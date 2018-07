TEST: Polk MagniFi MAX SR

Soundbar soundbarowi nierówny. Niektóre najlepiej czują się podczas odtwarzania filmów, a inne lepiej sprawdzają się jako sprzęt muzyczny. Co wybrać, jeśli jednakowo często strumieniujesz Netflixa i Spotify? Zwróć uwagę na MagniFi MAX SR od Polk Audio: to uniwersalny, świetnie brzmiący system surround, który wcale nie zajmie połowy twojego salonu.

Utrzymany w czarnej kolorystyce zestaw składa się z soundbara, bezprzewodowego subwoofera i dwóch tylnych głośników satelitarnych. Najładniejszym jego elementem jest bez wątpienia soundbar: to model MagniFi MAX z elegancką, siatkowaną maskownicą i srebrnymi wstawkami. Towarzyszy mu duży, prosty subwoofer i para miniaturowych jednostek MagniFi SR1. Za wyjątkiem głośnika niskotonowego, wszystkie elementy można powiesić na ścianie.

Konfiguracja zestawu jest bardzo prosta: wystarczy ustawić soundbar w żądanym miejscu i podłączyć go do źródła dźwięku, a następnie uruchomić subwoofer i satelity. Połączenie pomiędzy głośnikami jest stabilne i nie zacina się. Dzięki dużej liczbie wejść i wyjść, MagniFi MAX SR pasuje do każdego nowoczesnego telewizora, a na dodatek można nim sterować za pomocą telewizyjnego pilota.

Soundbar wyposażony został w kilka predefiniowanych profili odtwarzania dźwięku, przeznaczonych do oglądania filmów, transmisji sportowych i słuchania muzyki. Dzięki temu zestaw cechuje się dużą plastycznością: równie dobrze brzmią na nim nagrania koncertowe, jak i relacje z meczów. Te ostatnie otrzymują charakterystyczny, stadionowy pogłos, który naprawdę podkręca emocje podczas oglądania.

W MagniFi MAX SR kryje się moc dźwięku właściwa znacznie większym systemom surround. Zestaw tworzy szeroką, bogatą przestrzeń dźwiękową o kolorowej palecie. Podczas oglądania filmów precyzyjnie lokalizuje on poszczególne źródła dźwięku, a w trakcie odtwarzania muzyki eksponuje wokal i instrumenty. Brzmienie jest czyste i sugestywne, z aksamitnie płynnymi średnimi tonami i eleganckimi sopranami. Szczególnie mocno pracuje subwoofer, którego 160 W mocy wyrzuca z siebie potężne, mięsiste basy. Nie wszystkim podchodzi takie głębokie granie, w szczególności w małych pomieszczeniach, ale na szczęście można przyciszyć basy za pomocą trybu Night Effect EQ. Warta uwagi jest również zastosowana technologia Voice Adjust, służąca do sterowania głośnością dialogów.

MagniFi MAX SR współpracuje z Chromecastem i Asystentem Google, za pomocą którego można sterować nim komendami głosowymi. Dzięki Bluetooth można przesyłać do niego dźwięk również z urządzeń mobilnych.

Zestaw od Polk Audio może z powodzeniem zastąpić większy system surround: duża moc, łatwość obsługi i piękne brzmienie ucieszą zarówno kinomaniaków, jak i miłośników muzyki.

SPECYFIKACJA