Kontrolery DualShock 4 w czterech nowych kolorach

PlayStation 4 może pochwalić się bogatym wyborem gadżetów, który jest na bieżąco rozszerzany o nowe propozycje. Tym razem Sony przygotowało cztery nowe wersje kolorystyczne pada do swojej konsoli i pasujący do jednej z nich headset.

Pady dostępne będą w kolorze Rose Gold (różowe złoto), Titanium Blue (pastelowy, błyszczący błękit), Red Camouflage (wzór moro w odcieniach czerwieni) i Electric Purple (jasnofioletowy). Ten ostatni otrzyma także specjalne przyciski z ikonami w kolorze białym, odróżniające się od kultowych różnokolorowych przycisków.

Pod względem konstrukcji będą to dobrze znane, bezprzewodowe kontrolery. Wszystkie nowe kolory będą dostępne w sprzedaży już we wrześniu. Na rynku amerykańskim zostały one wycenione na 65 USD, ale w Polsce najprawdopodobniej kosztowały one będą 240 PLN, tyle, co inne „edycje specjalne” DualShock 4.

Jeśli zdecydujemy się na zakup pada w odcieniu różowego złota, będziemy mogli dobrać do niego pasujący headset bezprzewodowy. Sony podało, że będzie on kosztował 100 USD (ok. 400 PLN) – dokładną cenę na polskim rynku trudno jest przewidzieć. Zestaw słuchawkowy trafi do sprzedaży w listopadzie.