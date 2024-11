Robbie Williams zrobi show w Krakowie

Robbie Williams ogłasza trasę Robbie Williams Live 2025 z gościem specjalnym: Lottery Winners. W jej ramach artysta zaśpiewa także w Polsce, w Tauron Arena Kraków.

Robbie Williams jest rekordzistą pod względem występów na żywo… Należy do niego rekord Guinnessa zdobyty podczas trasy koncertowej z 2006 roku – sprzedał wtedy ponad 1,6 miliona biletów w jeden dzień. Osiągnął również rekordową frekwencję na poziomie 375 tysięcy fanów podczas swoich koncertów w Knebworth – co nigdy nie zostało pobite w Wielkiej Brytanii.

Ogłoszenie trasy następuje w momencie, gdy fani z niecierpliwością oczekują premiery filmu biograficznego Better Man, który trafi do kin w Wielkiej Brytanii 26 grudnia i w którym Robbie jest przedstawiony jako… małpa CGI… Historia, oparta na prawdziwym życiu Robbiego i wyreżyserowana przez Michaela Graceya („Król rozrywki”), jest wyjątkowo opowiedziana z perspektywy samego Robbiego, ukazując jego charakterystyczny dowcip i niezłomnego ducha. Film śledzi jego drogę od dzieciństwa, przez udział w zespole Take That, aż do niesamowitych sukcesów jako solowego artysty, mierzącego się jednocześnie z wyzwaniami, jakie niesie za sobą ogromna sława.

Polski koncert odbędzie się 9 września 2025 roku w Tauron Arena Kraków. Przedsprzedaż na stronie artysty rusza wczwartek, 14 listopada o godzinie 11:00. Przedsprzedaż Citi Handlowy:czwartek 14 listopada o godzinie 12:00. Przedsprzedaż Ticketmaster: czwartek 14 listopada o godz. 13:00. Sprzedaż ogólna: piątek 15 listopada o godz. 11:00 na www.LiveNation.pl. Organizatorem koncertu jest agencja Live Nation.