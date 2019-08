Telewizor The Frame 2019: bo liczy się sztuka. I kropka (kwantowa)

Telewizor The Frame w nowej odsłonie od dziś jest dostępny w salonach Samsung Brand Store w całej Polsce. Ten unikatowy produkt w niezwykły sposób łączy nowoczesne technologie ze sztuką i jednocześnie sprawia, że staje się ona bardziej przystępna. Kolejny odcinek serialu właśnie się skończył? Teraz możesz nacieszyć oczy obrazem ulubionego malarza.

Telewizor czy obraz?

Telewizor Samsung The Frame stworzony został zgodnie z koncepcją, w której największy w domu ekran staje się ozdobą i częścią wnętrza, także gdy jest wyłączony. Za pośrednictwem Trybu Sztuka telewizor „przeobraża się w płótno”, na którym możemy podziwiać własne ulubione obrazy czy zdjęcia, lub wybierać spośród tych, które dostępne są w internetowym sklepie z dziełami sztuki – Samsung Art Store. Powstał on specjalnie z myślą o tym niezwykłym telewizorze. Do wyboru jest ponad tysiąc obrazów, zdjęć i grafik, pochodzących z kolekcji znanych światowych galerii i muzeów.

Ponad tysiąc dzieł w jednym miejscu to liczba, która z pewnością robi ogromne wrażenie. Jeśli szukamy inspiracji czy otwieramy się na nową sztukę ucieszą nas dodatkowe narzędzia ułatwiające wyszukiwanie.

Jeśli naprawdę trudno jest nam się zdecydować na jeden obraz, możemy skorzystać z opcji pokazu slajdów, gdzie wybieramy nie tylko dzieła, kolejność ich wyświetlania, ale także czas ich prezentacji. Ulubione prace możemy także oznaczyć „serduszkiem”, dzięki czemu automatycznie trafią do odpowiedniego folderu.

Tryb Sztuka daje nam także pełną kontrolę nad sposobem prezentacji obrazów czy zdjęć. Kolor tła czy nietypowy układ pozwolą jeszcze lepiej dopasować sztukę do przestrzeni i wydobyć z niej to, co najpiękniejsze.

Dzięki zastosowaniu czujnika ruchu sztuką będziemy mogli cieszyć się zawsze, gdy będziemy w pobliżu. Jeśli telewizor przez dłuższy czas nie wykryje naszej obecności, automatycznie wyłączy galerię. Dodatkowo The Frame wykrywa poziom natężenia światła w otoczeniu, dostosowując jasność i tonację kolorów na ekranie. To gwarancja, że dzieła sztuki zawsze będą prezentować się w najlepszy możliwy sposób.

Jakość napędzana kropkami kwantowymi – teraz także w The Frame

Telewizor The Frame 2019 zadba o to, by wszystko, co oglądasz, prezentowało się jak w rzeczywistości. Możemy liczyć na 100% Natężenie Kolorów, które gwarantuje odwzorowanie realnych barw na ekranie, niezależnie od tego, jak jasne lub ciemne sceny oglądasz. Taki efekt jest zasługą technologii kropki kwantowej – Quantum Dot,stosowanej w telewizorach QLED. Wrażenia spotęguje zaawansowany HDR 10+, który ożywia obrazy, ukazując każdy szczegół tak, jak chciał tego reżyser. Możemy liczyć na piękne nasycone kolory, wyjątkowy kontrast i nieskazitelne detale.

Obsługa telewizora jest szybka i łatwa za sprawą Jednego Pilota i smartfona. Za pomocą tych urządzeń nie tylko zmienisz ustawienia, ale także znajdziesz i spersonalizujesz ulubione dzieła sztuki. Minimalistyczny i elegancki pilot z powodzeniem zastąpi wszystkie inne i pozwoli sterować większością dołączonych urządzeń. W tym roku The Frame posiada także funkcje AirPlay 2, dzięki której filmy, zdjęcia czy inne treści z urządzeń Apple [1] obejrzysz na dużym ekranie.

Sztuka wymaga odpowiedniej oprawy

The Frame daje wiele opcji personalizacji i rozwiązań, dzięki którym sztuka na dobre rozgości się w domu. To bogactwo odnosi się nie tylko do wyboru dzieł w ramach sklepu Art Store, ale także do sposobu prezentacji ich we wnętrzu.

Wymienne, opcjonalne ramki telewizora, które szybko i łatwo zamontujesz samodzielnie, oferowane są w kolorze białym, beżowym i orzechowym. W połączeniu z Uchwytem Przylegającym The Frame będzie prezentować się niczym dzieło sztuki. Z kolei za pomocą Połączenia Jednym Prawie Niewidocznym Przewodem zintegrujesz swój telewizor z pozostałymi urządzeniami eliminując zbędne kable.

[1] Apple, Apple TV I AirPlay2 są znakami towarowymi należącymi do Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych krajach. AirPlay2 wymaga systemu iOS w wersji 12.3 lub wyższej lub systemu macOS w wersji 10.14.5 lub wyższej.