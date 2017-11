TEST: Pioneer N-70AE

Bardzo łatwo polubić to urządzenie w momencie samego spojrzenia na cenę – sygnowany przez dobrą markę odtwarzacz sieciowy z obsługą Wi-Fi, rzadko kiedy idzie w parze z kosztami poniżej 10 tysięcy złotych. Przystępna cena to jednak nie jedyna zaleta modelu N-70AE.

Zalicza się do nich również niezwykle przemyślana konstrukcja. Dzięki fizycznemu odseparowaniu układu cyfrowego i analogowego, sprzęt minimalizuje zakłócenia elektryczne i poprawia tym samym jakość dźwięku w stosunku do sprzętu, który nie posiada tego rozdzielenia. Owszem, ten typ konstrukcji bywa spotykany na rynku, jednak najczęściej mogą się nim poszczycić urządzenia o cenie wielokrotnie przewyższającej propozycję Pioneera. Obydwa układy umieszczone są w super-sztywnej skrzynce, skonstruowanej tak, aby ograniczyć powstałe wskutek przetwarzania dźwięku wibracje. Skrzynka ta oczywiście wygląda bardzo efektownie. Pioneer przyzwyczaił nas do ładnie prezentujących się stacjonarnych urządzeń audio (rozejrzyj się chociażby po tym numerze T3) i N-70AE pod tym względem również nie zawodzi. Czarny lub srebrny przód z idealnie wkomponowanym wyświetlaczem LCD stanowić będzie ozdobę każdego pokoju. Dzięki przemyślanemu rozkładowi wejść i portów, można uniknąć plątaniny kabli, a dodatkowe wejście USB z przodu pozwala na łatwe podłączenie zewnętrznego dysku – nawet z plikami .wav. Tak, N-70AE jest wyposażony w system HiBit32 do upsamplingu plików, co idealnie sprawdzi się choćby w przypadku słabszych plików FLAC. Oczywiście oprócz standardowych „flaków”, urządzenie może odtwarzać pliki w innych formatach bezstratnych, w tym Apple Lossless, AIFF czy DSD. Z samą jakością dźwięku również jest bardzo dobrze. Sprzęt jest na tyle mocny, aby zrekompensować trochę słabsze głośniki, a przetworniki SABRE32 Ultra32 dają wyrazisty, bardzo ostry i precyzyjny dźwięk. Obsługa Plug-n-Play umożliwia podłączenie dysku zawierającego zewnętrzną bibliotekę muzyczną i natychmiastowe jego odtworzenie. Ponadto za pomocą N-70AE można korzystać z usług serwisów streamingowych (Deezer, Spotify, Tidal), słuchać radia internetowego TuneIn lub przesyłać dźwięk za pomocą AirPlay czy Chromecasta. Dołączony do zestawu pilot jest wygodny w obsłudze, a grzebanie się w opcjach jest pozbawione tej – wybaczcie określenie – upierdliwości, z którą często wiąże się sterowanie sprzętem audio. Jeśli akurat nie masz pod ręką pilota (albo wpadł ci on za kanapę), możesz sterować N-70AE za pomocą aplikacji Pioneer Remote. Ponadto urządzenie może być podłączone do systemu multiroom. Jeśli szukasz dobrego i stosunkowo niedrogiego odtwarzacza sieciowego, Pioneer N-70AE to świetny wybór.

SPECYFIKACJA