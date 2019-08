Inteligentne głośniki to urządzenia, które coraz częściej towarzyszą nam w salonie, kuchni czy sypialni. Gdy wydawało nam się, że wiedzieliśmy o nich już wszystko, producenci gadżetów postanowili nas zaskoczyć i dołożyć jeden niespodziewany element – ekran.

Oznacza to, że teraz prognozom pogody, muzycznym playlistom, kuchennym minutnikom i wielu innym funkcjom może towarzyszyć odpowiednia oprawa wizualna, ale nie tylko. Ekran umożliwia korzystanie z serwisów wideo, na przykład Netflixa, HBO GO czy YouTube, dzięki czemu możemy obejrzeć najnowszy odcinek Gry o tron podczas przygotowywania obiadu. Wyświetlacz daje także dokładniejszą kontrolę nad funkcjami smart home.

Inteligentne ekrany mają i swoje wady: są droższe od głośników i zajmują więcej miejsca. Czy dodatkowe funkcjonalności są warte swojej ceny, czy to jedynie przerost formy nad treścią? W poniższym teście postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie, w czym pomogą nam trzy urządzenia powszechnie uznawane za najlepsze w swojej klasie. Przyjrzymy się bliżej Amazon Echo Show z Alexą i wyposażonym w Asystenta Google Lenovo Smart Display oraz Google Nest Hub. Sprawdzimy ich design i wykonanie, funkcje smart home, inteligentnego asystenta, brzmienie oraz jakość obrazu. Które z powyższych urządzeń najlepiej sprawdzi się jako twój domowy kompan?

Testujemy…

Lenovo Smart Display

Specyfikacja

EKRAN 10,1 cala

10,1 cala WYMIARY 311,37 x 173,87 x 136,02 mm

311,37 x 173,87 x 136,02 mm GŁOŚNIKI 2-calowy przetwornik pełnozakresowy 10 W, 2x pasywny tweeter

2-calowy przetwornik pełnozakresowy 10 W, 2x pasywny tweeter ŁĄCZNOŚĆ Wi-fi, Bluetooth

Wi-fi, Bluetooth CENA 960 PLN

Na pierwszy rzut oka: Oprogramowanie, na którym działa Lenovo, jest podobne do tego z Google Home Hub, ale na większym ekranie wygląda lepiej. Do wyboru masz wersję z 8- lub 10-calowym wyświetlaczem.

Google Nest Hub

Specyfikacja

EKRAN 7 cali

7 cali WYMIARY 178,5 x 118 x 67,3 mm

178,5 x 118 x 67,3 mm GŁOŚNIKI przetwornik pełnozakresowy

przetwornik pełnozakresowy ŁĄCZNOŚĆ Wi-fi, Bluetooth

Wi-fi, Bluetooth CENA 600 PLN

Na pierwszy rzut oka: Najnowszy inteligentny głośnik od Google, niegdyś znany jako Home Hub, otrzymał 7-calowy ekran oraz pełne wsparcie dla funkcji smart home i Asystenta Google, choć jeszcze nie po polsku.

Amazon Echo Show

Specyfikacja

EKRAN 10,1 cala

10,1 cala WYMIARY 246 x 174 x 107 mm

246 x 174 x 107 mm GŁOŚNIKI 2x przetwornik 2”, pasywny radiator

2x przetwornik 2”, pasywny radiator ŁĄCZNOŚĆ Wi-fi, Bluetooth

Wi-fi, Bluetooth CENA 1 150 PLN

Na pierwszy rzut oka: To druga generacja „ekranowego” Echo od Amazonu, która wprowadza wiele ulepszeń w stosunku do poprzedniego urządzenia. Alexa również zdążyła opanować kilka nowych, przydatnych sztuczek i umiejętności.

TEST 01: Wygląd

W przeciwieństwie do inteligentnego głośnika, który możemy postawić na jakiejś wysokiej półce, ekranu nie da się ukryć. Właśnie dlatego powinien on jak najlepiej wyglądać. Google Nest Hub to najmniejsze urządzenie w teście, wyposażone w ekran o przekątnej 7 cali; Lenovo i Amazon zdecydowały się na zastosowanie 10,1-calowych wyświetlaczy (w ofercie Lenovo znajduje się także 8-calowa wersja). Utrudnia mu to wyróżnienie się spośród konkurencji, ponieważ im większy ekran, tym lepiej będą prezentowały się na nim wyświetlane filmy czy obrazy. Mimo tego „lewitującej” konstrukcji Nest Huba nie można odmówić pewnej elegancji, a dzięki bogatemu wyborowi opcji kolorystycznych (piaskowy, morski, kredowy i ciemnoszary) łatwo dobrać sprzęt do designu każdego wnętrza.

Ekrany od Lenovo i Amazonu oferują nam mniej wariantów – ten pierwszy dostępny jest w bambusowo-szarym wykończeniu, a drugi w czerni lub szarości. Podstawa Smart Display uformowana jest w dość dziwny sposób, ale wykonanie urządzenia stoi na najwyższym poziomie – na szczególną uwagę zasługuje wyprofilowany, drewniany tył. Głośnik został umieszczony z lewej strony wyświetlacza, przez co design nabrał modnej asymetrii, a ramki dookoła ekranu są stosunkowo wąskie.

Amazon Echo Show to najmniej atrakcyjne spośród recenzowanych urządzeń, chociaż należy zauważyć, że w porównaniu z poprzednią generacją i tak prezentuje się nieźle. Jego prostej, kanciastej formie brakuje jednak lekkości i fantazji.

Pod względem audio wszystkie urządzenia sprawdzają się nieźle i potrafią wypełnić dźwiękiem duży pokój. Najbardziej spodobało nam się brzmienie Lenovo Smart Display, chociaż nie ma co go porównywać do takiego HomePoda czy Polk Assist – inteligentny ekran to przede wszystkim gadżet smart home, a nie luksusowy sprzęt audio dla osób szukających muzycznych uniesień.

Rundę wygrywa…

LENOVO SMART DISPLAY

Propozycja Lenovo łączy wygodę dużego ekranu z atrakcyjnym designem. Plusem są również dźwiękowe możliwości urządzenia.

TEST 02: Asystent

W tej kategorii zmierzą się ze sobą dwaj konkurenci – zarówno Google Nest Hub, jak i Lenovo Smart Display, działają na Asystencie Google, a jedynie Amazon Echo Show otrzymał wsparcie dla Alexy. Któremu z wirtualnych pomocników warto zawierzyć pieczę nad swoim inteligentnym domem?

Cóż, odpowiedź jest prosta: Asystent Google jest lepszy od Alexy, z wyjątkiem przypadków, w których Alexa jest lepsza od Asystenta Google. Obydwa systemy radzą sobie z wykonywaniem niemal wszystkich poleceń, jakie zadamy im w języku Szekspira, od sprawdzenia pogody do odtworzenia muzyki. Alexa posiada wzorowe wsparcie dla serwisów informacyjnych z całego świata, ale Asystent Google dostarcza dokładniejszych wskazówek nawigacyjnych. Pomocnicy posiadają także funkcję tworzenia procedur, czyli łączenia kilku czynności w jedno polecenie. Przykładowo, komenda „dobranoc” może wyłączać światła i uruchamiać playlistę z wyciszającą muzyką. Im częściej korzystamy z pomocy Alexy i Asystenta Google, tym bardziej rozwijają się ich umiejętności, a Google i Amazon na bieżąco dodają do nich nowe funkcjonalności.

Wiele zależy zatem od naszego domowego ekosystemu smart home i posiadanych urządzeń. Jeśli na co dzień korzystamy z Kalendarza Google czy Gmaila, Asystent wydaje się lepszym wyborem; miłośnicy zagranicznych zakupów online docenią natomiast Alexę.

Pozostaje jeszcze jedna istotna kwestia, czyli komunikacja po polsku. Na chwilę obecną z żadnym z testowanych ekranów nie da się porozumieć w naszym języku, ale Asystent Google jest obecny na polskim rynku, więc istnieje prawdopodobieństwo, że już wkrótce jego polska wersja trafi także na urządzenia smart home (nieoficjalne informacje głoszą, że ma to się stać jeszcze w tym roku). Na pewno najpierw pojawi się ona na urządzeniach Google, dlatego Nest Hub ma tu pewną przewagę nad Smart Display – w końcu na duże aktualizacje oprogramowania trzeba często długo czekać.

Rundę wygrywa…

GOOGLE NEST HUB

W Polsce możliwości urządzeń z Alexą są na chwilę obecną mocno ograniczone, ale Asystent Google na Nest Hub powinien już wkrótce przemówić „po naszemu”.

TEST 03: Funkcje

Poza wyglądem, brzmieniem i wirtualnym asystentem, każde urządzenie ma szereg dodatkowych funkcji, które mogą przesądzić o jego wyborze. Google Nest Hub i Lenovo Smart Display mają wsparcie dla Chromecasta, którego nie uświadczymy w Amazon Echo Show. Inteligentne ekrany są wykrywane w sieci i mogą służyć do bezpośredniego przesyłania zawartości z Netflixa, YouTube i wielu innych kompatybilnych z Chromecastem aplikacji mobilnych. W Echo Show otrzymujemy za to dostęp do Amazon Prime Video, który w Polsce jest mało atrakcyjny, ponieważ usługa ta po prostu nie została wprowadzona na nasz rynek. Osoby, którym zależy na możliwości oglądania filmów na inteligentnym ekranie, zdecydowanie powinny wybrać propozycję Google lub Lenovo.

Spotify działa na wszystkich trzech urządzeniach: po załadowaniu playlisty w apce na smartfonie, muzyka przesyłana jest na ekran. Plusem jest możliwość sterowania odtwarzaniem za pomocą opcji na wyświetlaczu.

Kompatybilność z ekosystemami smart home to kolejny ważny aspekt. Wielu producentów (Philips Hue, Yamaha MusicCast, Hive) postawiło na wszechstronność i możliwość współpracy z obydwoma asystentami. Produkty sygnowane przez Google lub Amazon, na przykład kamerki bezpieczeństwa Nest czy dzwonki do drzwi Ring, będą najlepiej działały z ekranami tej samej marki (Google Nest Hub i Lenovo Smart Display są identyczne pod względem kompatybilności).

Podobnie będzie w przypadku wideokonferencji. Za pomocą Echo Show możesz kontaktować się z innymi urządzeniami z Alexą lub użytkownikami Skype’a, a Lenovo i Google umożliwiają dzwonienie za pomocą Google Duo. Google Nest Hub nie ma przedniej kamerki, więc dwustronne połączenie wideo będzie niemożliwe; otrzymał ją Lenovo Smart Display, łącznie z fizycznymi przyciskami do wyłączania kamerki i mikrofonu. To miły dodatek dla osób ceniących prywatność.

Rundę wygrywa…

LENOVO SMART DISPLAY

Wsparcie dla Chromecasta jest przydatne, a możliwość fizycznego wyłączenia kamerki i mikrofonu zapewnia spokój ducha.

Werdykt

#1 LENOVO SMART DISPLAY 78 /100

Plusy Asystent Google staje się coraz mądrzejszy, a w przyszłości porozmawiamy z nim na urządzeniach smart home po polsku. Ekran jest duży i kolorowy, a brzmienie dobre. Dodatkowe funkcje prywatności i możliwość wyboru jednego z dwóch rozmiarów to kolejne plusy.

Minusy Pod względem audio zdecydowanie ustępuje on wielu inteligentnym głośnikom.

Podsumowując Smart Display to najbardziej funkcjonalny spośród testowanych ekranów, ale nie jesteśmy przekonani, czy na pewno warto go wybrać zamiast dobrego głośnika z Asystentem Google.

#2 GOOGLE NEST HUB 75 /100

Plusy Płynna współpraca z ekosystemem Google. Najszybciej otrzyma wsparcie dla Asystenta Google po polsku.

Minusy Niewielki ekran i mało imponujące brzmienie.

Podsumowując Nest Hub to funkcjonalne urządzenie, chociaż niepozbawione wad.

#3 AMAZON ECHO SHOW 71 /100

Plusy Alexa potrafi naprawdę sporo. Dobra kompatybilność z większością popularnych produktów smart home.

Minusy Brak polskiej wersji językowej (i perspektyw na jej wprowadzenie), Amazon Prime Video nie działa w Polsce.

Podsumowując Echo możemy polecić głównie fanom Alexy.