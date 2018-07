TEST: Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ2 jest telefonem dziwnym. Z jednej strony wprowadza on do przestarzałej serii smartfonów tak wyczekiwane przez użytkowników zmiany, ale z drugiej trudno mi stwierdzić, czy na pewno wszystkie z nich wyszły nowemu flagowcowi Sony na lepsze…

FOTOSTORY

Po włączeniu telefonu uwagę od razu przyciąga jego wyświetlacz. Xperia XZ2 została wyposażona w ekran FullHD+ (1080×2160) z obsługą HDR oraz technologii X-Reality Dynamic Contrast Enhancer, podkręcającej kolory i kontrast wyświetlanych obrazów.

Tak wypasiony ekran nieźle komponuje się z nowością, jaka znalazła się w XZ2: aparatem z funkcją nagrywania filmów w HDR. To najsilniejszy punkt marketingowy flagowca Sony – materiały wykonane smartfonem wyglądają naprawdę imponująco. Wideo z XZ2 dobrze prezentuje się nawet na większych ekranach (wyobraź sobie puszczanie znajomym filmów z wakacji na ekranie telewizora OLED). Aparat obsługuje również nagrywanie w zwolnionym tempie 960 kl./s w całkiem imponującej jakości 1080p.

Nowy, szybszy procesor graficzny pozwala na sprawniejsze robienie fotek. Sony podjęło próbę poprawy jakości zdjęć wykonanych w słabych warunkach oświetlenia, ale nie do końca się ona udała. Kiedy obejrzymy ujęcie w przybliżeniu, obraz wciąż będzie ziarnisty i rozmyty. W dobrych warunkach oświetlenia fotki są ładne i kolorowe, ale jakoś szczególnie nie zachwycają. Niestety, aplikacja aparatu (którą teraz można przywołać za pomocą przycisku umieszczonego z prawej strony obudowy) bardzo lubi chrupnąć, zarówno podczas jej uruchamiania, jak i zmiany ustawień.

Wewnątrz Xperia XZ2 została okraszona standardowym zestawem flagowca 2018: procesorem Snapdragon 845, 4 GB RAM-u, pamięcią wewnętrzną 64 GB i baterią o pojemności 3 180 mAh ze wsparciem dla ładowania bezprzewodowego. Umieszczony z tyłu obudowy czytnik linii papilarnych oddalony jest od soczewki aparatu na bezpieczną odległość, ale naprawdę trudno trafić w niego bez patrzenia. To wina lekko zakrzywionych „plecków” telefonu, które zmuszają użytkownika do mocnego wygięcia palca podczas odblokowywania smartfona.

Pod względem audio Xperia XZ2 wypada całkiem przyzwoicie. Posiada ona wsparcie dla plików audio w Hi-Res oraz system poprawy jakości dźwięku skompresowanego DSEE HX. Wbudowane głośniki stereo grają poprawnie, chociaż mało porywająco. Sony Xperia XZ2 działa na Androidzie 8.0 Oreo. Nakładka graficzna pełni jedynie funkcje kosmetyczne, nie obciąża telefonu i jest łatwa w nawigacji. Duży plus należy się smartfonowi za żywotność baterii: po 24 godzinach średnio intensywnego użytkowania, wciąż była ona w połowie naładowana.

Skoro już przy ładowaniu jesteśmy, XZ2 nie odbiega tutaj od reszty konkurencji. W 40 minut można podładować baterię o 60%. Bezprzewodowe ładowanie jest dość wydajne, ale konia z rzędem każdemu, komu ta sztuka uda się bez strącenia telefonu z płytki indukcyjnej. Do Xperii XZ2 wymagana jest naprawdę stabilna ładowarka.

KLOCKI I KRĄGŁOŚCI

Patrząc na flagowca Sony, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pod względem designu wciąż odbiega on od panujących na rynku trendów. Producent uparcie wypuszcza na rynek ciężkie, klockowate bryły, które wyglądają jak przeniesione żywcem z 2015 roku. Z XZ2 jest pod tym względem nieco lepiej – szklane elementy i cieńsze ramki dodają telefonowi gracji, ale wspomniany już zakrzywiony tył to raczej nietrafiony pomysł. Owszem, smartfon całkiem nieźle dopasowuje się do naturalnej krzywizny dłoni, jednak trudno położyć go na stole lub blacie tak, aby się nie chybotał i nie zsuwał. Bez odpowiednio wytrzymałej obudowy ani rusz. Irytuje także brak wejścia 3,5 mm (telefon jest wystarczająco gruby, że nie zepsułoby ono designu), chociaż Sony dorzuca w zestawie przejściówkę.

Ogólnie Xperia XZ2 to produkt, który nie do końca wpasowuje się w dzisiejsze wyobrażenie o smartfonach. Bardzo dobre opcje wideo i niezła wydajność rozmywają się w zalewie mniejszych lub większych gaf, które utrudniają swobodne cieszenie się flagowcem. Sony idzie do przodu, ale trudno stwierdzić, czy na pewno kieruje się w dobrą stronę.

SPECYFIKACJA