten pakowany jest w butelki zaprojektowane tak, aby były odporne na rozlanie. Są bezpieczne w użyciu i absolutnie każdy poradzi sobie z ich uzupełnianiem w drukarce. Wskaźnik poziomu atramentu można zobaczyć bezpośrednio od frontu urządzenia. Wydajność drukarek Epsona jest jedną z topowych w swoim segmencie. Estymowana liczba wydrukowanych stron na zestawie tuszy to 8 100 w przypadku czarnego atramentu i 6 500 kolorowego druku. Jedynej funkcji, jakiej mi zabrakło, to automatyczny druk dwustronny (duplex). Drukarka działała także po podłączeniu do małego UPS-a, bez zasilania zewnętrznego.

Rola drukarki zmienia się na naszych oczach i dzięki ogromniemu obniżeniu ceny pojedyczego wydruku w kolorze do kilku groszy (za którym w testowanym modelu stoi system dolewania atramentu), nie służą już tylko do druku dokumentów, ale także zdjęć, kolorowanek, ozdób domowych, magnesów na lodówkę etc. EcoTank L3280 jest ekonomicznym rozwiązaniem na lata, wartym każdej złotówki.

Specyfikacja

CENA 999 PLN

999 PLN ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA 5760×1440 dpi

5760×1440 dpi SZYBKOŚĆ DRUKU 33 str./min. (mono), 15 str./min. (kolor)

33 str./min. (mono), 15 str./min. (kolor) ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA 1200×2400 dpi